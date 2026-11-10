ФНС не откажет в НДС-вычете, даже если на перевозку будет бумажная транспортная накладная. 🚍«Ночной бухгалтер» № 2302

Турналог

Законопроект № 617-9 предусматривает поправки в НК по туристическому налогу.

Турналог будут начислять не в день оплаты, а в день выезда гостей.

Региональные власти смогут дифференцировать минимальный налог и снижать его до нуля.

При длительном проживании налог надо будет начислять на последний день каждого квартала.