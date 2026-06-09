Утренний бухгалтер № 6143. По просьбе бизнеса власти отложили технологический сбор до 1 декабря 2026 года

Власти перенесли старт технологического сбора на декабрь 2026 года, дав компаниям дополнительное время для подготовки к новым требованиям.

Генпрокуратура подготовила новые правила надзора за воинским учетом: проверки станут регулярными, а под контроль попадут документы, бронирование и работа с военнообязанными.

Роструд: если внешний совместитель хочет уволиться раньше срока сокращения, ему положены все гарантии и компенсации.

ФНС: подтвердить расходы на лекарства для получения налогового вычета теперь можно без бумажных чеков — достаточно сохранить электронные версии через мобильные сервисы ведомства.

Реальные кейсы внедрения ТС ПИоТ, сложные сценарии и ошибки. Бесплатный вебинар 18 июня.

Президент попросил кабмин и Госдуму ускорить принятие законопроекта о стажировке.

Как бизнесу перейти на НДС без ошибок и штрафов в 2026 году, узнаете из статьи.

ФНС: если исключили из реестра МСП – прав на льготу по страховым взносам теряется с 1-го числа месяца, а если поменяли код ОКВЭД – то с начала расчетного периода.