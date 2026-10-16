Онлайн курсы вернулись
Купить подписку
Обзоры для бухгалтера
Читать 2 мин
Технологический сбор за смартфоны будет от 250 до 496 рублей. 📳«Ночной бухгалтер» № 2286

Технологический сбор за смартфоны будет от 250 до 496 рублей. 📳«Ночной бухгалтер» № 2286

С 1 декабря вводят технологический сбор за электронную технику. Тарифы уже утвердили.

244 просмотра15 открытий

Сегодня в выпуске:

  • Утвердили ставки технологического сбора на электронику.

  • Готов план внедрения новых ФСБУ.

  • 200 тыс. организаций выбрали типовые уставы.

  • Упростят процесс наложения штрафа за ЕФС-1.

  • Между наличными и вкладом люди все чаще выбирают наличные.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Подпишись на рассылку «Ночной бухгалтер»

Нажимая кнопку, я соглашаюсь с пользовательским соглашением, обработкой персональных данных и получением информационных и рекламных рассылок

Технологический сбор

При ввозе или производстве электроники в России с 1 декабря 2026 будут взимать технологический сбор.

Ставки будут такие:

  • ноутбуки – от 500 до 992 руб.;

  • смартфоны – от 250 до 496 руб.;

  • сотовые телефоны – от 50 до 100 руб.;

  • прочие телефоны – от 25 до 49 руб.

ФСБУ

Минфин опубликовал программу разработки новых ФСБУ на 2027—2031 годы.

План такой:

  • 2029 год – ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность»;

  • 2030 год – ФСБУ «Некоммерческая деятельность»;

  • 2031 год – ФСБУ «Финансовые инструменты», «Долговые затраты», «Биологические активы»;

  • 2032 год – ФСБУ «Бухгалтерская отчетность»;

  • 2033 год – ФСБУ «Регулируемые активы и регулируемые обязательства».

🔥 БУХ.СОВЕТ 2027

XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.

За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.

Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.

Бесплатная регистрация

Устав

При регистрации компании можно не составлять устав самостоятельно, а выбрать типовой.

Более 200 тыс. организаций в ЕГРЮЛ работают на основании типовых уставов, сообщает ФНС.

В заявлении на регистрацию надо указать номер выбранного устава.

Кстати, ранее мы рассказывали, что из-за выбора неудачного типового устава компании приходится платить двойные взносы за директора.

Штраф за ЕФС-1

Сведения о приеме и увольнении (подраздел 1.1 формы ЕФС-1) надо сдавать на следующий рабочий день. За опоздание – штраф.

Волокиты с наложением штрафов будет меньше, процесс будет идти быстрее.

Постановления выносить без протокола и участия нарушителя.

Информацию о таких случаях СФР будет направлять в Роструд в электронной форме.

Наличные

Сейчас наличные предпочитают 38% россиян, банковские счета — 37%. То есть россияне снова прячут деньги под подушку.

Перекос в сторону наличных связан со снижением ставок по вкладам и сбоями в мобильной связи и интернете, отмечает эксперт.

Кроме того, работает психологический фактор: наличные можно потрогать, пересчитать, и они не зависят ни от связи, ни от приложения, ни от решения банка.

Главред рекомендует

Мем дня

Технологический сбор за смартфоны будет от 250 до 496 рублей. 📳«Ночной бухгалтер» № 2286

Ваша не прячет деньги под подушкой редакция

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка