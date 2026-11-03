Невостребованные вклады умерших перейдут государству. 💸«Ночной бухгалтер» № 2298

Сегодня в выпуске:
Разработали механизм передачи государству выморочного имущества в виде денег умерших вкладчиков.
Компаниям, у которых нет реального производства, не выдадут коды маркировки.
За 2026 год надо сдавать новую форму декларации по ЕСХН.
Чтобы получать пенсию в 50 тыс. руб., надо 30 лет работать с окладом 200 тыс.
Директора и главбуха хотя лишить премии за задержку зарплат.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Вклады
Вышел указ Президента о передаче государству выморочного имущества в виде денежных средств, размещенных на банковских счетах и вкладах граждан.
Через 5 лет после смерти вкладчика деньги перейдут государству, если никто не вступил в наследство.
До 1 декабря ФНС сформирует данные об умерших и принадлежащих им банковских счетах и передаст эту информацию Росимуществу.
Маркировка
Скоро заработает правило, по которому производителям будут отказать в выдаче кодов маркировки, если мониторинг выявит признаки отсутствия реального производства.
Оператор проверит оборудование, работников и готовую продукцию по адресу производства.
Нововведение, в том числе коснется производителей фотокамер, антисептиков, парфюмерии, косметики, бытовой химии, строительных материалов, товаров для детей.
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ЕСХН
Для плательщиков ЕСХН разработали новую форму декларации. Ее надо сдавать с отчета за 2026 год (до 25 марта 2027 года).
В нее, в частности, добавили строки для указания страховых взносов ИП.
Налоговики предупреждают, что за прежние периоды сдавать декларацию по новой форме нельзя. Она действует только с отчета за 2026 год.
Пенсия 50 тыс.
В ценах 2026 года для пенсии в размере 50 тыс. рублей надо иметь 258 пенсионных баллов.
Эксперты подсчитали, что такое количество ИПК можно заработать за 30 лет стажа, если получать зарплату 200 тыс. рублей в месяц.
Кстати, по опросу почти 85% молодежи планируют работать после достижения пенсионного возраста, потому что не доверяют государственным пенсионным выплатам, хотят помогать семье и занять свободное время.
Зарплата и премии
Руководителей организаций, их заместителей, главбухов и других топ-менеджеров предложили лишать премии, если рядовым работникам задерживают зарплату более 1 месяца.
Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.
Запрет на премии руководству будет действовать до полного погашения долга.
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