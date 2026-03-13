КПП ЗП моб
Маркетплейс возвращает чужой товар: что делать продавцу

На маркетплейсах нередко бывают ситуации, что товар возвращают не полностью, или подменяют его другим. Это может произойти из-за ошибки или мошенничества покупателей. Рассказываем, что делать в такой ситуации.

Когда можно получить компенсацию

Маркетплейсы отвечают перед продавцами по ст. 998 ГК за порчу, потерю или неполную комплектацию товара. У каждой площадки свои правила выплаты компенсации. Разберем их на примере Wildberries и Ozon.

Основания компенсации выглядят так:

Wildberries

Ozon

  • потеря товара во время хранения или доставки;

  • потеря товара на складе;

  • подмена товара во время хранения или доставки;

  • повреждение товара во время хранения;

  • по итогам инвентаризации обнаружилась потеря или брак товара;

  • потеря товара в логистике;

  • товар вернулся с повреждениями или в неполной комплектации.

  • повреждение товара во время доставки.

Как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию нужно подать в личном кабинете претензию с указанием проблемы. Площадка примет решение о полной или частичной компенсации или откажет в ней.

Правила на маркетплейсах регулярно меняются. Нередко площадки отказывают в компенсации без фото и видеофиксации нарушений. Актуальные правила можно найти в личном кабинете продавца на онлайн-площадке.

Если маркетплейс отказывает в компенсации, нужно зафиксировать внутренним документом дефекты возвращенного товара. На основании приказа руководителя можно списать утерянный или подмененный товар.

