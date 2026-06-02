За опоздание со сдачей деклараций не будут штрафовать. ❗«Ночной бухгалтер» № 2189

Штраф за декларации

Недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет штрафы за нулевые декларации.

Однако в ходе подготовки поправок ко второму чтению проекта прозвучало предложение отменить штраф за просрочу любых деклараций (не только нулевых). Условие для неначисления штрафа – отсутствие задолженности по налогам.

То есть главным фактором будет своевременная оплата налогов, а не отчетность о них.