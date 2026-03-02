Какие есть льготы у работодателя, который трудоустраивает родственников участника СВО

Работодатель трудоустраивает родственников участника СВО. С каких выплат он может не удерживать НДФЛ и не начислять страховые взносы?

Льгот по освобождению зарплаты от страховых взносов или НДФЛ нет. Однако по п. 93 ст. 217 НК от НДФЛ освобождаются доходы в виде денег (или имущества), которые получают безвозмездно в связи с прохождением военной службы.

К таким суммам относят выплату ребенку мобилизованного средств для сбора в школу, материальная помощь на приобретение лекарств.

Членами семьи по ст. 2 СК считаются супруги, родители и дети. Сестры, братья, бабушки и дедушки членами семьи по СК не являются.

Другие льготы по НДФЛ и страховым взносам предоставляют только если участники СВО получают ранение или погибают. Это тоже касается материальной помощи.

