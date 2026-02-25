Выявили вредный фактор на рабочем месте: как устанавливать доплату и нужно ли уплачивать дополнительные страховые взносы

Если по результатам СОУТ выявили вредный фактор, то работодателю необходимо внести изменения в локальные акты.

Как устанавливать доплату за вредность

Согласно ч. 2 ст. 147 ТК минимальный размер доплаты за работы с вредными и опасными условиями труда составляет 4% от тарифной ставки или оклада. Значение может быть больше минимального.

Процентная надбавка, а также районный коэффициент начисляют на всю зарплату: вознаграждение за труд, прочие компенсационные выплаты (включая доплату за вредные условия) и стимулирующие выплаты.

Гарантии работникам: размер доплаты, продолжительность отпуска и рабочего времени, устанавливают в локальных актах или коллективном договоре, а также указывают в трудовом договоре согласно ст. 57 ТК. Организация может издать приказ с установлением доплаты.

Нужно ли уплачивать дополнительные страховые взносы

Дополнительные страховые взносы уплачивают только если у работников есть право на досрочный выход на пенсию по пп. 1—18 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ.

Конкретные наименования работ (которые имеют право досрочного выхода на пенсию), приведены в отдельных списках согласно Постановлению Правительства от 16.07.2014 № 665. В карте СОУТ пишут про дополнительные взносы, если компания обязана их уплачивать.

