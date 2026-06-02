За опоздание со сдачей деклараций не будут штрафовать. ❗«Ночной бухгалтер» № 2189

Сегодня в выпуске:
Хотят отменить штрафы не только за нулевые декларации, но и с налогом к уплате.
Стал известен рабочий график на 2027 год.
НПД могут продлить еще на 7 лет.
1 сентября могут сделать праздничным днем.
Началась маркировка кофе.


Штраф за декларации
Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет штрафы за нулевые декларации.
Однако в ходе подготовки поправок ко второму чтению проекта прозвучало предложение отменить штраф за просрочу любых деклараций (не только нулевых). Условие для неначисления штрафа – отсутствие задолженности по налогам.
То есть главным фактором будет своевременная оплата налогов, а не отчетность о них.
Производственный календарь
Минтруд подготовил проект производственного календаря на 2027 год (с учетом переноса выходных дней из-за праздников).
В следующем году будет одна 6-дневная рабочая неделя, пять 3-дневных выходных и один 4-дневный.
31 декабря — снова выходной день.
НПД
Применять НПД самозанятые могут до конца 2028 года. Однако этот эксперимент предложили продлить до 2035 года.
Кроме того, с 2027 года предложили поднять лимит дохода с 2,4 млн до 3 млн рублей, и далее – ежегодно индексировать его.
1 сентября
Один праздничный день могут убрать из новогодних праздников и перенести его на 1 сентября. Такую идею озвучили в Госдуме.
Ежегодно родителям приходится отпрашиваться с работы, чтобы проводить детей на школьную линейку. То есть люди так и так не работают в этот день. Было бы логично официально сделать этот день праздничным.
А чтобы количество праздников по нормам ТК осталось неизменным, на один день можно сократить новогодние каникулы.
Кофе
С 1 июня обязательной маркировке подлежат растворимый кофе и цикорий. Те товары, которые уже находятся на полках магазинов, будут без кодов маркировки — до реализации или до истечения срока годности.
Новый товар в магазинах должен быть с кодом. При сканировании этого кода через приложение на смартфоне покупатель увидит данные о производителе или импортере, точное наименование позиции, срок годности.
