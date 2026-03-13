Маркетплейс возвращает чужой товар: что делать продавцу

Когда можно получить компенсацию
Маркетплейсы отвечают перед продавцами по ст. 998 ГК за порчу, потерю или неполную комплектацию товара. У каждой площадки свои правила выплаты компенсации. Разберем их на примере Wildberries и Ozon.
Основания компенсации выглядят так:
Wildberries
Ozon
Как получить компенсацию
Чтобы получить компенсацию нужно подать в личном кабинете претензию с указанием проблемы. Площадка примет решение о полной или частичной компенсации или откажет в ней.
Правила на маркетплейсах регулярно меняются. Нередко площадки отказывают в компенсации без фото и видеофиксации нарушений. Актуальные правила можно найти в личном кабинете продавца на онлайн-площадке.
Если маркетплейс отказывает в компенсации, нужно зафиксировать внутренним документом дефекты возвращенного товара. На основании приказа руководителя можно списать утерянный или подмененный товар.
Научим работать с маркетплейсами: вести учет, сдавать отчетность и корректно отражать все операции в 1С на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса 2026». Вы сможете вести учет и отчитываться по продажам на любой системе налогообложения.
После завершения курса получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. ч. , внесем его в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 28%: 24 900 рублей вместо
34 900 рублей. Срок акции ограничен.
Читайте подборку материалов по особенностям ведения учета при работе с маркетплейсами:
Нужно ли дополнительно проводить акты возврата товара от Wildberries.
Баллы и базовое вознаграждение Ozon: как ответить на требование ФНС.
Нужно ли продавцу на УСН учитывать поступления на расчетный счет по торговле на маркетплейсе.
Организация торгует на маркетплейсе: когда нужно подавать статистическую форму.
Почему в отчете о реализации по выкупу и в уведомлении указаны разные данные.
Начать дискуссию