ФНС резко поменяла мнение про пониженные взносы МСП при смене ОКВЭД. 👈👉«Ночной бухгалтер» № 2190

Сегодня в выпуске:
ФНС ухудшила условия по пониженным взносам малого бизнеса.
Хотят отменить штрафы за несдачу отчетности из-за сбоев с интернетом.
В 2027 и 2028 годах Росстат передаст в ФНС данные о кодах ОКВЭД всех юрлиц и ИП.
Импортеры без обеспечительного платежа могут сдавать ДОПП позже.
Только 5% россиян полностью использовали свой отпуск за 2026 год.
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Мем дня.
Пониженные взносы МСП
Малый бизнес с основным кодом ОКВЭД из перечня может применять тариф взносов 15% с выплат свыше 1,5 МРОТ. Но в течение года можно поменять код с нельготного на льготный или наоборот.
Ранее ФНС утверждала, что в таком случае право на льготу появляется или пропадает с 1 числа месяца, в котором была смена кода ОКВЭД.
Теперь ФНС мнение поменяла.
Если идет смена с нельготного на льготный, то право на пониженные взносы будет с 1 числа этого месяца.
Но если льготный код меняют на нельготный, то утрата права – с 1 января, то есть задним числом.
Штраф за отчеты
Если налогоплательщик не смог вовремя сдать декларацию, потому что были проблемы с интернетом, сбой у оператора ЭДО и подобные технические проблемы, то штрафа за такое нарушение быть не должно. С таким предложением выступили депутаты от фракции «Новые люди».
Причем отбиваться от штрафа в таком случае надо не через суд, а по заявлению, отправленному электронно через Госуслуги или личный кабинет.
Напомним, депутаты намерены вовсе отменить штрафы за опоздание с декларациями, если налог уплачен вовремя.
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Коды ОКВЭД
Росстат передал в ФНС данные по кодам ОКВЭД юрлиц, но не по всем. Эта работа по юрлицам завершится в 2027 года. А в 2028 году будет передана информация о видах деятельности ИП.
Потом Росстат и ФНС продолжат согласовывать подходы к классификации и обновлению данных, чтобы обеспечить их корректность и сопоставимость.
ДОПП
В общем случае в рамках новой системы СПОТ импортеры из стран ЕАЭС должны платить обеспечительный платеж и сдавать документ о предстоящей поставке товара (ДОПП) за 2 дня до ввоза.
Но до 30 июня платить обеспечительный платеж не надо (при ввозе из Армении, Казахстана и Киргизии). Импортеры, которые могут пока не платить обеспечительный платеж, должны сдавать ДОПП за 4 часа до ввоза (а не за 2 дня).
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Отпуск-2026
50% россиян еще не были в отпуске в этом году. А полностью его использовали только 5% опрошенных. 32% отгуляли отпуск частично.
Самый высокий показатель по количеству работников, уже использовавших свой отпуск в 2026 году (16%) — в сельском хозяйстве.
А вы уже отдохнули или все еще впереди?
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