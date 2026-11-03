Невостребованные вклады умерших перейдут государству. 💸«Ночной бухгалтер» № 2298

Вклады

Вышел указ Президента о передаче государству выморочного имущества в виде денежных средств, размещенных на банковских счетах и вкладах граждан.

Через 5 лет после смерти вкладчика деньги перейдут государству, если никто не вступил в наследство.

До 1 декабря ФНС сформирует данные об умерших и принадлежащих им банковских счетах и передаст эту информацию Росимуществу.