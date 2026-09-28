Бухгалтеры считают, что работать стало сложнее и опасаются конкуренции от ИИ. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2272

Сегодня в выпуске:
Работа бухгалтеров стала сложнее, а контроль со стороны ФНС — интенсивнее. И еще ИИ наступает на пятки.
На ПСН надо вести деятельность по тому коду ОКВЭД, на который получен патент.
Бизнес, пострадавший от БПЛА, освободили от плановых проверок.
УПД и акты выполненных работ между МСП и госкомпаниями будут только в электронном виде.
В 2027 году коммуналка подорожает еще на 11%.
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Бухгалтеры
67% бухгалтеров считают, что в последние годы работа усложнилась — из-за ЕНС, НДС на УСН, новых ставок и налоговой базы по НДФЛ. К тому же контроль со стороны ФНС стал интенсивнее.
80% коллег констатируют, что сейчас профессия бухгалтера требует больше знаний и компетенций, чем 10 лет назад, да и ответственность стала выше.
Вместе с тем 30% опрошенных полагают, что простых бухгалтеров скоро может заменить искусственный интеллект. Они допускают, что часть бухгалтеров может потерять работу из-за автоматизации.
А вы не опасаетесь остаться без работы?
ПСН
Налоговики проверяют соответствие реального вида деятельности заявленному в патенте, если они не совпадают, ИП может лишиться права на ПСН.
Например, ИП получил патент на грузоперевозки (код ОКВЭД 49.41), а фактически занимался вывозом жидких бытовых отходов (код ОКВЭД 37). Этот вид деятельности под ПСН не подпадает.
Налоги пересчитали по УСН. Доначислили 1 млн налогов и 400 тыс. руб. штраф.
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Проверки бизнеса
Вышло постановление правительства, которое вводит мораторий на плановые проверки для бизнеса, пострадавшего от БПЛА или других средств огневого воздействия.
Для объектов, получивших повреждения с 1 января 2026 года, проверки отменили до 1 октября 2027 года.
Внеплановые проверки тоже отменены, за некоторым исключением.
Закупки госкомпаний
С 1 октября 2027 года по контрактам на сумму от 500 тыс. рублей по закупкам госкомпаний у малого бизнеса закрывающие документы будут только в электронном виде.
На первом этапе до 1 апреля 2029 года электронную первичку можно будет создавать в сторонних сервисах и передавать в ЕИС, а потом документы будут формировать непосредственно в ЕИС.
После получения проекта акта заказчик должен будет подтвердить приемку или обосновать отказ в течение 20 рабочих дней. Срок оплаты – 7 рабочих дней после приемки.
ЖКХ
С 1 октября 2026 года будет индексация коммунальных тарифов. Прибавка в зависимости от региона составит от 8% до 22%.
В 2027 году ожидается еще одно повышение – на 11%. Индексацию планируют провести с 1 июля 2027 года.
Кстати, ФАС намерена установить единые правила госрегулирования тарифов ЖКХ. Цены предлагают устанавливать на срок не менее 5 лет.
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