Технологический сбор за смартфоны будет от 250 до 496 рублей. 📳«Ночной бухгалтер» № 2286

Сегодня в выпуске:
Утвердили ставки технологического сбора на электронику.
Готов план внедрения новых ФСБУ.
200 тыс. организаций выбрали типовые уставы.
Упростят процесс наложения штрафа за ЕФС-1.
Между наличными и вкладом люди все чаще выбирают наличные.
Главред рекомендует.
Мем дня.
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Технологический сбор
При ввозе или производстве электроники в России с 1 декабря 2026 будут взимать технологический сбор.
Ставки будут такие:
ноутбуки – от 500 до 992 руб.;
смартфоны – от 250 до 496 руб.;
сотовые телефоны – от 50 до 100 руб.;
прочие телефоны – от 25 до 49 руб.
ФСБУ
Минфин опубликовал программу разработки новых ФСБУ на 2027—2031 годы.
План такой:
2029 год – ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность»;
2030 год – ФСБУ «Некоммерческая деятельность»;
2031 год – ФСБУ «Финансовые инструменты», «Долговые затраты», «Биологические активы»;
2032 год – ФСБУ «Бухгалтерская отчетность»;
2033 год – ФСБУ «Регулируемые активы и регулируемые обязательства».
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Устав
При регистрации компании можно не составлять устав самостоятельно, а выбрать типовой.
Более 200 тыс. организаций в ЕГРЮЛ работают на основании типовых уставов, сообщает ФНС.
В заявлении на регистрацию надо указать номер выбранного устава.
Кстати, ранее мы рассказывали, что из-за выбора неудачного типового устава компании приходится платить двойные взносы за директора.
Штраф за ЕФС-1
Сведения о приеме и увольнении (подраздел 1.1 формы ЕФС-1) надо сдавать на следующий рабочий день. За опоздание – штраф.
Волокиты с наложением штрафов будет меньше, процесс будет идти быстрее.
Постановления выносить без протокола и участия нарушителя.
Информацию о таких случаях СФР будет направлять в Роструд в электронной форме.
Наличные
Сейчас наличные предпочитают 38% россиян, банковские счета — 37%. То есть россияне снова прячут деньги под подушку.
Перекос в сторону наличных связан со снижением ставок по вкладам и сбоями в мобильной связи и интернете, отмечает эксперт.
Кроме того, работает психологический фактор: наличные можно потрогать, пересчитать, и они не зависят ни от связи, ни от приложения, ни от решения банка.
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Мем дня
Ваша не прячет деньги под подушкой редакция