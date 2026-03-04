КПП ОСНО Акц моб
Утренний бухгалтер № 6077. Доход ИП превысил 20 млн, но патент выдали – можно ли на нем работать?

ИП отправила заявление на патент, но позже узнала, что доход превысил 20 млн, при этом патент пришел по ЭДО. Как быть?

Налоговая служба: если утратили право работать на ПСН – нужно сообщить об этом, других вариантов нет.

Если в уточненной декларации указать и социальный, и имущественный вычет, остаток имущественного перейдет на следующий период.

До начала транспортировки товара из ЕАЭС важно проверить QR-код документа, если его не будет — автомобиль с товаром не пустят в РФ.

На АУСН в уполномоченных банках можно открывать как рублевые, так и валютные счета.

Крепостное право: предприниматель Стерлигов предложил запретить россиянам увольняться с работы в любой день года, кроме Юрьева дня.

На УСН к товарным остаткам можно применять вычет по НДС, а при их реализации – рассчитывать НДС.

Пункты о запрете на работу у конкурентов нельзя включить в соглашение с сотрудником.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за февраль 2026 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля 2026 года по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Блокировка счета в банке: почему происходит и как о ней узнать. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, почему банк может заблокировать счет компании или ИП, и как о ней можно узнать.

Налоговые проверки в 2026 году: топ-5 претензий, опасные схемы и разумные альтернативы. Конспект вебинара с видео

Разобрали самые острые вопросы налоговых проверок, а также как обезопасить себя и свой бизнес от претензий со стороны налоговых органов.

Онбординг: зачем нужен и как провести. Мини-курс

Как ознакомить нового сотрудника с корпоративной культурой во время онбординга? Расскажем по порядку.

Закон о защите прав потребителей-2026: что изменилось для бизнеса

Смысл поправок, вступивших в силу с 1 февраля 2026 года, — устранить перекосы в законе о защите прав потребителей, защитив бизнес от потребительского экстремизма, не ущемляя при этом честных покупателей. Итак, что конкретно меняется в связи с законом от 28.12.2025 № 500-ФЗ?

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 3 марта 2026 года

2 Силуанов дал совет, как грамотно инвестировать накопления

3 Около 50% женщин сделают бьюти-процедуры перед 8 Марта

4 В санаториях могут установить квоту для людей старше 70 лет, а за это дать налоговые льготы

5 Нужно ли обучение по охране труда, если работник уволился и сразу вернулся на ту же должность. Таблица штрафов внутри

6 Электронные транспортные документы будут обязательны с 1 сентября 2026: как подготовиться

7 👓 Какие изменения с марта 2026 года: обзор для бухгалтера

8 💰 В программу долгосрочных сбережений россияне вложили около 800 млрд рублей

9 ⌛ 3 марта 2026 – последний день для отправки ЕНП-уведомления по НДФЛ

10 ФНС уточнила, как считать НДФЛ при совмещении УСН и работы по найму

11 Роструд объяснил, кто будет виноват и платит большой штраф, если сотрудник работает без медкнижки

12 «Опора России»: налоговая адаптация для МСП — это хорошо, но предложенные меры «сильно недотягивают»

13 ❗ В Мордовии ввели налоговые льготы для бизнеса на УСН

14 Роскомнадзор не закрывал прямое подключение к иностранным VPN

15 ❌ Нельзя запрещать труд у конкурентов после увольнения

16 Минфин упростит выбор системы налогообложения для МСП

17 Роструд: освобожденному от работы сотруднику тоже индексируют зарплату

18 ❓ У директора нулевая зарплата, но в отчетности указали МРОТ: не придется ли платить НДФЛ

19 ✅ Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в марте 2026

20 Как применять НДС на УСН к товарным остаткам в 2026 году

21 🏨 Когда можно не платить за коммунальные услуги на законном основании. Выпуск № 32 подкаста «Налоговое утро»

22 ФНС уточнила, как на ПСН учитывать доход – по данным кассы или минус банковские проценты

23 Почти 70% компаний в 2026 году поддержат эмоциональное здоровье сотрудников

24 Цены на продукты вырастут из-за закрытия Ормузского пролива

25 Нилов: идею «Юрьева дня» для увольнений невозможно воспринимать всерьез

26 ❔ Можно ли на АУСН открыть валютный счет: ответ ФНС

27 Эксперт разъяснила, можно ли штраф за перегруз учесть в расходах

28 ❌ Если не будет документа о предстоящей поставке, автомобиль с товаром не пустят в РФ

29 Доход больше 20 млн, но патент выдали – можно ли работать на ПСН?

