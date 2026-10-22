Вместо НПД и АУСН будет переходный спецрежим. 📈«Ночной бухгалтер» № 2290

Трудоустройство несовершеннолетних

Обновили перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. Новый список из 69 категорий работ, объединенных в пять разделов, будет действовать с 1 марта 2027 года.

Речь идет о работах во вредных и опасных условиях, в замкнутых пространствах, а также при воздействии химических, физических и биологических факторов.