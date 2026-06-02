За опоздание со сдачей деклараций не будут штрафовать. ❗«Ночной бухгалтер» № 2189

Если налог уплачен, но декларация сдана позже срока, то штрафа не будет.

Сегодня в выпуске:

  • Хотят отменить штрафы не только за нулевые декларации, но и с налогом к уплате.

  • Стал известен рабочий график на 2027 год.

  • НПД могут продлить еще на 7 лет.

  • 1 сентября могут сделать праздничным днем.

  • Началась маркировка кофе.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Штраф за декларации

Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет штрафы за нулевые декларации.

Однако в ходе подготовки поправок ко второму чтению проекта прозвучало предложение отменить штраф за просрочу любых деклараций (не только нулевых). Условие для неначисления штрафа – отсутствие задолженности по налогам.

То есть главным фактором будет своевременная оплата налогов, а не отчетность о них.

Производственный календарь

Минтруд подготовил проект производственного календаря на 2027 год (с учетом переноса выходных дней из-за праздников).

В следующем году будет одна 6-дневная рабочая неделя, пять 3-дневных выходных и один 4-дневный.

31 декабря — снова выходной день.

НПД

Применять НПД самозанятые могут до конца 2028 года. Однако этот эксперимент предложили продлить до 2035 года.

Кроме того, с 2027 года предложили поднять лимит дохода с 2,4 млн до 3 млн рублей, и далее – ежегодно индексировать его.

1 сентября

Один праздничный день могут убрать из новогодних праздников и перенести его на 1 сентября. Такую идею озвучили в Госдуме.

Ежегодно родителям приходится отпрашиваться с работы, чтобы проводить детей на школьную линейку. То есть люди так и так не работают в этот день. Было бы логично официально сделать этот день праздничным.

А чтобы количество праздников по нормам ТК осталось неизменным, на один день можно сократить новогодние каникулы.

Кофе

С 1 июня обязательной маркировке подлежат растворимый кофе и цикорий. Те товары, которые уже находятся на полках магазинов, будут без кодов маркировки — до реализации или до истечения срока годности.

Новый товар в магазинах должен быть с кодом. При сканировании этого кода через приложение на смартфоне покупатель увидит данные о производителе или импортере, точное наименование позиции, срок годности.

Ваша пьет по утрам немаркированный кофе редакция

