Организация получила требование от СФР о предоставлении ЕФС-1 на директора: что делать
Даже при отсутствии трудового договора с единственным учредителем нужно подавать сведения о приеме в СФР. Это связано с тем, что выполнение функций генерального директора подразумевает трудовые отношения.
Допустимо не заключать трудовой договор, так как при совмещении статуса учредителя с генеральным директором, достаточно решения участника. Такого же мнения придерживается Минтруд в письмах от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038 и от 27.04.2022 № 14-5/ООГ-2808.
Даже если с руководителем нет трудового договора, он все равно признается застрахованным и на него надо подавать форму ЕФС-1.
В порядке заполнения ЕФС-1 сказано, что форму заполняют на основании приказов или других документов страхователя. Поэтому даже решение единственного учредителя — основание для возникновения трудовых отношений.
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