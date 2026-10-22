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Вместо НПД и АУСН будет переходный спецрежим. 📈«Ночной бухгалтер» № 2290

Вместо НПД и АУСН будет переходный спецрежим. 📈«Ночной бухгалтер» № 2290

Налоговую нагрузку самозанятых и бизнеса на АУСН будут повышать постепенно.

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Сегодня в выпуске:

  • Для самозанятых разработают переходный налоговый режим.

  • Меняются правила для работы подростков.

  • Физлицам будут направлять сообщения о льготах по имущественным налогам.

  • Ожидаемый период для накопительной пенсии на 2027 год остался неизменным.

  • Почта России откроет дистанционную торговлю российским вином.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Переходный режим

Разработают единый спецрежим, который объединит экспериментальные режимы самозанятости и АУСН.

Напомним, НПД действует до конца 2028 года, а АУСН – до конца 2027.

Новый механизм позволит избежать резкого роста налоговой нагрузки, пояснили в ФНС.

Кроме того, ФНС также обсуждает интеграцию режима самозанятых в УСН, изменение порядка операций B2B и B2C и индексацию лимита доходов.

Трудоустройство несовершеннолетних

Обновили перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. Новый список из 69 категорий работ, объединенных в пять разделов, будет действовать с 1 марта 2027 года.

Речь идет о работах во вредных и опасных условиях, в замкнутых пространствах, а также при воздействии химических, физических и биологических факторов.

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Налоговые льготы

ФНС разработала форму информационного сообщения о налоговых льготах для физлиц.

Сообщение налоговики будут направлять через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги. Срок – 60 дней с того дня, когда ФНС получит сведения о том, что физлицо относится к категории льготников.

Накопительная пенсия

Для расчета накопительной пенсии используется показатель «ожидаемый период выплаты». Чем он больше, тем меньше пенсия.

Его считают на основе данных Росстата о продолжительности жизни. По расчетам на 2027 год получилось 280 месяцев, но утвердили 270 месяцев. Такой показатель применяется и в 2026 году.

Вино по почте

Можно будет оформить онлайн-заказ на алкоголь через сайт Почты России. Дистанционно будут продавать вино, крепленое и игристое вино из винограда, выращенного в России.

Законопроект с такой нормой одобрили в Госдуме.

Составят перечень допущенных производителей. Почта будет заключать с продавцами договоры на хранение и доставку продукции.

Главред рекомендует

Мем дня

Вместо НПД и АУСН будет переходный спецрежим. 📈«Ночной бухгалтер» № 2290

Ваша покупает вино в супермаркетах редакция

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