Вместо НПД и АУСН будет переходный спецрежим. 📈«Ночной бухгалтер» № 2290

Сегодня в выпуске:
Для самозанятых разработают переходный налоговый режим.
Меняются правила для работы подростков.
Физлицам будут направлять сообщения о льготах по имущественным налогам.
Ожидаемый период для накопительной пенсии на 2027 год остался неизменным.
Почта России откроет дистанционную торговлю российским вином.
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Мем дня.
Переходный режим
Разработают единый спецрежим, который объединит экспериментальные режимы самозанятости и АУСН.
Напомним, НПД действует до конца 2028 года, а АУСН – до конца 2027.
Новый механизм позволит избежать резкого роста налоговой нагрузки, пояснили в ФНС.
Кроме того, ФНС также обсуждает интеграцию режима самозанятых в УСН, изменение порядка операций B2B и B2C и индексацию лимита доходов.
Трудоустройство несовершеннолетних
Обновили перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. Новый список из 69 категорий работ, объединенных в пять разделов, будет действовать с 1 марта 2027 года.
Речь идет о работах во вредных и опасных условиях, в замкнутых пространствах, а также при воздействии химических, физических и биологических факторов.
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Налоговые льготы
ФНС разработала форму информационного сообщения о налоговых льготах для физлиц.
Сообщение налоговики будут направлять через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги. Срок – 60 дней с того дня, когда ФНС получит сведения о том, что физлицо относится к категории льготников.
Накопительная пенсия
Для расчета накопительной пенсии используется показатель «ожидаемый период выплаты». Чем он больше, тем меньше пенсия.
Его считают на основе данных Росстата о продолжительности жизни. По расчетам на 2027 год получилось 280 месяцев, но утвердили 270 месяцев. Такой показатель применяется и в 2026 году.
Вино по почте
Можно будет оформить онлайн-заказ на алкоголь через сайт Почты России. Дистанционно будут продавать вино, крепленое и игристое вино из винограда, выращенного в России.
Законопроект с такой нормой одобрили в Госдуме.
Составят перечень допущенных производителей. Почта будет заключать с продавцами договоры на хранение и доставку продукции.
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