Стаж не учтен СФР: какие годы могут не войти в пенсию и как исправить ИЛС в 2026 году

Почему запись в трудовой книжке не гарантирует стаж для пенсии
Для пенсии важны не только записи в трудовой книжке, а сведения индивидуального учета (ИЛС), уплаченные взносы и предусмотренные законом нестраховые периоды.
Если в трудовой книжке есть запись, но в ИЛС этих данных нет, надо заранее позаботиться о том, чтобы в ИЛС были актуальные данные.
В 2026 году пенсию назначают по заявлению, но в нем можно выразить согласие на расчет пенсии по данным ИЛС и тогда трудовую книжку и иные документы в СФР приносить не надо.
С 2027 года расчет пенсии будет идти в автоматическом порядке. Заявление подавать не надо. СФР сам назначит пенсию, когда человек достигнет пенсионного возраста. Считать пенсию будут по данным ИЛС.
Решение о назначении пенсии СФР примет за 30 дней до достижения пенсионного возраста и в течение 3 рабочих дней оповестит об этом будущего пенсионера.
Если стажа или пенсионных баллов не хватает, за 30 дней до дня рождения СФР об этом сообщит.
Напомним, для выхода на пенсию надо иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов.
Беззаявительного порядка не будет для тех, у кого есть периоды работы за границей.
Про новый порядок назначения пенсии с 2027 года мы рассказывали тут.
Таким образом, правильность отражения данных на ИЛС имеет важное значение для расчета пенсии.
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Что проверить в выписке ИЛС СФР перед пенсией
Данные ИЛС лучше отслеживать регулярно, и перед пенсией убедиться, что там все отражено правильно.
Где получить выписку ИЛС через Госуслуги
Получить выписку из ИЛС можно в разделе «Пенсии и пособия» на портале госуслуг.
Для чего нужна выписка из ИЛС:
узнать, как и из чего формируется ваша пенсия
проверить учтенный стаж, пенсионные баллы, взносы и зарплату, которые влияют на размер будущей пенсии;
узнать, в каком пенсионном фонде размещены ваши пенсионные накопления и каков результат их инвестирования
вовремя найти и быстро исправить ошибки в данных СФР.
Как получить выписку из ИЛС и понять, мы рассказывали тут.
Как сопоставить даты, работодателей, стаж и ИПК
В разделе 1 выписки из ИЛС отражается стаж и пенсионные баллы (ИПК) за каждый год по каждому работодателю.
Записи начинаются с 2015 года (после очередной пенсионной реформы, когда ввели ИПК).
Сверьте, все ли места работы там учтены.
В этой таблице указана ваша зарплата и взносы с нее, а также взносы ИП. По этим данным СФР рассчитывает количество пенсионных баллов.
С 2015 до 2023 года была одна формула расчета пенсионных баллов, с 2023 года – новая формула. Это связано с тем, что раньше взносы на пенсионное страхование платили отдельно, а сейчас – единый тариф.
Но упрощенная формула для всех периодов такая:
ИПК = Зарплата / Предельная база х 10.
Полученное значение округляют до трех знаков после запятой.
Предельную базу за разные годы смотрите в таблице.
Год
Предельная база
2015
711 000
2016
796 000
2017
876 000
2018
1 021 000
2019
1 150 000
2020
1 292 000
2021
1 465 000
2022
1 565 000
2023
1 917 000
2024
2 225 000
2025
2 759 000
2026
2 979 000
Для ИП применяется другая формула.
До 2023 года формула такая:
ИПК = (Фиксированные взносы + Взносы 1% / 22% х 16%) / (Предельная база х 16%) х 10
С 2023 года формула такая:
ИПК = (Фиксированные взносы + Взносы 1% / 80,1078%) х 58,2603% / (Предельная база х 30% х 53,4%) х 10
Сколько баллов к пенсии получат ИП за 2026 год, читайте тут.
Какие строки в выписке требуют дополнительной проверки
Сверьте каждый период работы, указанный в выписке, с вашей трудовой книжкой.
С 2015 года периоды работы отражаются в разделе 1.
Периоды работы до 2002 года отражаются в разделе 2.4 выписки.
Периоды работы с 2002 до 2015 года отражаются в разделе 2.5 выписки.
