С 2027 года власти будут следить за ценами на хлеб, молоко, мясо, овощи. 🍞«Ночной бухгалтер» № 2262

Сегодня в выпуске:
Утвердили перечень из 24 видов продуктов, цены на которые будут мониторить.
Требование сдать уточненку может быть мошенничеством.
В 2027 году пенсию проиндексируют дважды.
При суммированном учете рабочего времени сверхурочные надо считать по итогам учетного периода.
Люди чаще стали расплачиваться наличными.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Цены на продукты
С 1 января 2027 года начнется мониторинг цен на 24 вида значимых продуктов питания. В перечень вошли хлеб, молоко, сыр, масло, мясо, крупы, овощи.
Цены будут мониторить, но не управлять ими. Фиксированные цены или торговые надбавки государство устанавливать не будет.
Вместе с тем будут выявлять спекулятивный рост, на который смогут точечно реагировать ФАС и другие ведомства.
Мошенники под видом ФНС
Людям и бизнесу стали приходить бумажные письма о корректировке декларации. Затем на электронную почту приходит письмо о новом извещении в личном кабинете со ссылкой якобы на сайт ФНС. На самом деле этот сайт – поддельный.
Сенатор предупредил, что переходить в личный кабинет ФНС надо самостоятельно, без ссылок из писем. Нужно самостоятельно открыть ЛК и проверить, действительно ли там появился новый документ.
Пенсии-2027
В 206 году индексация страховых пенсий была в январе. В 2027 году индексация пройдет в два этапа: с 1 февраля и 1 апреля.
Пенсионный бал сейчас стоит 156,76 руб. В 2027 году стоимость ИПК будет:
с 01.02.2027 – 163,03 руб.;
с 01.04.2027 – 168,57 руб.
Кстати, депутаты разработали законопроект о минимальном размере пенсии в 50 тыс. рублей.
Сверхурочные
С 1 сентября действуют новые нормы для сверхурочных за переработки. Но это не значит, что высчитывать переработки теперь надо только ежемесячно, поясняет Роструд.
Для тех, у кого суммированный учет рабочего времени, по-прежнему расчет ведут за учетный период. Если учетный период — квартал, то с нормой надо сравнивать часы по графику за июль, август и сентябрь. Даже если в августе отработано больше месячной нормы, доплаты не будет, если по итогам квартала норма соблюдена.
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Наличные
Доля наличных расчетов во 2 квартале 2026 года – 32%. Годом ранее было 25%.
Ранее были прогнозы, что произойдет постепенный отказ от наличных из-за неудобства такого способа оплаты. Но эксперты полагают, что такое вряд ли случится.
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Мем дня
Ваша как и все чаще стала расплачиваться наличными редакция