Из-за сбоя в ФНС бизнесу на АУСН начислили лишние налоги и пени. 😵«Ночной бухгалтер» № 2283

УСН с НДС

ИП на УСН обязан платить НДС, только если его доход за прошлый или текущий год превысил 20 млн руб.

Просто так по своему усмотрению сразу после регистрации ИП на УСН не имеет права применять НДС 22% с правом на вычет, предупреждает эксперт.

Если ИП хочет не только платить НДС, но и применять вычеты, при регистрации надо бывать ОСНО, а не УСН.