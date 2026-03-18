Какие локальные акты нужно издать для работы с персональными данными
Утвержденного перечня локальных актов, которые должны быть у организации, в законодательстве не предусмотрено. К таким документам можно отнести:
Политику об обработке персональных данных.
Положение о защите персональных данных.
Инструкции по работе с персональными данными.
Локальные акты по обезличиванию персональных данных в соответствии с Приказом Роскомнадзора от 19.06.2025 № 140.
Уведомление об обработке персональных данных.
Приказ о назначении ответственного за организацию обработки персональных данных.
Уведомление РКН о трансграничной передаче персональных данных (при наличии).
Организация вправе издавать и другие локальные акты, например: перечни, регламенты по работе с персональными данными, различные книги учета и журналы.
Научитесь работать с персональными данными и предотвращать штрафы за них на онлайн-курсе Новые правила по защите персданных-2026. На нем вы разберетесь: кто, как и когда должен подавать уведомление в Роскомнадзор и что будет, если этого не сделать. Все шаблоны Положений и уведомлений уже есть в курсе.
Цена
курса
со скидкой 67%: 4 900 рублей вместо
14 990 рублей. Срок
акции ограничен.
