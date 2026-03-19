Малый бизнес с пониженными тарифами должен отчитываться по новой форме РСВ. 📃«Ночной бухгалтер» № 2138

Малый бизнес с правом на пониженные тарифы должен сдавать только новую форму РСВ.
Пособие на рождение ребенка хотят увеличить до 50 тыс. рублей.
Будет закон о регулировании ИИ.
ОСАГО хотят привязать к водителю, а не к машине.
Люди готовы тратить на дорогу до работы не больше часа.
Главред рекомендует.
Мем дня.
РСВ
Новая форма РСВ, в которой предусмотрены новые коды тарифов и категорий застрахованных лиц, вступит в силу с 5 мая, а сдать отчет за 1 квартал надо до 27 апреля.
Причем МСП с льготными тарифами не могут сдавать старую форму. Поэтому им нужно сдать рекомендованную.
Пособие на рождение ребенка
Сейчас единовременное пособие при рождении ребенка составляет 28 тыс. рублей. Предложили увеличить его до 50 тыс. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Закон об ИИ
В Минцифры разработали законопроект о регулировании искусственного интеллекта.
Люди в досудебном порядке смогут оспаривать решения госорганов, принятые с применением ИИ. Если использование нейросетей причинило вред, человек получит компенсацию по общим правилам ГК РФ.
А все созданные ИИ материалы будут со специальной маркировкой.
ОСАГО
Сейчас полис ОСАГО выдается на конкретный автомобиль, но в него можно вписать несколько водителей. То есть это ситуация, когда автомобиль один, а водителей много.
Но бывает и обратная ситуация — когда водитель один, а автомобилей много, то есть один человек управляет то один авто, то другим.
Поэтому предложили дать людям выбор при оформлении ОСАГО — привязка к автомобилю или к водителю. Будет так: человек застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми авто, и если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует ущерб.
Дорога на работу
Большинство россиян считают для себе приемлемым тратить на дорогу от дома до работы 1 час. Среди москвичей таких 66%, в провинции – 80%.
16% готовы на 2-часовой путь, а 1% согласны добираться до работы 3 часа.
А сколько времени у вас уходит на путь от дома до работы и обратно?
