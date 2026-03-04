Утренний бухгалтер № 6077. Доход ИП превысил 20 млн, но патент выдали – можно ли на нем работать?

Налоговая служба: если утратили право работать на ПСН – нужно сообщить об этом, других вариантов нет.
Если в уточненной декларации указать и социальный, и имущественный вычет, остаток имущественного перейдет на следующий период.
До начала транспортировки товара из ЕАЭС важно проверить QR-код документа, если его не будет — автомобиль с товаром не пустят в РФ.
На АУСН в уполномоченных банках можно открывать как рублевые, так и валютные счета.
Крепостное право: предприниматель Стерлигов предложил запретить россиянам увольняться с работы в любой день года, кроме Юрьева дня.
На УСН к товарным остаткам можно применять вычет по НДС, а при их реализации – рассчитывать НДС.
Пункты о запрете на работу у конкурентов нельзя включить в соглашение с сотрудником.
⭐ Совет от редакции: Разберитесь с новыми правилами составления бухгалтерской отчетности за 2025 год и с новыми формами отчетности по ФСБУ 4/2023. Приходите на вебинар 5 марта в 11:00 мск. Записаться.
👥Деловой онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей
На онлайн-конгрессе от компании «Такском» и официального издания ФНС России обсудим актуальные вопросы изменения законодательства, в том числе электронные перевозочные документы, налоговые режимы, исчисление и уплата НДФЛ.
📆 6 марта 10:00–15:00
Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid 2W5zFG3abCM
Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2026 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Блокировка счета в банке: почему происходит и как о ней узнать. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, почему банк может заблокировать счет компании или ИП, и как о ней можно узнать.
— Налоговые проверки в 2026 году: топ-5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы. Конспект вебинара с видео
Разобрали самые острые вопросы налоговых проверок, а также как обезопасить себя и свой бизнес от претензий со стороны налоговых органов.
— Онбординг: зачем нужен и как провести. Мини-курс
Как ознакомить нового сотрудника с корпоративной культурой во время онбординга? Расскажем по порядку.
— Закон о защите прав потребителей-2026: что изменилось для бизнеса
Смысл поправок, вступивших в силу с 1 февраля 2026 года, — устранить перекосы в законе о защите прав потребителей, защитив бизнес от потребительского экстремизма, не ущемляя при этом честных покупателей. Итак, что конкретно меняется в связи с законом от 28.12.2025 № 500-ФЗ?
Новости
1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 3 марта 2026 года
2 Силуанов дал совет, как грамотно инвестировать накопления
3 Около 50% женщин сделают бьюти-процедуры перед 8 Марта
4 В санаториях могут установить квоту для людей старше 70 лет, а за это дать налоговые льготы
5 Нужно ли обучение по охране труда, если работник уволился и сразу вернулся на ту же должность. Таблица штрафов внутри
6 Электронные транспортные документы будут обязательны с 1 сентября 2026: как подготовиться
7 👓 Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера
8 💰 В программу долгосрочных сбережений россияне вложили около 800 млрд рублей
9 ⌛ 3 марта 2026 – последний день для отправки ЕНП-уведомления по НДФЛ
10 ФНС уточнила, как считать НДФЛ при совмещении УСН и работы по найму
11 Роструд объяснил, кто будет виноват и платит большой штраф, если сотрудник работает без медкнижки
12 «Опора России»: налоговая адаптация для МСП — это хорошо, но предложенные меры «сильно недотягивают»
13 ❗ В Мордовии ввели налоговые льготы для бизнеса на УСН
14 Роскомнадзор не закрывал прямое подключение к иностранным VPN
15 ❌ Нельзя запрещать труд у конкурентов после увольнения
16 Минфин упростит выбор системы налогообложения для МСП
17 Роструд: освобожденному от работы сотруднику тоже индексируют зарплату
18 ❓ У директора нулевая зарплата, но в отчетности указали МРОТ: не придется ли платить НДФЛ
19 ✅ Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в марте 2026
20 Как применять НДС на УСН к товарным остаткам в 2026 году
21 🏨 Когда можно не платить за коммунальные услуги на законном основании. Выпуск № 32 подкаста «Налоговое утро»
22 ФНС уточнила, как на ПСН учитывать доход – по данным кассы или минус банковские проценты
23 Почти 70% компаний в 2026 году поддержат эмоциональное здоровье сотрудников
24 Цены на продукты вырастут из-за закрытия Ормузского пролива
25 Нилов: идею «Юрьева дня» для увольнений невозможно воспринимать всерьез
26 ❔ Можно ли на АУСН открыть валютный счет: ответ ФНС
27 Эксперт разъяснила, можно ли штраф за перегруз учесть в расходах
28 ❌ Если не будет документа о предстоящей поставке, автомобиль с товаром не пустят в РФ
29 Доход больше 20 млн, но патент выдали – можно ли работать на ПСН?
