Deadlock в бизнесе: что делать, когда доли 50/50 и компания парализована

Именно поэтому модель «50 на 50» остается одной из самых распространенных в российском бизнесе — и одновременно одной из самых конфликтных.

Проблема возникает в тот момент, когда партнеры перестают соглашаться друг с другом. Пока интересы совпадают, равенство голосов создает ощущение стабильности. Но как только между участниками появляется принципиальный спор, равенство превращается в механизм блокировки. Ни одна из сторон не обладает достаточным количеством голосов для принятия решения, а бизнес фактически оказывается парализован.

В корпоративном праве такая ситуация называется deadlock — тупик в управлении компанией.