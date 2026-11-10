ФНС не откажет в НДС-вычете, даже если на перевозку будет бумажная транспортная накладная. 🚍«Ночной бухгалтер» № 2302

Сегодня в выпуске:
По перевозке, оформленной бумажными транспортными накладными, можно учесть расходы.
С 2027 года туристический налог будут начислять по факту оказания услуги, а не оплаты.
Для жителей регионов введут такие же правила по сроку владения жильем для НДФЛ, как и для москвичей.
Банки хотят считать НДФЛ с процентов по вкладам по единой ставке 13%.
В 2027 году шесть выгодных месяцев для отпуска.
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Мем дня.
ЭТрН
С 1 сентября транспортные накладные надо оформлять в электронном виде.
Вместе с тем ФНС пояснила, что если вместо ЭТрН будет бумажная, это не помешает учесть расходы для налога на прибыль и принять НДС к вычету, если остальные документы в порядке.
Турналог
Законопроект № 617-9 предусматривает поправки в НК по туристическому налогу.
Турналог будут начислять не в день оплаты, а в день выезда гостей.
Региональные власти смогут дифференцировать минимальный налог и снижать его до нуля.
При длительном проживании налог надо будет начислять на последний день каждого квартала.
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Срок владения для НДФЛ
При продаже квартиры нет НДФЛ, если минимальный срок владения больше 5 (или 3) лет. У москвичей при изъятии квартиры по реновации для новой квартиры учитывается срок владения старой.
Такие же правила сделают и для остальных россиян. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
Ранее на необходимость такой поправки в НК указал Конституционный суд.
НДФЛ по вкладам
С 2027 года НДФЛ с процентов по вкладам будут считать и сразу удерживать банки как налоговые агенты. Ставка НДФЛ — от 13% до 22%.
Между тем банки просят дать им время для доработки программ. В 2027 году они хотят удерживать НДФЛ по ставке 13%, а уже окончательный расчет по разным ставкам сделает ФНС.
Отпуск
Отпуск выгодно брать в месяцы, где больше рабочих дней. В 2027 году это такие месяцы: март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь.
В январе рабочих дней мало, соответственно, каждый из них стоит дороже и пропускать работу в январе не выгодно.
А вы на какой месяц планируете отпуск?
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Мем дня
Ваша начинает составлять график отпусков на 2027 год редакция