Стаж не учтен СФР: какие годы могут не войти в пенсию и как исправить ИЛС в 2026 году

Почему запись в трудовой книжке не гарантирует стаж для пенсии

Для пенсии важны не только записи в трудовой книжке, а сведения индивидуального учета (ИЛС), уплаченные взносы и предусмотренные законом нестраховые периоды.

Если в трудовой книжке есть запись, но в ИЛС этих данных нет, надо заранее позаботиться о том, чтобы в ИЛС были актуальные данные.

В 2026 году пенсию назначают по заявлению, но в нем можно выразить согласие на расчет пенсии по данным ИЛС и тогда трудовую книжку и иные документы в СФР приносить не надо.

С 2027 года расчет пенсии будет идти в автоматическом порядке. Заявление подавать не надо. СФР сам назначит пенсию, когда человек достигнет пенсионного возраста. Считать пенсию будут по данным ИЛС.

Решение о назначении пенсии СФР примет за 30 дней до достижения пенсионного возраста и в течение 3 рабочих дней оповестит об этом будущего пенсионера.

Если стажа или пенсионных баллов не хватает, за 30 дней до дня рождения СФР об этом сообщит.

Напомним, для выхода на пенсию надо иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов.

Беззаявительного порядка не будет для тех, у кого есть периоды работы за границей.

Про новый порядок назначения пенсии с 2027 года мы рассказывали тут.

Таким образом, правильность отражения данных на ИЛС имеет важное значение для расчета пенсии.