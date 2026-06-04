Подотчет становится налоговым риском в 2026 году

Практикуете вывод денег через подотчет?

Один из вечных вопросов бизнесмена, имеющего юридическое лицо: как получать с него денежные средства, не привлекая особого внимания налоговой? Первые ответы бухгалтерии не радуют: зарплата и дивиденды — дорого, займы — видны в отчетности, влекут ненужные личные обязательства и по-хорошему требуют начисления процентов.

Обналичка — но это тоже дорого и уже только для тех, кто готов одновременно и рисковать, причем, на мой взгляд, крайне необоснованно.

И именно на таких волнах дискуссий с бухгалтерией собственник среднестатистической компании заплывал в достаточно «тихую гавань», которой, ничего не стесняясь, начинал пользоваться. Это подотчет.

Денежные средства, снятые в подотчет, в теории действительно могут тратиться на расходы, связанные с деятельностью компании. Но фактически могут расти из года в год и висеть «не закрытыми».

В нашей практике мы видели ситуации, когда у руководителя висело порядка 100 млн руб. (!!) в подотчете. И, как ни странно, раньше налоговая на это практически не обращала внимания, а вскрыться эти обстоятельства могли разве что при выездной проверке.

Но совсем другое дело — 2026 год. В недавнем выступлении на одной из конференций представитель ФНС подтвердил, что подотчетные суммы — это новая категория споров, набирающая обороты. Подтверждает эту информацию и анализ свежей судебной практики (см. чек-лист).