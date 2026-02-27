Антикризисный маркетинг для малого и среднего бизнеса: что работает без больших бюджетов

Дорогой трафик: как не остаться без клиентов

По данным «Маркетингового агентства Слон» за 2025 год, стоимость целевого перехода и привлечения клиента выросла на 20–30% в зависимости от отрасли. Параллельно с этим реклама у блогеров среднего и крупного размера перестала быть эффективной из-за роста административных издержек на фоне принятия новых законов, маркировки рекламы, налогов и усталости от нее.

В условиях, когда инвестиции в рекламу перестали работать предсказуемо, на первый план выходят инструменты, требующие гибкости, креативности и работы с существующими ресурсами. Вот пять направлений, которые реально помогают сегодня без серьезных бюджетов.