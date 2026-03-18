Какие локальные акты нужно издать для работы с персональными данными

Помимо подачи уведомления в Роскомнадзор организации и ИП также должны издать локальные акты по работе с персональными данными.

Утвержденного перечня локальных актов, которые должны быть у организации, в законодательстве не предусмотрено. К таким документам можно отнести:

Политику об обработке персональных данных. Положение о защите персональных данных. Инструкции по работе с персональными данными. Локальные акты по обезличиванию персональных данных в соответствии с Приказом Роскомнадзора от 19.06.2025 № 140. Уведомление об обработке персональных данных. Приказ о назначении ответственного за организацию обработки персональных данных. Уведомление РКН о трансграничной передаче персональных данных (при наличии).

Организация вправе издавать и другие локальные акты, например: перечни, регламенты по работе с персональными данными, различные книги учета и журналы.