30 Как разделить поступления в НКО для ФСБУ «Доходы», если де-юре не бывает собственников
31 Эксперт: качественная еда или пауза на прогулку существенно влияют на скорость мышления и уровень энергии в течение дня
32 Пришел соцвычет, а в декларации на имущественный вычет его не учли: как исправить
33 Повышение экосбора в 2026 году хотят пока отложить
34 «Новые люди» предлагают обеспечить бесплатный интернет во всем общественном транспорте
35 За неуплату экосбора оштрафуют в трехкратном размере
36 🙏 Банки просят ужесточить снятие наличных в отделениях и кассах
37 💥 Освойте бухучет с нуля — купите профкурс и получите углубленные курсы по зарплате и кадрам бесплатно
38 Путин призвал увеличить процент трудоустроенных ветеранов СВО
39 🙅 С 1 апреля 2026 запретят повышать цены на товары в рассрочку
40 📍 Правительство думает создать для водителей реестр ограничений движения по дорогам
41 ⚡️ Весенняя акция для сильных духом бухгалтеров! Дарим необычные подарки к 8 Марта
42 При регистрации бизнеса в Сбере теперь можно сразу выбрать АУСН
🔥Новый курс по работе на АУСН-2026: учет в 1С, маркетплейсы и споры с банками
Мы пошагово, по участкам, с разбором ситуаций, которые уже произошли в январе-феврале записали для вас курс повышения квалификации «Бухгалтер на АУСН – 2026».
Вы научитесь видеть ошибки там, где автоматика их прячет, и проходить сверки с первого раза. Разберете пошагово учет доходов и расходов на АУСН. Сможете быстро находить причины расхождений, общаться с банками и подавать возражения в ФНС.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 36 ак. часов.
Цена курса со скидкой 35%: 12 900 ₽ вместо 19 900 ₽.
Мероприятия
Электронные перевозочные документы в 2026 году
Дата проведения: 4 марта, среда
Переход на КЭДО с помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника
Дата проведения: 5 марта, четверг
Бухгалтерская отчетность за 2025 год: составляем по новым правилам
Дата проведения: 5 марта, четверг
Бухгалтерская отчетность за 2025 год: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой
Дата проведения: 5 марта, четверг
Курс "Системные продажи для финансиста в эпоху ИИ"
Дата проведения: 9 марта, понедельник
Статьи
— 3 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
3 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 3 марта.
— Безопасные условия труда: что должен знать работодатель
Что относится к безопасным условиям труда и какие обязанности по их обеспечению лежат на работодателе? Как закрепить эти условия в трудовом договоре и какая ответственность предусмотрена за нарушения?
— Как снять с учета автомобиль: через Госуслуги, в ГИБДД — инструкция по прекращению регистрации
Как снять машину с учета и прекратить регистрацию транспортного средства после продажи. Рассказываем, как это сделать через Госуслуги или в ГИБДД.
