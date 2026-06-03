ФНС резко поменяла мнение про пониженные взносы МСП при смене ОКВЭД. 👈👉«Ночной бухгалтер» № 2190

Пониженные взносы МСП

Малый бизнес с основным кодом ОКВЭД из перечня может применять тариф взносов 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ. Но в течение года можно поменять код с нельготного на льготный или наоборот.

Ранее ФНС утверждала, что в таком случае право на льготу появляется или пропадает с 1 числа месяца, в котором была смена кода ОКВЭД.

Теперь ФНС мнение поменяла.

Если идет смена с нельготного на льготный, то право на пониженные взносы будет с 1 числа этого месяца.

Но если льготный код меняют на нельготный, то утрата права – с 1 января, то есть задним числом.