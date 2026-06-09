Утренний бухгалтер № 6143. По просьбе бизнеса власти отложили технологический сбор до 1 декабря 2026 года

Власти перенесли старт технологического сбора на декабрь 2026 года, дав компаниям дополнительное время для подготовки к новым требованиям.
Генпрокуратура подготовила новые правила надзора за воинским учетом: проверки станут регулярными, а под контроль попадут документы, бронирование и работа с военнообязанными.
Роструд: если внешний совместитель хочет уволиться раньше срока сокращения, ему положены все гарантии и компенсации.
ФНС: подтвердить расходы на лекарства для получения налогового вычета теперь можно без бумажных чеков — достаточно сохранить электронные версии через мобильные сервисы ведомства.
Реальные кейсы внедрения ТС ПИоТ, сложные сценарии и ошибки. Бесплатный вебинар 18 июня.
Президент попросил кабмин и Госдуму ускорить принятие законопроекта о стажировке.
Как бизнесу перейти на НДС без ошибок и штрафов в 2026 году, узнаете из статьи.
ФНС: если исключили из реестра МСП – прав на льготу по страховым взносам теряется с 1-го числа месяца, а если поменяли код ОКВЭД – то с начала расчетного периода.
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Разборы законов
— Как пожаловаться в ФНС: на компанию и саму налоговую. Мини-курс
В мини-курсе разберем, кто может подать жалобу в ФНС, как подать жалобу на компанию или ИП и можно ли пожаловаться на саму налоговую.
— Повышение цены на суммы НДС: должен ли арендатор компенсировать налог
Арендодатель не являлся плательщиком НДС, но после процедуры присоединения его статус изменился. Арендодатель решил, что арендатор должен платить ему сверх оговоренной цены еще и НДС. Прав ли он? Разбираем судебную практику.
— Какие операции организаций, ИП и физлиц попали под подозрение банков
С 20 мая банки усилили контроль за операциями с наличными денежными средствами — ЦБ выпустил методические рекомендации от 20.05.2026 № 1-МР. Разбираем, какие именно операции вызывают подозрения.
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9 16 млн россиян получили уведомления о пенсионных накоплениях от СФР
10 СФР: будет ли семейный налоговый кешбэк родителям, не состоящим в браке
11 НДС на онлайн-торговлю из-за границы будут вводить поэтапно, каждый пятый готов дробить бизнес, а на одного соискателя приходится 18 вакансий: новости недели
12 Силуанов предложил зафиксировать порог для освобождения малого бизнеса от НДС на три года
13 Через систему СПОТ прошло 50 млрд рублей и налогов на 10 млрд
14 ФНС: когда теряется право на пониженный тариф страховых взносов при исключении из реестра МСП и при смене вида деятельности
15 Технологический сбор отложили до 1 декабря 2026 года по просьбе бизнеса
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20 Часто болеющим россиянам ужесточат правила оформления больничных: эксперт разъяснил, что изменится
21 Путин поручил ускорить принятие поправок о стажировке в ТК
22 Сервисы ВТБ дали сбой — клиенты не могут войти в приложение и провести платежи
23 Антифрод‑законопроект обновили — спорные нормы с привязкой ИНН и использованием MAX убрали, но сохранили компенсации
24 Трансграничный документооборот снизит расходы российских экспортеров – РЭЦ
25 ФНС предложила простой способ подтвердить расходы на медикаменты для получения вычета
26 Матвиенко: малый бизнес должен получать больше помощи от государства
27 В ближайшие 7 лет нужно заместить 11,5 млн человек – Голикова
28 Внешний совместитель хочет уволиться раньше срока сокращения: положена ли компенсация
29 Карту «Мир» подключат к Госуслугам для автоматического начисления соцподдержки в 2026 году
30 Эксперт назвала три веских аргумента, чтобы успешно договориться о повышении зарплаты
31 ФНС назвала максимальный размер вычета на благотворительность и другие ограничения
32 Расхождения с Wildberries — не ошибка: как правильно вести учет на маркетплейсах
33 Семьи с детьми, рожденными до 2020 года, смогут получить право на доплату к маткапиталу
34 Работодателей ждут системные проверки воинского учета в 2026 году — новые правила Генпрокуратуры
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37 Можно ли пожаловаться в ФНС на бизнес — или на саму ФНС
38 Предпринимателям вернули долги по госконтрактам на 18 млрд рублей после вмешательства прокуратуры
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Мероприятия
Работа бухгалтера с WB: контрольные точки ОСВ и отрицательные комиссии
Дата проведения: 9 июня, вторник
1С-2026: практическая консультация с экспертом Константином Соболевским
Дата проведения: 10 июня, среда
АУСН-2026: практика работы, ошибки и перспективы режима
Дата проведения: 11 июня, четверг
Статьи
— 8 июня — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 8 июня отмечают День социального работника в России и Всемирный день океанов. Какие еще праздники приходятся на эту дату, какие народные приметы с ней связаны и кто из известных людей родился 8 июня.
