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Обзоры для бухгалтера
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С 2027 года власти будут следить за ценами на хлеб, молоко, мясо, овощи. 🍞«Ночной бухгалтер» № 2262

С 2027 года власти будут следить за ценами на хлеб, молоко, мясо, овощи. 🍞«Ночной бухгалтер» № 2262

С 2027 года начнется мониторинг цен на продукты, но госрегулирования не будет.

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Сегодня в выпуске:

  • Утвердили перечень из 24 видов продуктов, цены на которые будут мониторить.

  • Требование сдать уточненку может быть мошенничеством.

  • В 2027 году пенсию проиндексируют дважды.

  • При суммированном учете рабочего времени сверхурочные надо считать по итогам учетного периода.

  • Люди чаще стали расплачиваться наличными.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Цены на продукты

С 1 января 2027 года начнется мониторинг цен на 24 вида значимых продуктов питания. В перечень вошли хлеб, молоко, сыр, масло, мясо, крупы, овощи.

Цены будут мониторить, но не управлять ими. Фиксированные цены или торговые надбавки государство устанавливать не будет.

Вместе с тем будут выявлять спекулятивный рост, на который смогут точечно реагировать ФАС и другие ведомства.

Мошенники под видом ФНС

Людям и бизнесу стали приходить бумажные письма о корректировке декларации. Затем на электронную почту приходит письмо о новом извещении в личном кабинете со ссылкой якобы на сайт ФНС. На самом деле этот сайт – поддельный.

Сенатор предупредил, что переходить в личный кабинет ФНС надо самостоятельно, без ссылок из писем. Нужно самостоятельно открыть ЛК и проверить, действительно ли там появился новый документ.

Пенсии-2027

В 206 году индексация страховых пенсий была в январе. В 2027 году индексация пройдет в два этапа: с 1 февраля и 1 апреля.

Пенсионный бал сейчас стоит 156,76 руб. В 2027 году стоимость ИПК будет:

  • с 01.02.2027 ­– 163,03 руб.;

  • с 01.04.2027 – 168,57 руб.

Кстати, депутаты разработали законопроект о минимальном размере пенсии в 50 тыс. рублей.

Сверхурочные

С 1 сентября действуют новые нормы для сверхурочных за переработки. Но это не значит, что высчитывать переработки теперь надо только ежемесячно, поясняет Роструд.

Для тех, у кого суммированный учет рабочего времени, по-прежнему расчет ведут за учетный период. Если учетный период — квартал, то с нормой надо сравнивать часы по графику за июль, август и сентябрь. Даже если в августе отработано больше месячной нормы, доплаты не будет, если по итогам квартала норма соблюдена.

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Наличные

Доля наличных расчетов во 2 квартале 2026 года – 32%. Годом ранее было 25%.

Ранее были прогнозы, что произойдет постепенный отказ от наличных из-за неудобства такого способа оплаты. Но эксперты полагают, что такое вряд ли случится.

Главред рекомендует

Мем дня

С 2027 года власти будут следить за ценами на хлеб, молоко, мясо, овощи. 🍞«Ночной бухгалтер» № 2262

Ваша как и все чаще стала расплачиваться наличными редакция

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