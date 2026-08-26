С 1 октября платформенный лимит по самозанятым 60 часов в месяц, но есть нюанс. ❗«Ночной бухгалтер» № 2249

Сегодня в выпуске:
УФНС подсказала, как обойти платформенный лимит.
Отсрочка по налогам для селлеров — меры приняты.
Вводится усиленный контроль за переводами.
Диспансеризация должна стать трудовой гарантией.
Школьникам запретят телефоны на уроках.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Лимит по самозанятым
С 1 октября 2026 года власти вводят лимит на время работы с одним заказчиком, чтобы пресекать случаи, когда за гражданско‑правовыми отношениями фактически скрывают трудовые.
Систематической занятостью сочтут работу на одного заказчика через платформу от 60 часов в месяц и более в течение 6 месяцев подряд.
В случае превышения лимита, платформа обязана приостановить выдачу и прием заказов в конкретной паре «этот заказчик — этот исполнитель».
Но если хотя бы в одном месяце сотрудник отработаете меньше 60 часов, отсчет шестимесячного периода обнулится — поясняет УФНС.
Отсрочка пострадавшему бизнесу
Правительство утвердило меры поддержки селлеров, пострадавших из-за атак беспилотников на объекты группы «РВБ». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее об это мере поддержки мы сообщали в предыдущем выпуске.
Кроме того, до конца 2026 года для пострадавшего бизнеса приостановят налоговые проверки. На этот же период остановится течение связанных с ними процессуальных сроков.
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Переводы под контролем
С 1 сентября 2026 вводится усиленный контроль за переводами свыше 200 тысяч рублей новым получателям, включая случаи дробления суммы на серию мелких транзакций.
Также будет введен лимит: не более 20 действующих банковских карт на одного человека. На приведение портфеля карт в соответствие с новыми требованиями клиентам дали время до 1 сентября 2027 года. Превышение лимита приведет к автоматической блокировке «лишних» продуктов.
Диспансеризация
Программы диспансеризации должны стать частью коллективных договоров, считает Дмитрий Медведев.
По мнению зампреда Совбеза такие нормы и сейчас должны присутствовать в соглашениях между работодателем и сотрудниками. Их отсутствие в отдельных организациях он назвал неправильным.
Телефоны под запретом
С 1 сентября 2026 года школьникам запретят использование мобильных телефонов во время учебных занятий. Исключение: угроза жизни, здоровью и другие экстренные ситуации.
На переменах пользоваться гаджетами будет можно. Однако, порядок их использования в это время образовательные организации установят сами.
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