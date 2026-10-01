Опубликованы масштабные поправки в НК. 🤯«Ночной бухгалтер» № 2275

Сегодня в выпуске:
Увеличат штрафы за налоговые нарушения, повысят акцизы, изменят правила по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль.
Ставка по семейной ипотеке стала от 8% до 12%.
Имущественный вычет через работодателя можно получить в середине года с возвратом НДФЛ.
В регионах срок владения квартирой по реновации будет такой же, как для Москвы.
Людям не нравится, что при оплате через терминал с них хотят получить чаевые.
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Мем дня.
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Поправки в НК
В НК внесут масштабные поправки.
Больше доходов физлиц будет облагаться по ставка НДФЛ от 13% до 22%. В частности, под повышенный налог попадут дивиденды, проценты по вкладам, продажа квартир.
Штрафы за грубые нарушения учета увеличивают до 111 тысяч рублей, а за неявку свидетеля — до 42 тысяч.
В декабре при совпадении срока уплаты налогов с выходным днем их надо будет платить раньше, а не позже.
Тарифы на взносы по травматизму будут прописаны в НК.
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Семейная ипотека
Раньше льготную семейную ипотеку можно было взять под 6% годовых. Но с 1 октября условия изменились.
Теперь такая низкая ставка действует только при первоначальном взносе от 50%. Если первоначальны взнос меньше, то ставка будет в диапазоне 8% – 12%.
Вместе с тем можно оформить рефинансирование и перейти на ставку 6% уже после получения кредита. Для этого надо в первый год выплатить 50% стоимости недвижимости либо 50% суммы кредита.
Имущественный вычет
Работодатель предоставит имущественный налоговый вычет с 1 января, даже если вы обратились за ним в октябре.
НДФЛ пересчитают с начала года и вернут излишне удержанный.
Для такого пересчета нужно уведомление от налоговиков и заявление от сотрудника, уточняет Минфин.
Продажа квартиры
Квартиры со сроком владения от 5 лет можно продать без НДФЛ. Если у москвичей изымают старое жилье и дают новое, срок владения новым считают от даты владения старым.
Но для регионов такого правила нет. Там люди вынуждены были платить НДФЛ.
Теперь эту несправедливость исправят. Внесут поправки в НК. На необходимость таких поправок ранее указал Конституционный суд.
Чаевые
Каждый четвертый россиянин при оплате через терминал нажимают «без чаевых».
Но даже те, кто оставляет чаевые, признаются, что их раздражает сам формат такого навязчивого предложения.
Как показывает исследование, чаще всего чаевые оставляют в ресторанах (43%), кафе и барах (22%), салонах красоты (16%), курьерам (11%).
В основном чаевые – это 5-10% от чека.
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Мем дня
Ваша оставляет чаевые в кафе и ресторанах редакция