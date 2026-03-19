Малый бизнес с пониженными тарифами должен отчитываться по новой форме РСВ. 📃«Ночной бухгалтер» № 2138

ОСАГО

Сейчас полис ОСАГО выдается на конкретный автомобиль, но в него можно вписать несколько водителей. То есть это ситуация, когда автомобиль один, а водителей много.

Но бывает и обратная ситуация — когда водитель один, а автомобилей много, то есть один человек управляет то один авто, то другим.

Поэтому предложили дать людям выбор при оформлении ОСАГО — привязка к автомобилю или к водителю. Будет так: человек застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми авто, и если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует ущерб.