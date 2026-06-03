Организация получила требование от СФР о предоставлении ЕФС-1 на директора: что делать

Организация получила требование от СФР о предоставлении ЕФС-1 по единственному учредителю, который выполняет функции генерального директора. В РСВ он был указан, но у ведомства нет данных о приеме. Что делать?

Даже при отсутствии трудового договора с единственным учредителем нужно подавать сведения о приеме в СФР. Это связано с тем, что выполнение функций генерального директора подразумевает трудовые отношения.

Допустимо не заключать трудовой договор, так как при совмещении статуса учредителя с генеральным директором, достаточно решения участника. Такого же мнения придерживается Минтруд в письмах от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038 и от 27.04.2022 № 14-5/ООГ-2808.

Даже если с руководителем нет трудового договора, он все равно признается застрахованным и на него надо подавать форму ЕФС-1.

В порядке заполнения ЕФС-1 сказано, что форму заполняют на основании приказов или других документов страхователя. Поэтому даже решение единственного учредителя — основание для возникновения трудовых отношений.

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