Кроме того, и в разделе 1, и в разделах 2.4 и 2.5 отражаются данные о праве на досрочную пенсию. Если у вас были вредные условия труда, проследите, чтобы эти данные были заполнены.
Обратите внимание, что в разделе 1 выписки указано общее количество пенсионных баллов до 2015 года. Дело в том, что до этого периода действовал другой закон о пенсиях и никаких пенсионных баллов не было. Их СФР высчитал по данным о вашей зарплате и стажу за периоды до 2015 года. Эти данные представлены в разделе 2 выписки из ИЛС.
Подробно про пересчет стажа до 2015 года в пенсионные баллы с примером мы рассказывали тут.
Важно проверить, чтобы весь ваш стаж до 2015 года был отражен в выписке.
После 2015 года влияния на количество пенсионных баллов стаж не имеет. Но до 2002 года именно стаж пересчитывается в пенсионные баллы, поэтому важно, чтобы он был правильно учтен на ИЛС.
Обратите внимание! С 2027 года форма выписки из ИЛС изменится. Там не будет данных о стаже за периоды до 2015 года. Поэтому закажите выписку в 2026 году и сохраните ее. Про новую выписку из ИЛС с 2027 года читайте тут.
Какие периоды чаще всего не отражаются в ИЛС или требуют подтверждения
Обратите внимание, отражены ли в вашей выписке период работы до 2002 года, деятельность в качестве ИП, работа за границей.
Работа до персонифицированного учета и старые работодатели
Полноценный персонифицированный учет начали вести в 2002 году. В период с 1 августа 2003 до 1 июля 2004 года все работодатели сдавали отчет СЗВ-К о стаже их сотрудников до 2002 года.
Но не все добросовестно выполнили эту обязанность. Кроме того, человек в это время мог не работать, поэтому на него эти сведения не сдали.
Поэтому надо проверить, отражен ли ваш стаж до 2002 года в выписке из ИЛС.
ИП, частная практика
Деятельность в качестве ИП также отражается в выписке из ИЛС. Этот период включается в страховой стаж и за него начисляют пенсионные баллы.
Проверьте в выписке, весь ли период вашей ИП-деятельности там отражен.
Кстати, пока за 2025 году на ИЛС отражены только фиксированные взносы ИП. Взносов 1% за 2025 там нет и пенсионные баллы за них пока не начислены.
Самозанятость на НПД без добровольных взносов
Деятельность в качестве самозантятого, в том числе ИП на НПД, не отражается в выписке из ИЛС. Дело в том, что самозанятые не платят страховые взносы, поэтому у них не идет пенсионный стаж и не начисления пенсионных баллов.
Работа за границей
Работа за границей в выписке из ИЛС отражается не автоматически, как это происходит с работой у российского работодателя. Порядок учета зависит от того, в какой стране вы работали, когда и уплачивались ли взносы в российскую пенсионную систему.
Стаж за границей учитывается, если между Россией и это страной есть международное соглашение про учет стажа для пенсии, или если вы в это время платили в СФР добровольные страховые взносы.
Если работа за границей была до 1 января 1991 года, она может быть учтена при назначении российской пенсии, даже если нет соглашения.
Если данные о работе за границей не отражаются в выписке ИЛС, надо обратиться в СФР с заявлением о корректировке сведений ИЛС. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие период работы за пределами РФ.
Ошибка в датах приема, увольнения или ФИО
При сдаче отчетности в СФР работодателем могут быть ошибки и опечатки. Проверьте в выписке из ИЛС, соответствуют ли даты приема и увольнения датам в трудовой книжке.
Если вы поменяли фамилию, то для оформления СНИС на новую фамилию надо сдать в СФР заявление по форме АДВ-2. Это можно сделать самостоятельно или через работодателя.
Какие периоды без работы засчитываются в стаж и ИПК
Кроме периодов работы, которые являются страховыми, есть еще нестраховые периоды, которые также входят в стаж и за которые начисляют пенсионные баллы.
Уход за ребенком до 1,5 лет
Уход за ребенком до 1,5 лет включается в стаж для пенсии и за него дают пенсионные баллы. Причем с 2026 года нет ограничения по количеству детей.
Стаж и баллы начисляют за каждого ребенка.
Смотрите в таблице, сколько пенсионных баллов дают за детей.
Ребенок
Количество ИПК за год
1-ый ребенок
1,8
2-ой ребенок
3,6
3-ий ребенок и т. д.
