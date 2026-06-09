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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 6143. По просьбе бизнеса власти отложили технологический сбор до 1 декабря 2026 года

Изначально сбор собирались запустить с 1 сентября 2026 года, но после совещания с представителями отраслевых объединений, приняли решение о переносе срока.

Власти перенесли старт технологического сбора на декабрь 2026 года, дав компаниям дополнительное время для подготовки к новым требованиям.

Генпрокуратура подготовила новые правила надзора за воинским учетом: проверки станут регулярными, а под контроль попадут документы, бронирование и работа с военнообязанными.

Роструд: если внешний совместитель хочет уволиться раньше срока сокращения, ему положены все гарантии и компенсации.

ФНС: подтвердить расходы на лекарства для получения налогового вычета теперь можно без бумажных чеков — достаточно сохранить электронные версии через мобильные сервисы ведомства.

Реальные кейсы внедрения ТС ПИоТ, сложные сценарии и ошибки. Бесплатный вебинар 18 июня.

Президент попросил кабмин и Госдуму ускорить принятие законопроекта о стажировке.

Как бизнесу перейти на НДС без ошибок и штрафов в 2026 году, узнаете из статьи.

ФНС: если исключили из реестра МСП – прав на льготу по страховым взносам теряется с 1-го числа месяца, а если поменяли код ОКВЭДто с начала расчетного периода.

Совет от редакции: Работа бухгалтера с WB: контрольные точки ОСВ и отрицательные комиссии — вебинар 09.06.2026, в 11:00 мск. Записаться.

🔄Как стать главбухом торговой организации

Вести учет реализации и возвратов в торговле научим на курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле». На нем вы узнаете, как работать с ЭДО и онлайн-кассами, проводить инвентаризацию, проводить операции в 1С, составлять отчетность и рассчитывать налоги.

После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.

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Разборы законов

Как пожаловаться в ФНС: на компанию и саму налоговую. Мини-курс

В мини-курсе разберем, кто может подать жалобу в ФНС, как подать жалобу на компанию или ИП и можно ли пожаловаться на саму налоговую.

Повышение цены на суммы НДС: должен ли арендатор компенсировать налог

Арендодатель не являлся плательщиком НДС, но после процедуры присоединения его статус изменился. Арендодатель решил, что арендатор должен платить ему сверх оговоренной цены еще и НДС. Прав ли он? Разбираем судебную практику.

Какие операции организаций, ИП и физлиц попали под подозрение банков

С 20 мая банки усилили контроль за операциями с наличными денежными средствами — ЦБ выпустил методические рекомендации от 20.05.2026 № 1-МР. Разбираем, какие именно операции вызывают подозрения.

Новости

1 💲 Курс доллара, евро и юаня на 8 июня 2026 года

2 Россиянам напомнили правила выезда ребенка за границу без родителей

3 АСИ назвало самых востребованных у бизнеса специалистов

4 Зарплаты в туризме и общепите выросли на 25% из-за дефицита кадров

5 Минэкономразвития выделило 6 млрд рублей высокотехнологичным компаниям с начала 2026 года

6 64% россиян недовольны уровнем своего дохода в мае 2026 года

7 Можно ли оформить согласие сотрудника на работу в выходной день без точной даты

8 Налоговая назвала все изменения по НДС 2026 года

9 16 млн россиян получили уведомления о пенсионных накоплениях от СФР

10 СФР: будет ли семейный налоговый кешбэк родителям, не состоящим в браке

11 НДС на онлайн-торговлю из-за границы будут вводить поэтапно, каждый пятый готов дробить бизнес, а на одного соискателя приходится 18 вакансий: новости недели

12 Силуанов предложил зафиксировать порог для освобождения малого бизнеса от НДС на три года

13 Через систему СПОТ прошло 50 млрд рублей и налогов на 10 млрд

14 ФНС: когда теряется право на пониженный тариф страховых взносов при исключении из реестра МСП и при смене вида деятельности

15 Технологический сбор отложили до 1 декабря 2026 года по просьбе бизнеса

16 Началась укороченная рабочая неделя: она продлится четыре дня

17 Цифровой рубль подключат к резервному фонду уже в 2026 году для ускорения госрасходов

18 ФНС оценивает больше показателей в рамках скоринга

19 Участники ПМЭФ-2026 заключили 1084 соглашения на 6,64 трлн рублей

20 Часто болеющим россиянам ужесточат правила оформления больничных: эксперт разъяснил, что изменится

21 Путин поручил ускорить принятие поправок о стажировке в ТК

22 Сервисы ВТБ дали сбой — клиенты не могут войти в приложение и провести платежи

23 Антифрод‑законопроект обновили — спорные нормы с привязкой ИНН и использованием MAX убрали, но сохранили компенсации

24 Трансграничный документооборот снизит расходы российских экспортеров – РЭЦ

25 ФНС предложила простой способ подтвердить расходы на медикаменты для получения вычета

26 Матвиенко: малый бизнес должен получать больше помощи от государства

27 В ближайшие 7 лет нужно заместить 11,5 млн человек – Голикова

28 Внешний совместитель хочет уволиться раньше срока сокращения: положена ли компенсация

29 Карту «Мир» подключат к Госуслугам для автоматического начисления соцподдержки в 2026 году

30 Эксперт назвала три веских аргумента, чтобы успешно договориться о повышении зарплаты

31 ФНС назвала максимальный размер вычета на благотворительность и другие ограничения

32 Расхождения с Wildberries — не ошибка: как правильно вести учет на маркетплейсах

