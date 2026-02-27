Антикризисный маркетинг для малого и среднего бизнеса: что работает без больших бюджетов

Важными качествами для выживания являются адаптация к новым вызовам и работа с текущими ресурсами. О пяти антикризисных инструментах рассказали в статье.
Дорогой трафик: как не остаться без клиентов
По данным «Маркетингового агентства Слон» за 2025 год, стоимость целевого перехода и привлечения клиента выросла на 20–30% в зависимости от отрасли. Параллельно с этим реклама у блогеров среднего и крупного размера перестала быть эффективной из-за роста административных издержек на фоне принятия новых законов, маркировки рекламы, налогов и усталости от нее.
В условиях, когда инвестиции в рекламу перестали работать предсказуемо, на первый план выходят инструменты, требующие гибкости, креативности и работы с существующими ресурсами. Вот пять направлений, которые реально помогают сегодня без серьезных бюджетов.
Собственный контент-маркетинг: эра нейросетей и видеопродакшн
В ситуации, когда платный трафик обходится слишком дорого, органический становится главным активом. Основной драйвер здесь — разумное внедрение нейросетей в процессы. Если раньше ведение блога или создание видеоанимации требовало найма копирайтеров и команды видеографов, часы на брейншторм и аналитику, то сейчас ИИ берет на себя рутину — от генерации идей до написания черновиков сценариев и текстов.
Однако важно помнить: нейросети — это помощник для ускорения, а не замена экспертизы и редактуры. Абсолютно все нужно подвергать критичному анализу и адаптировать под голос бренда.
Особый акцент стоит сделать на видеоформате. Короткие ролики и прямые эфиры сегодня дают максимальный органический охват. Живые стримы особенно ценны тем, что решают главную проблему современного рынка — проблему доверия. Честные ответы на вопросы в моменте, демонстрация продукта «как есть» повышают лояльность гораздо эффективнее, чем идеальная реклама.
Коллаборации и офлайн-мероприятия
Коллаборации с лидерами мнений и другими бизнесами позволяют решить сразу две задачи: создать эффект синергии и получить новую аудиторию. Наиболее простой формат — создание общего продукта или события.
Например, фотостудия, визажист, стилист и салон аренды одежды объединяются для проведения дня красоты. Получается комплексная услуга, интересная аудитории каждого из партнеров.
Еще более мощный инструмент — офлайн мастер-классы. Когда несколько предпринимателей делят аренду помещения и расходы на продвижение между собой, стоимость привлечения одного участника снижается. При этом качество лида, который решил поучиться и пообщаться лично, на порядок выше, чем у пришедшего по таргетированной рекламе.
Работа с существующей базой: возвращение прежних клиентов
В гонке за продажами и борьбе за новых клиентов МСБ часто забывает о тех, кто уже однажды доверился компании. В кризис это непозволительная роскошь. Работа с текущей клиентской базой и возвращение старых клиентов — самый доступный источник прибыли.
Часто привлечение нового клиента стоит в 5-10 раз дороже, чем возвращение старого. Проанализируйте свою CRM:
Кому из клиентов вы давно не писали?
Кто пользовался услугой и почему больше не возвращается?
Часто проблема не в отсутствии спроса, а в отсутствии напоминания о себе и неинтересном оффере. Расширение услуг для текущих клиентов позволяет наращивать средний чек без затрат на рекламу.
Агрегаторы как канал продаж
Площадки вроде Avito, Wildberries или Ozon — готовый источник трафика с высокой конверсией. Люди приходят туда с деньгами и четким намерением купить. Однако комиссии агрегаторов растут, а внутренние инструменты продвижения могут поглотить оставшуюся маржу.
Главное правило выхода на маркетплейсы для МСБ сегодня — жесткое бюджетирование и скрупулезный учет всех статей расходов и скидок. Важно понимать не только себестоимость товара, но и стоимость его хранения на складах площадки, логистику и процент выкупа, налог, штрафы и возвраты.
Чтобы не уйти в минус, необходима аналитика и высокая маржинальность. Новичкам стоит сначала глубоко изучить вопрос целесообразности и окупаемости усилий, либо обратиться к экспертам из маркетинговых агентств, которые специализируются на работе с агрегаторами.
У них уже есть настроенные системы аналитики и опыт ведения проектов. Это поможет избежать классических ошибок и свести риск потери времени и сил.
Сарафанное радио: крутой сервис как источник клиентов
Многие представители МСБ в России, особенно в сфере услуг и ремонта, исторически жили и живут только за счет «сарафанного радио». И в текущих реалиях этот канал возвращает себе статус основного.
Но важно понимать: эффективность сарафанного радио — прямое следствие системной работы над сервисом. Люди рекомендуют вас друзьям только в том случае, если вы создали для них дополнительную ценность и атмосферу максимально комфортного опыта. Это может быть:
быстрая реакция на запрос и грамотная консультация;
дружеское отношение, например, решили нестандартную проблему клиента бесплатно;
работа с обратной связью — исправили недочеты быстрее, чем о них успели написать в соцсетях
неожиданно приятное событие — внимание, подарок, коллаборация
Рекомендация клиента — результат улучшенного продукта и особого внимания к аудитории. В условиях, когда бюджеты на рекламу все труднее окупаются, вкладывайте деньги в повышение качества сервиса. Клиент, который чувствует заботу, приведет вам еще двух. А это сегодня лучшая инвестиция.
Антикризисный маркетинг — это про пересборку имеющихся активов: своей клиентской базы, связей с другими бизнесами, качества продукта и сервиса.
мы с большим удовольствием используем все данные методы, но речь идет о том, что многие партнеры не имеют навыки креативного мышления и все что новое - всегда необычно и страшно! хотя все прекрасно знают, что старые механники не работают от того и вывод, что партнеров готовых на коллаборации не так много