Опубликованы масштабные поправки в НК. 🤯«Ночной бухгалтер» № 2275

Поправки в НК

В НК внесут масштабные поправки.

Больше доходов физлиц будет облагаться по ставка НДФЛ от 13% до 22%. В частности, под повышенный налог попадут дивиденды, проценты по вкладам, продажа квартир.

Штрафы за грубые нарушения учета увеличивают до 111 тысяч рублей, а за неявку свидетеля — до 42 тысяч.

В декабре при совпадении срока уплаты налогов с выходным днем их надо будет платить раньше, а не позже.

Тарифы на взносы по травматизму будут прописаны в НК.

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