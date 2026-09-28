Бухгалтеры считают, что работать стало сложнее и опасаются конкуренции от ИИ. 🙆«Ночной бухгалтер» № 2272

Бухгалтеры

67% бухгалтеров считают, что в последние годы работа усложнилась — из-за ЕНС, НДС на УСН, новых ставок и налоговой базы по НДФЛ. К тому же контроль со стороны ФНС стал интенсивнее.

80% коллег констатируют, что сейчас профессия бухгалтера требует больше знаний и компетенций, чем 10 лет назад, да и ответственность стала выше.

Вместе с тем 30% опрошенных полагают, что простых бухгалтеров скоро может заменить искусственный интеллект. Они допускают, что часть бухгалтеров может потерять работу из-за автоматизации.

А вы не опасаетесь остаться без работы?