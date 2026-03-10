Что хотят инвесторы сегодня: как бизнесу подготовить проект, чтобы его заметили и поддержали

Что сегодня определяет интерес инвестора

Первое, что проверяет инвестор, — это жизнеспособность бизнес-модели. Капитал концентрируется вокруг компаний, у которых есть стабильный денежный поток и подтвержденный спрос. Данные о рынке подтверждают этот сдвиг: на поздние стадии, особенно раунды С+, сегодня приходится до трех четвертей всех вложений. Это видно и в статистике, и в поведении самих предпринимателей: многие перестали рассчитывать на быстрый рост и возвращаются к более реалистичным траекториям развития.

Команда стала не просто важным, а решающим фактором. В условиях санкций и высокой стоимости заемных средств инвестор выбирает тех, кто умеет работать в сложной среде. Нужна управленческая зрелость: способность контролировать издержки, разворачивать цепочки поставок внутри страны, выстраивать стратегию без зависимости от внешних рынков.

Еще один момент — оценка компании. Завышенные мультипликаторы сегодня вызывают скепсис. Инвестор хочет видеть цифры, которые объясняют рост: не только прогнозы, но и факты.

Это особенно заметно на фоне общей динамики: дивидендная доходность российских акций в 2025 году прогнозируется на уровне около 12%, что ниже доходностей по депозитам. Это делает капитал избирательным и заставляет инвесторов внимательно анализировать риски и стоимость владения.

И, наконец, инвесторы меняют горизонт планирования. Быстрые сделки стали редкостью. Гораздо выше ценится история, которая может развиваться 5–7 лет и постепенно наращивать стоимость, а не стремиться к быстрому экзиту.