5,4
Если у женщины трое детей, ей начислят 1,8 х 1,5 + 3,6 х 1,5 + 5,4 х 1,5 = 16,2 пенсионных балла.
Срочная военная служба
За каждый полный календарный год службы по призыву начисляют 1,8 пенсионных баллов.
Если вы служили в армии, проверьте, отражен ли в ИЛС этот период.
Уход за человеком с инвалидностью I группы или человеком старше 80 лет
За уход за пенсионерами 80+ или инвалидами I группы дают 1,8 пенсионных баллов.
До 2025 года этот период отражался в ИЛС автоматически.
В 2025 и 2026 годах этот период надо подтверждать самостоятельно по заявлению и причем постфактум. То есть сначала уход, потом оформление. Действующие в 2026 году правила подтверждения такого стажа и получения пенсионных баллов за него мы разбирали тут.
С 2027 года правила меняются. Подтверждать уход надо будет до его начала, а не после. Постфактум можно будет подтвердить периоды ухода до 2027 года. Но сделать это можно только в течение 2027 года. После 31.12.2027 подтвердить стаж по уходу за пожилыми задним числом будет нельзя. Новые правила оформления уходя за пожилыми старше 80 лет с 2027 года мы разбирали тут.
Другие нестраховые периоды по закону
Стаж и 1,8 пенсионных балла в год идут еще за такие нестраховые периоды:
проживание вместе с супругом-военнослужащим в местностях, где отсутствуют возможности для трудоустройства;
проживание за границей вместе с супругом-дипломатом;
временное отстранение от должности в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности (при последующей реабилитации);
исполнение обязанностей судьи.
Как исправить стаж в ИЛС СФР: пошаговая инструкция
Шаг 1: Сверьте данные и определите вид ошибки
Сначала закажите свежую выписку из ИЛС через Госуслуги или в бумажном виде в СФР или МФЦ и внимательно сверьте ее с трудовой книжкой. Убедитесь, что ошибка действительно есть, а не связана с задержкой обновления данных (например, за текущий год).
Шаг 2: Попробуйте обратиться к работодателю
Вы можете обратиться к работодателю, который предоставил неверные сведения. Можно подать заявление в произвольной форме с просьбой исправить данные. Работодатель передаст корректную отчетность в СФР.
Шаг 3: Подайте заявление в СФР
Если работодатель ликвидирован или не реагирует, обращайтесь напрямую в СФР. Это можно сделать двумя способами:
онлайн через Госуслуги: Выберите услугу «Корректировка индивидуального лицевого счета в СФР». Там можно отметить конкретный период и загрузить сканы подтверждающих документов.
лично: Обратитесь в любую клиентскую службу СФР или МФЦ с заявлением о корректировке и оригиналами документов.
Шаг 4: Подготовьте подтверждающие документы
Основанием для корректировки будут документы, подтверждающие правильные сведения. В зависимости от ситуации это может быть:
трудовая книжка (оригинал) — основной документ для подтверждения дат приема и увольнения;
письменный трудовой договор, справки от работодателя, копии приказов о приеме, переводе и увольнении;
архивные справки — если организация закрылась;
свидетельство о браке или другой документ о смене имени — если нужно исправить ФИО;
военный билет — если в ИЛС нет данных о службе;
свидетельство о рождении детей — если надо подтвердить период ухода за ними.
Когда понадобится суд
Если СФР отказал в корректировке сведений, это решение можно оспорить в суде.
Перед судом рекомендуется подать жалобу в региональное (вышестоящее) отделение СФР. Но это необязательно. Можно сразу обращаться в суд.
Срок для обращения – в течение 3 лет после получения отказного решения.
Для суда нужно подготовить подтверждающие документы (трудовые договоры, справки и т. д.).
Кроме того, периоды работы (страховой стаж) можно подтвердить свидетельскими показаниями. Показания должны быть даны двумя или более свидетелями, которые знали вас по совместной работе у одного работодателя в тот же период. Важно, чтобы свидетели располагали документами о своей работе за это время.
Но таким способом можно подтвердить не более половины стажа, требуемого для пенсии (то есть не более 7,5 лет).
При этом с помощью свидетелей нельзя подтвердить стаж, дающий право на досрочную пенсию (вредность и т. д.) и размер зарплаты.