— Утренний бухгалтер № 6076. Новые поправки в НК-2026: Минфин хочет смягчить переход к налоговым изменениям для МСП
Разработаны поправки в НК для плавной адаптации МСП к налоговым изменениям 2026 года.
— Упрощенный порядок возмещения НДС, налоговые проверки-2026 и проводки для отражения медосмотра: экспертный обзор для бухгалтера
В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок возмещения НДС. Для его получения нужно соответствовать нескольким условиям.
— Как составить протокол разногласий к договору в 2026 году
Если стороны не согласны с условиями договора, то они могут составить протокол разногласий. Этот документ позволяет обсудить все спорные моменты до подписания договора. Рассказываем, как его правильно составить.
— Коды видов валютных операций
Любые международные расчеты являются валютными операциями и подлежат контролю и классификации со стороны банков. Такие расчеты можно проводить как в рублях, так и в иностранной валюте. Но в любом случае вам нужно присвоить код валютной операции. Расскажем, что такое код валютной операции, что обозначает, где и как указывать.
— ИП на УСН оказывает рекламные услуги белорусскому заказчику: какие будут налоги
При оказании услуг иностранному заказчику необходимо учитывать место реализации услуг. Рассказываем, как корректно его определить в целях НДС.
— Организация проходит упрощенную ликвидацию: нужно ли сдавать ликвидационный баланс
Упрощенный порядок ликвидации доступен для компаний, которые входят в реестр МСП. Рассказываем, нужно ли в таком случае предоставлять ликвидационный баланс.
— Как узнать кадастровую стоимость квартиры в 2026 году: пошагово и бесплатно
От кадастровой стоимости зависит расчет имущественного, земельного налога и НДФЛ. Рассказываем, как узнать ее в 2026 году.
— Основания и сроки для внеплановых проверок ГИТ: что нужно знать в 2026 году
Когда ждать внеплановую проверку ГИТ в 2026 году и как подготовиться к визиту? Основания для проведения проверок, индикаторы риска и их значение.
— Увольнение по соглашению сторон: оформление и выплаты
Увольнение по соглашению сторон выгодно как работнику, так и работодателю. Рассказываем, как оформить расторжение трудового договора и какие выплаты необходимо перечислить.
— Импортерам из стран ЕАЭС будет нужен ДОПП с QR-кодом. 🚚«Ночной бухгалтер» № 2126
С 1 апреля 2026 года начнет действовать национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).
Блоги компаний
Банковская гарантия по 44-ФЗ: основные разделы, образец формы и пример заполнения
Переход на новый налоговый режим: показываем, как бизнес теряет льготы
Блокировка расчетного счета в 2026 году: что делать бизнесу
Требования к квалификации главного бухгалтера малого бизнеса в единственном числе
Федресурс отчетность: кто обязан публиковать бухгалтерскую отчетность и как разместить
Как открыть банковскую карту Армении россиянам в 2026: гид по армянским картам
Минфин пояснил некоторые поправки к НК РФ, которые заработали в этом году
Как оживить фото с помощью нейросети: онлайн оживляем фотографию
Как сделать сканы первички безупречными: чтобы аудитор не придрался
Топ–5 мифов о работе с самозанятыми: проверки ФНС, договоры и риски
Обязательный УПД с 2026 года: как не разорвать цепочку от приемки ОС до учета
Узбекистан: восточный колорит и нюансы для россиян
Вычеты по НДС на УСН при специальных ставках: когда возможны и как оформить
Генераторы изображений ИИ: обзор лучших нейросетей и как работать с ними онлайн
Топ новостей за февраль 2026: новые КС для РСВ и декларации по НДС, новая декларация по туристическому налогу и ЕУД
Мошенники и криптовалюта: 12 схем обмана в 2026 году и способы защиты
Страховые взносы с зарплаты руководителей с 2026 года: новые правила, расчет, уплата, отчетность
Увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году: практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок
💫 Акция для самых лучших бухгалтеров! Дарим три онлайн-курса при покупке профкурса до 9 марта
Консультации
ИП на АУСН доходы минус расходы
УПД полученное от Озона на возврат товара (не корректировочный счёт-фактура).