33 Семьи с детьми, рожденными до 2020 года, смогут получить право на доплату к маткапиталу

34 Работодателей ждут системные проверки воинского учета в 2026 году — новые правила Генпрокуратуры

35 Воспитание детей тоже профессия — в Госдуме предложили платить женщинам зарплату не ниже 27 тысяч рублей

36 Кабмин хочет снизить долговую нагрузку на регионы – законопроект 2026

37 Можно ли пожаловаться в ФНС на бизнес — или на саму ФНС

38 Предпринимателям вернули долги по госконтрактам на 18 млрд рублей после вмешательства прокуратуры

39 Доля зарплат в конвертах выросла до 25%, а на наличные появился рекордный спрос в 2026 году

Мероприятия

Статьи

8 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 8 июня отмечают День социального работника в России и Всемирный день океанов. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы с ней связаны и кто из известных людей родился 8 июня.

Премия бухгалтеров, стоп-слова для ИИ ФНС, прослеживаемые товары при УСН и экспортный НДС: дайджест лучших материалов «Клерка» за 5 июня № 12

Подборка полезных материалов и обсуждений от пользователей из раздела «Лучшее» за 5 июня 2026 года.

Какой налог в 2026 году будет за подарок от близкого родственника, дальнего родственника, чужого человека

При дарении НДФЛ и правила его взыскания зависит от того, что и кто вам подарил.

Когда сдавать декларацию по УСН при закрытии бизнеса или переходе на АУСН и НПД

Сроки сдачи декларации по УСН и коды налогового периода для разных ситуаций смотрите в нашей таблице.

Самые важные письма Минфина и ФНС по НДС за 2026 год: обзор для бухгалтера

Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по НДС. Сохраняйте и пользуйтесь.

Утренний бухгалтер № 6142. Минфин пообещал больше не вводить кардинальные изменения в налоговой системе

На ПМЭФ‑2026 Антон Силуанов заявил, что основные решения уже приняты, и бизнесу не стоит ожидать новых масштабных корректировок.

Как снизить размер штрафа, если правонарушение не первое

Организация получила штраф от ФНС по результатам налоговой проверки. Как снизить санкцию?

ИП предоставил уточненную декларацию по УСН после пополнения ЕНС: будет ли штраф

ИП некорректно указал данные по доходу на УСН в декларации. Однако до подачи уточненного документа на ЕНС было положительное сальдо. Будет ли штраф?

Организация взяла заем у иностранной компании: что с налогами

Российская компания получила займ от иностранной организации. Сейчас соглашение об избежании двойного налогообложения не действует. Какие налоги нужно уплатить?

Сколько действует справка об отсутствии судимости и как ее получить

Как получить справку об отсутствии судимости через Госуслуги, МФЦ или МВД. Сколько делается и действует справка, какие документы потребуются и как оформить апостиль.

НДС-лимит на УСН могут оставить на уровне 20 млн руб. ⏫«Ночной бухгалтер» № 2193

Лимит по НДС на 2027 год снижать не будут.

Блоги компаний

ЭТрН с 1 сентября 2026 года: FAQ для перевозчика и экспедитора за 4 месяца

Пенсионеры рискуют потерять льготы и доход по вкладам: банки меняют правила игры

Вебинар «Ведение налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности»

Почему одни платят 15 тысяч, а другие 250: гид по ценам на бухучет

Как бронировать отель для командировки за границу в 2026 году

Требования Роскомнадзора к сайтам в 2026 году

Дробление бизнеса в 2026 году: ответы на популярные вопросы

Почему бухгалтерия становится крайней при проблемах компании

Какую CRM для интернет-магазина выбрать для учета заказов и клиентов

Семейные выплаты и блокировка счетов: новые законы в июне 2026 года

Консультации

Резюме

Трибуна

Как работаем и отдыхаем в июне 2026 года: что важно бухгалтеру, кадровику и директору

💥Обзор новостей: снижение порога выручки для НДС отложат, глобальная турбулентность в экономике — колоссальная возможность, в ОП предложили ввести отцовский капитал

Банкротство физических лиц: пошаговая инструкция от первых просрочек до списания долгов

Изменения инструкции о порядке ведения персонифицированного учета

Сам себе должник: может ли самозанятый списать долги по патентам и микрозаймам через банкротство — инструкция

Налог на имущество не начисляется на снесенное здание

А тем временем где-то в цифровой реальности на вас уже открыли ИП, налоговая начислила долги, а приставы пришли забирать имущество уже в реальности. Не верите?

Если Вы едете в Китай – будьте осторожны с Alipay

💰Реферальная программа «Клерк»: позовите друзей учиться. Вы получите бонусы, а друзья — скидку

Маркировка сладостей в 2026. Этапы, подводные камни и план подготовки для бизнеса

Субсидиарная ответственность: как контролирующие лица рискуют личным имуществом при банкротстве компании

Пример, как не надо экономить ФОТ

Духи и «Честный Знак», что разрешено ИП и где заканчиваются серые схемы

Селлеры-миллионеры с пустыми карманами: почему оборот на маркетплейсе растет, а собственник берет деньги в долг

Скидки и бонусы. Часть 2

О проведении тестирования сотрудников на алкогольное опьянение

5 критичных ошибок в заявке на госзакупку, которые приводят к отклонению

Перевод денежных средств с расчетного счета ИП на личную карту: когда могут возникнуть вопросы у банка

Борьба с завышением цен, НДФЛ и УСН при дарении коммерческой недвижимости в обзоре

Банкротство гражданина в 2026 году: какие последствия важно учитывать до подачи заявления

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