При продаже чужого имущества по решению суда налоговый агент должен выяснить, какую ставку НДС применять. 🔃«Ночной бухгалтер» № 2268

Налоговые агенты по НДС

При продаже чужого имущества (конфискованного или по решению суда) НДС платит тот, кто организует продажу (как налоговый агент).

Но ставку НДС надо применить ту, которую применяет собственник имущества. Если собственник – компания на УСН, то ставка НДС может быть 5%, 7%, 22% или НДС может не быть вообще.

Минфин пояснил, что налоговый агент должен получить письменное уведомление от собственника с указанием ставки налога. Если компания на УСН работает без НДС, то обязанностей налогового агента не возникает.