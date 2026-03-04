Утренний бухгалтер № 6077. Доход ИП превысил 20 млн, но патент выдали – можно ли на нем работать?

Налоговая служба: если утратили право работать на ПСН – нужно сообщить об этом, других вариантов нет.

Если в уточненной декларации указать и социальный, и имущественный вычет, остаток имущественного перейдет на следующий период.

До начала транспортировки товара из ЕАЭС важно проверить QR-код документа, если его не будет — автомобиль с товаром не пустят в РФ.

На АУСН в уполномоченных банках можно открывать как рублевые, так и валютные счета.

Крепостное право: предприниматель Стерлигов предложил запретить россиянам увольняться с работы в любой день года, кроме Юрьева дня.

На УСН к товарным остаткам можно применять вычет по НДС, а при их реализации – рассчитывать НДС.

Пункты о запрете на работу у конкурентов нельзя включить в соглашение с сотрудником.