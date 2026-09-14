С 2027 года власти будут следить за ценами на хлеб, молоко, мясо, овощи. 🍞«Ночной бухгалтер» № 2262

Цены на продукты

С 1 января 2027 года начнется мониторинг цен на 24 вида значимых продуктов питания. В перечень вошли хлеб, молоко, сыр, масло, мясо, крупы, овощи.

Цены будут мониторить, но не управлять ими. Фиксированные цены или торговые надбавки государство устанавливать не будет.

Вместе с тем будут выявлять спекулятивный рост, на который смогут точечно реагировать ФАС и другие ведомства.