30 Как разделить поступления в НКО для ФСБУ «Доходы», если де-юре не бывает собственников

31 Эксперт: качественная еда или пауза на прогулку существенно влияют на скорость мышления и уровень энергии в течение дня

32 Пришел соцвычет, а в декларации на имущественный вычет его не учли: как исправить

33 Повышение экосбора в 2026 году хотят пока отложить

34 «Новые люди» предлагают обеспечить бесплатный интернет во всем общественном транспорте

35 За неуплату экосбора оштрафуют в трехкратном размере

36 🙏 Банки просят ужесточить снятие наличных в отделениях и кассах

38 Путин призвал увеличить процент трудоустроенных ветеранов СВО

39 🙅 С 1 апреля 2026 запретят повышать цены на товары в рассрочку

40 📍 Правительство думает создать для водителей реестр ограничений движения по дорогам

42 При регистрации бизнеса в Сбере теперь можно сразу выбрать АУСН

Электронные перевозочные документы в 2026 году

Дата проведения: 4 марта, среда

Переход на КЭДО с помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника

Дата проведения: 5 марта, четверг

Бухгалтерская отчетность за 2025 год: составляем по новым правилам

Дата проведения: 5 марта, четверг

Бухгалтерская отчетность за 2025 год: практическая консультация с аудитором Анной Тетерлевой

Дата проведения: 5 марта, четверг

Курс "Системные продажи для финансиста в эпоху ИИ"

Дата проведения: 9 марта, понедельник

3 марта — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

3 марта — чем примечателен этот день? Какие праздники отмечают в России и мире, какие церковные даты приходятся на сегодня, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 3 марта.

Безопасные условия труда: что должен знать работодатель

Что относится к безопасным условиям труда и какие обязанности по их обеспечению лежат на работодателе? Как закрепить эти условия в трудовом договоре и какая ответственность предусмотрена за нарушения?

Как снять с учета автомобиль: через Госуслуги, в ГИБДД — инструкция по прекращению регистрации

Как снять машину с учета и прекратить регистрацию транспортного средства после продажи. Рассказываем, как это сделать через Госуслуги или в ГИБДД.

Утренний бухгалтер № 6076. Новые поправки в НК-2026: Минфин хочет смягчить переход к налоговым изменениям для МСП

Разработаны поправки в НК для плавной адаптации МСП к налоговым изменениям 2026 года.

Упрощенный порядок возмещения НДС, налоговые проверки-2026 и проводки для отражения медосмотра: экспертный обзор для бухгалтера

В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок возмещения НДС. Для его получения нужно соответствовать нескольким условиям.

Как составить протокол разногласий к договору в 2026 году

Если стороны не согласны с условиями договора, то они могут составить протокол разногласий. Этот документ позволяет обсудить все спорные моменты до подписания договора. Рассказываем, как его правильно составить.

Коды видов валютных операций

Любые международные расчеты являются валютными операциями и подлежат контролю и классификации со стороны банков. Такие расчеты можно проводить как в рублях, так и в иностранной валюте. Но в любом случае вам нужно присвоить код валютной операции. Расскажем, что такое код валютной операции, что обозначает, где и как указывать.

ИП на УСН оказывает рекламные услуги белорусскому заказчику: какие будут налоги

При оказании услуг иностранному заказчику необходимо учитывать место реализации услуг. Рассказываем, как корректно его определить в целях НДС.

Организация проходит упрощенную ликвидацию: нужно ли сдавать ликвидационный баланс

Упрощенный порядок ликвидации доступен для компаний, которые входят в реестр МСП. Рассказываем, нужно ли в таком случае предоставлять ликвидационный баланс.

