При продаже чужого имущества по решению суда налоговый агент должен выяснить, какую ставку НДС применять. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2268

Сегодня в выпуске:
При реализации имущества упрощенцев нужно письмо с указанием ставки НДС.
Бухгалтеры ошибаются при отражении авансов в декларации по налогу на прибыль.
В Москве выявляют теневую занятость и безработных с крупными активами.
70 млн россиян скоро получат уведомления на имущественные налоги за 2025 год.
Люди готовы работать без отпуска ради компенсации.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоговые агенты по НДС
При продаже чужого имущества (конфискованного или по решению суда) НДС платит тот, кто организует продажу (как налоговый агент).
Но ставку НДС надо применить ту, которую применяет собственник имущества. Если собственник – компания на УСН, то ставка НДС может быть 5%, 7%, 22% или НДС может не быть вообще.
Минфин пояснил, что налоговый агент должен получить письменное уведомление от собственника с указанием ставки налога. Если компания на УСН работает без НДС, то обязанностей налогового агента не возникает.
Декларация по налогу на прибыль
Одна из частых ошибок бухгалтеров при заполнении декларации по налогу на прибыль – неверное отражение ежемесячных авансов.
Бухгалтеры неверно заполняют прошлые ежемесячные авансы, неверно высчитывают ежемесячные авансы на следующий квартал в листе 02, а также в разделе 1.2 неверно распределяют авансы из листа 02 по месяцам.
Вот как отразить авансы в декларации за 9 месяцев:
строка 210 (начисленные ранее авансы) = строка 180 за полугодие + строка 290 за полугодие;
строка 290 (авансы на 4 квартал) = строка 180 за 9 месяцев – строка 180 за полугодие;
строка 320 (авансы за 1 квартал 2027) = строка 290 за 9 месяцев.
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Безработные москвичи
154 тыс. москвичей имеют несколько квартир и машин, но не имеют никаких источников дохода. Предположительно, они получают доходы от аренды, но не декларируют их.
Столичные власти выявляют такие скрытые доходы. В прошлом году 64 тыс. жителей столицы легализовали свой доход и уплатили 9 млрд руб. налогов.
Кроме того, в Москве выявляют теневую занятость, особенно в таких отраслях как общепит и строительство. Из-за этого бюджет теряет 72 млрд руб. ежегодно.
Имущественные налоги
ФНС начала рассылку налоговых уведомлений за 2025 год. Туда входят имущественные налоги (на имущество, транспорт, землю) и НДФЛ.
Общая сумма начисленных налогов составила 452,8 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2025 году.
90% документов будут в электронном виде – через ЛК налогоплательщика и Госуслуги.
Компенсация за отпуск
75% россиян готовы отказаться от отпуска и получить за него компенсацию. За это чаще голосует молодежь до 35 лет и люди с доходом 100–150 тыс. рублей.
В прошлом году по данным опроса компенсацию вместо отпуска хотели бы выбрать 66% россиян.
Напомним, сейчас за обычный 28-дневный отпуск компенсацию можно получить только после увольнения. Но если отпуск длиннее, то дополнительные дни могут компенсировать деньгами.
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Ваша выберет отпуск, а не компенсацию редакция