— Премия бухгалтеров, стоп-слова для ИИ ФНС, прослеживаемые товары при УСН и экспортный НДС: дайджест лучших материалов «Клерка» за 5 июня № 12
Подборка полезных материалов и обсуждений от пользователей из раздела «Лучшее» за 5 июня 2026 года.
— Какой налог в 2026 году будет за подарок от близкого родственника, дальнего родственника, чужого человека
При дарении НДФЛ и правила его взыскания зависит от того, что и кто вам подарил.
— Когда сдавать декларацию по УСН при закрытии бизнеса или переходе на АУСН и НПД
Сроки сдачи декларации по УСН и коды налогового периода для разных ситуаций смотрите в нашей таблице.
— Самые важные письма Минфина и ФНС по НДС за 2026 год: обзор для бухгалтера
Собрали для вас краткую сводку по разъяснениям Минфина и ФНС по НДС. Сохраняйте и пользуйтесь.
— Утренний бухгалтер № 6142. Минфин пообещал больше не вводить кардинальные изменения в налоговой системе
На ПМЭФ‑2026 Антон Силуанов заявил, что основные решения уже приняты, и бизнесу не стоит ожидать новых масштабных корректировок.
— Как снизить размер штрафа, если правонарушение не первое
Организация получила штраф от ФНС по результатам налоговой проверки. Как снизить санкцию?
— ИП предоставил уточненную декларацию по УСН после пополнения ЕНС: будет ли штраф
ИП некорректно указал данные по доходу на УСН в декларации. Однако до подачи уточненного документа на ЕНС было положительное сальдо. Будет ли штраф?
— Организация взяла заем у иностранной компании: что с налогами
Российская компания получила займ от иностранной организации. Сейчас соглашение об избежании двойного налогообложения не действует. Какие налоги нужно уплатить?
— Сколько действует справка об отсутствии судимости и как ее получить
Как получить справку об отсутствии судимости через Госуслуги, МФЦ или МВД. Сколько делается и действует справка, какие документы потребуются и как оформить апостиль.
— НДС-лимит на УСН могут оставить на уровне 20 млн руб. ⏫«Ночной бухгалтер» № 2193
Лимит по НДС на 2027 год снижать не будут.
Блоги компаний
ЭТрН с 1 сентября 2026 года: FAQ для перевозчика и экспедитора за 4 месяца
Пенсионеры рискуют потерять льготы и доход по вкладам: банки меняют правила игры
Вебинар «Ведение налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности»
Почему одни платят 15 тысяч, а другие 250: гид по ценам на бухучет
Как бронировать отель для командировки за границу в 2026 году
Требования Роскомнадзора к сайтам в 2026 году
Дробление бизнеса в 2026 году: ответы на популярные вопросы
Почему бухгалтерия становится крайней при проблемах компании
Какую CRM для интернет-магазина выбрать для учета заказов и клиентов
Семейные выплаты и блокировка счетов: новые законы в июне 2026 года
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Проценты по вкладу у ИП УСН 6%
Как вернуть уставной капитал в размере 10000 руб. при упрощенной ликвидации единственному учредителю если он внесен мебель, мебель пришла в негодность и списана?
Расходы на ОСНО при утрате права на АУСН
Маркетплейс Ozon, отчеты о перевыставлении услуг
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
— Главный бухгалтер. заместитель финансового директора
— Специалист по ВЭД и Логистике
— Бухгалтер по заработной плате
Трибуна
Как работаем и отдыхаем в июне 2026 года: что важно бухгалтеру, кадровику и директору
💥Обзор новостей: снижение порога выручки для НДС отложат, глобальная турбулентность в экономике — колоссальная возможность, в ОП предложили ввести отцовский капитал
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