Как узнать кадастровую стоимость квартиры в 2026 году: пошагово и бесплатно

От кадастровой стоимости зависит расчет имущественного, земельного налога и НДФЛ. Рассказываем, как узнать ее в 2026 году.

Основания и сроки для внеплановых проверок ГИТ: что нужно знать в 2026 году

Когда ждать внеплановую проверку ГИТ в 2026 году и как подготовиться к визиту? Основания для проведения проверок, индикаторы риска и их значение.

Увольнение по соглашению сторон: оформление и выплаты

Увольнение по соглашению сторон выгодно как работнику, так и работодателю. Рассказываем, как оформить расторжение трудового договора и какие выплаты необходимо перечислить.

Импортерам из стран ЕАЭС будет нужен ДОПП с QR-кодом. 🚚«Ночной бухгалтер» № 2126

С 1 апреля 2026 года начнет действовать национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

Банковская гарантия по 44-ФЗ: основные разделы, образец формы и пример заполнения

Переход на новый налоговый режим: показываем, как бизнес теряет льготы

Блокировка расчетного счета в 2026 году: что делать бизнесу

Требования к квалификации главного бухгалтера малого бизнеса в единственном числе

Федресурс отчетность: кто обязан публиковать бухгалтерскую отчетность и как разместить

Как открыть банковскую карту Армении россиянам в 2026: гид по армянским картам

Минфин пояснил некоторые поправки к НК РФ, которые заработали в этом году

Как оживить фото с помощью нейросети: онлайн оживляем фотографию

Как сделать сканы первички безупречными: чтобы аудитор не придрался

Топ–5 мифов о работе с самозанятыми: проверки ФНС, договоры и риски

Обязательный УПД с 2026 года: как не разорвать цепочку от приемки ОС до учета

Узбекистан: восточный колорит и нюансы для россиян

Вычеты по НДС на УСН при специальных ставках: когда возможны и как оформить

Генераторы изображений ИИ: обзор лучших нейросетей и как работать с ними онлайн

Топ новостей за февраль 2026: новые КС для РСВ и декларации по НДС, новая декларация по туристическому налогу и ЕУД

Мошенники и криптовалюта: 12 схем обмана в 2026 году и способы защиты

Страховые взносы с зарплаты руководителей с 2026 года: новые правила, расчет, уплата, отчетность

Увеличение уставного капитала ООО и АО в 2026 году: практика, риски и пошаговый алгоритм без ошибок

Алиэкспресс (AliExpress) промокоды 2026 на первый заказ

Спорное налогообложение

💥Обзор новостей: для МСП смягчат налоговую реформу, повышение экосбора притормозили, с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии

Турист всегда прав: новые правила бронирования гостиниц оставят отели без денег

Как считают резидентство в разных странах?

Мир на пороге эскалации: никто не хочет быть слабым. За какими событиями следить?

Календарь вебинаров и практических консультаций для бухгалтера на «Клерке» в марте 2026

ПП № 2425: срок действия старых сертификатов — до 1 сентября 2026

В Госдуму внесен законопроект, который кардинально меняет правила пребывания иностранцев в России

Новичок на Клерке

Стратегии и инструменты современного нетворкинга

В Россию хотят вернуть крепостное право: увольняться предлагают разрешить только раз в год

Калькулятор рисков по реестру «ГосЛог»

Минфин предлагает освободить от НДС малый бизнес в сфере общепита

Налоговая практика Арбитражного суда Московского округа за январь 2026

ТОП-7 акций на весну 2026 с двузначными дивидендами. Мой выбор для инвестиций!

Новое в законодательстве: отключение связи по требованию ФСБ, скидки через MAX и изменения в оплате ЖКХ

Субподряд по 44-ФЗ: как зарабатывать на госконтрактах, не участвуя в торгах

Как быть с больничными при выделении долей РК и СН в 1С:ЗУП?

Сейчас один из лучших моментов для старта в крипте?

Сертификация моющих и чистящих средств: требования и сроки оформления документов