Обязан ли поставщик проверять покупателя в Честном знаке?
Открытие обособленного подразделения
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата от 165000 до 192000 ₽, Москва, Полный день
— Издатель Клерк.ру Зарплата не указана, , Полный день
— Технический директор (CTO) Зарплата не указана, Краснодар, Полный день
— Менеджер по работе с клиентами в сфере охраны труда Зарплата от 110000 ₽, Краснодар, Полный день
— HR-менеджер по работе с Job-сайтами Зарплата от 100000 ₽, Краснодар, Полный день
Трибуна
💥Обзор новостей: для МСП смягчат налоговую реформу, повышение экосбора притормозили, с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии
Турист всегда прав: новые правила бронирования гостиниц оставят отели без денег
Как считают резидентство в разных странах?
Мир на пороге эскалации: никто не хочет быть слабым. За какими событиями следить?
Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в марте 2026
ПП № 2425: срок действия старых сертификатов — до 1 сентября 2026
В Госдуму внесен законопроект, который кардинально меняет правила пребывания иностранцев в России
Стратегии и инструменты современного нетворкинга
В Россию хотят вернуть крепостное право: увольняться предлагают разрешить только раз в год
Калькулятор рисков по реестру «ГосЛог»
Минфин предлагает освободить от НДС малый бизнес в сфере общепита
Налоговая практика Арбитражного суда Московского округа за январь 2026
ТОП-7 акций на весну 2026 с двузначными дивидендами. Мой выбор для инвестиций!
Новое в законодательстве: отключение связи по требованию ФСБ, скидки через MAX и изменения в оплате ЖКХ
Субподряд по 44-ФЗ: как зарабатывать на госконтрактах, не участвуя в торгах
Как быть с больничными при выделении долей РК и СН в 1С:ЗУП?
Сейчас один из лучших моментов для старта в крипте?
Сертификация моющих и чистящих средств: требования и сроки оформления документов
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/39174 от 29.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/39173 от 29.05.2019
Минфин РФ: Письмо № от 29.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/39161 от 29.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/39136 от 29.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/39095 от 29.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/39086 от 29.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/39090 от 29.05.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/39075 от 29.05.2019
Последние темы форума
Как упростить себе жизнь и избежать ошибок
Вместо того чтобы разбираться во всех нюансах в одиночку, попробуйте подписку Клерк.Премиум.
Она закрывает сразу несколько задач:
-
Персональные консультации с аттестованными экспертами. Задайте вопрос и получите развернутый ответ — от налогообложения УСН и ПСН до настройки 1С.
-
ИИ-помощник бухгалтера. Быстро отвечает на простые вопросы и помогает ориентироваться в нормативке, экономя время на поиске.
-
Доступ к ChatGPT без VPN (ai.klerk.ru). Можно использовать привычный чат прямо из Клерка, не тратя время на обходные пути.
-
Проверка контрагентов. Можно по ИНН мгновенно проверить поставщиков и клиентов, чтобы не нарваться на проблемные сделки.
-
Ежедневные «Разборы» изменений в учёте и налогах, конспекты вебинаров и мини-курсы. Все это готовит редакция Клерка, переводя сложные документы Минфина и ФНС на понятный язык и дополняя практическими примерами.
-
Обучение и развитие. Онлайн-курсы, вебинары и мини-курсы, чтобы бухгалтер рос профессионально и чувствовал уверенность.
С такой подпиской вы разберетесь с учетом, налогообложением и будете уверены, что всегда на шаг впереди налоговых изменений. Не откладывайте — подключите «Клерк.Премиум» и работайте уверенно:
И это не реклама!
Начать дискуссию