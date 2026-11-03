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Невостребованные вклады умерших перейдут государству. 💸«Ночной бухгалтер» № 2298

Невостребованные вклады умерших перейдут государству. 💸«Ночной бухгалтер» № 2298

Если прошло 5 лет после смерти вкладчика, и никто из наследников не заявил о себе, деньги станут выморочным имуществом.

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Сегодня в выпуске:

  • Разработали механизм передачи государству выморочного имущества в виде денег умерших вкладчиков.

  • Компаниям, у которых нет реального производства, не выдадут коды маркировки.

  • За 2026 год надо сдавать новую форму декларации по ЕСХН.

  • Чтобы получать пенсию в 50 тыс. руб., надо 30 лет работать с окладом 200 тыс.

  • Директора и главбуха хотя лишить премии за задержку зарплат.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Вклады

Вышел указ Президента о передаче государству выморочного имущества в виде денежных средств, размещенных на банковских счетах и вкладах граждан.

Через 5 лет после смерти вкладчика деньги перейдут государству, если никто не вступил в наследство.

До 1 декабря ФНС сформирует данные об умерших и принадлежащих им банковских счетах и передаст эту информацию Росимуществу.

Маркировка

Скоро заработает правило, по которому производителям будут отказать в выдаче кодов маркировки, если мониторинг выявит признаки отсутствия реального производства.

Оператор проверит оборудование, работников и готовую продукцию по адресу производства.

Нововведение, в том числе коснется производителей фотокамер, антисептиков, парфюмерии, косметики, бытовой химии, строительных материалов, товаров для детей.

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ЕСХН

Для плательщиков ЕСХН разработали новую форму декларации. Ее надо сдавать с отчета за 2026 год (до 25 марта 2027 года).

В нее, в частности, добавили строки для указания страховых взносов ИП.

Налоговики предупреждают, что за прежние периоды сдавать декларацию по новой форме нельзя. Она действует только с отчета за 2026 год.

Пенсия 50 тыс.

В ценах 2026 года для пенсии в размере 50 тыс. рублей надо иметь 258 пенсионных баллов.

Эксперты подсчитали, что такое количество ИПК можно заработать за 30 лет стажа, если получать зарплату 200 тыс. рублей в месяц.

Кстати, по опросу почти 85% молодежи планируют работать после достижения пенсионного возраста, потому что не доверяют государственным пенсионным выплатам, хотят помогать семье и занять свободное время.

Зарплата и премии

Руководителей организаций, их заместителей, главбухов и других топ-менеджеров предложили лишать премии, если рядовым работникам задерживают зарплату более 1 месяца.

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Запрет на премии руководству будет действовать до полного погашения долга.

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Мем дня

Невостребованные вклады умерших перейдут государству. 💸«Ночной бухгалтер» № 2298

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