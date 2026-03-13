Маркетплейс возвращает чужой товар: что делать продавцу

Как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию нужно подать в личном кабинете претензию с указанием проблемы. Площадка примет решение о полной или частичной компенсации или откажет в ней.

Правила на маркетплейсах регулярно меняются. Нередко площадки отказывают в компенсации без фото и видеофиксации нарушений. Актуальные правила можно найти в личном кабинете продавца на онлайн-площадке.

Если маркетплейс отказывает в компенсации, нужно зафиксировать внутренним документом дефекты возвращенного товара. На основании приказа руководителя можно списать утерянный или подмененный товар.

