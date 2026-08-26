С 1 октября платформенный лимит по самозанятым 60 часов в месяц, но есть нюанс. ❗«Ночной бухгалтер» № 2249

Лимит по самозанятым

С 1 октября 2026 года власти вводят лимит на время работы с одним заказчиком, чтобы пресекать случаи, когда за гражданско‑правовыми отношениями фактически скрывают трудовые.

Систематической занятостью сочтут работу на одного заказчика через платформу от 60 часов в месяц и более в течение 6 месяцев подряд.

В случае превышения лимита, платформа обязана приостановить выдачу и прием заказов в конкретной паре «этот заказчик — этот исполнитель».

Но если хотя бы в одном месяце сотрудник отработаете меньше 60 часов, отсчет шестимесячного периода обнулится — поясняет УФНС.