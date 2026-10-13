Из-за сбоя в ФНС бизнесу на АУСН начислили лишние налоги и пени. 😵«Ночной бухгалтер» № 2283

Сегодня в выпуске:
ФНС неправильно отразила НДФЛ в ЛК бизнеса на АУСН.
Новый ИП не может сразу применять УСН с НДС.
Будет больше штрафов за подраздел 1.1 ЕФС-1.
Импортерам придется объяснить, почему таможенная стоимость их товара ниже, чем у конкурентов.
Зарплата свыше предельной базы не влияет на размер будущей пенсии.
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ЛК АУСН
Из-за технического сбоя некорректно отображаются начисления НДФЛ в личных кабинетах компаний на АУСН.
Несуществующий долг привел к отрицательному сальдо ЕНС, из-за чего пошли пени.
ФНС объявила, что сейчас ведутся работы по устранению проблемы. В ближайшее время будет сделан перерасчет НДФЛ.
УСН с НДС
ИП на УСН обязан платить НДС, только если его доход за прошлый или текущий год превысил 20 млн руб.
Просто так по своему усмотрению сразу после регистрации ИП на УСН не имеет права применять НДС 22% с правом на вычет, предупреждает эксперт.
Если ИП хочет не только платить НДС, но и применять вычеты, при регистрации надо бывать ОСНО, а не УСН.
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ЕФС-1
Если невовремя сдать подраздел 1.1 форме ЕФС-1 (сведения о трудовой деятельности), будет штраф.
Но отчет сдают в СФР, а штрафует Роструд. Рассмотрение нарушений с ЭТК ускорят.
Минтруд подготовил проект, по которому постановления о штрафах за ЕФС-1 будут выносить в электронном виде.
В ведомстве предупредили, что это позволит повысить контроль за ошибками работодателей.
Таможенная стоимость
Расхождение в таможенной стоимости идентичных и однородных товаров станет подозрительным признаком.
У ФТС будет право запросить у импортеров письменные пояснения и подтверждающие документы.
В качестве доказательств можно будет представить переписку с продавцом или аналитику мировых цен из подтвержденных источников.
Пенсионные баллы
При расчете пенсионных баллов в 2026 году учитывается доход не более 2,979 млн рублей за год. Это примерно 248 тыс. руб. в месяц.
Максимально за год можно получить 10 пенсионных баллов. Если у вас высокая зарплата, то доход свыше предельной базы по взносам в пенсионные баллы не преобразуется, предупреждает эксперт.
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