Работник отправился в командировку на личном авто: как оформить компенсацию расходов
Расходы можно возместить по чекам или выплатить фиксированную сумму — все зависит от содержания дополнительного соглашения к договору. В любом случае сначала оформляют приказ на командировку, затем путевой лист и служебную записку.
Приказ оформляют по форме Т-9. В него добавляют поле «Проезд к месту командировки». Путевой лист подтверждает, что личная машина используется в служебных целях. Форму этого документа можно разработать самостоятельно или использовать унифицированную.
После возвращения из командировки работник отдает работодателю:
служебную записку;
путевой лист;
счета;
квитанции;
чеки.
Работодатель обязан возмещать работнику затраты по командировке, также как и стоимость израсходованного бензина. Основанием служат кассовые чеки.
В 1С:Бухгалтерия предприятия не предусмотрено отдельного документа для начисления компенсаций. Можно использовать инструмент «Операции, введенные вручную». Чтобы корректно отразить расходы нужно создать две статьи затрат: «Компенсация за использование личного автомобиля» в пределах и сверх нормы.
Компенсация в пределах норм относится к прочим расходам, поэтому она будет учитываться при исчислении налога на прибыль. Вид расхода для компенсации сверх нормы определен как «Не учитываемые в целях налогообложения».
