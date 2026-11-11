ФНС мониторит расходы компаний на УСН «доходы», чтобы выявить доходы сотрудников. 🔎«Ночной бухгалтер» № 2303

Сегодня в выпуске:
ФНС требует от компаний на УСН «доходы» подтвердить расходы.
Выходное пособие придется платить даже при увольнении по собственному желанию, если оно прописано в трудовом договоре.
Самозанятые страхуются для больничных на 50 тыс. руб.
С 2027 года уход за 80-летними пенсионерами надо будет оформлять по-новому.
Зарплату за декабрь, возможно, придется выплатить в декабре.
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Мем дня.
Расходы на УСН
На УСН «доходы» расходы не влияют на налоговую базу по УСН. Но налоговики стали чаще мониторить их, когда траты идут по корпоративной карте.
Так ФНС выявляет расходы физлиц, которые должны облагаться НДФЛ и взносами.
У компаний запрашивают чеки, авансовые отчеты, чтобы убедиться, что деньги потрачены на нужды бизнеса, а не на личные покупки сотрудников.
Выходное пособие
Иногда работодатели при заключении трудового договора прописывают там право на выходное пособие при увольнении по собственному желанию, но на практике платят его не всегда.
Например, если финансовое положение компании тяжелое, то пособие не выплачивают.
Конституционный суд вынес вердикт: если в трудовом договоре указана такая обязанность работодателя, надо ее выполнять.
Если сумма неподъемная, возмещение ущерба потом можно требовать с директора, который подписался на такие условия.
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Страхование самозанятых
Для оплаты больничных самозанятые могут оформить себе страховку. Есть два варианта страховой суммы – 35 тыс. и 50 тыс. рублей.
По данным СФР более 60% участников добровольной программы выбрали страховую сумму 50 тыс. рублей.
Всего в программе участвуют 11,7 тыс. плательщиков НПД.
Уход за пенсионерами
За периоды ухода за пожилыми 80+ идет стаж для пенсии и 1,8 пенсионных балла в год.
С 2027 года правила оформления такого ухода изменятся.
Сейчас получить пенсионные баллы за уход можно задним числом. С 2027 года стажи баллы пойдут только с момента оформления ухода, пояснили в Госдуме. Каждый год надо будет оформлять продление.
Оформить задним числом можно будет только уход за периоды до 2027 года. Но это будет возможно только до конца 2027 года. Поэтому поспешите, если вы ухаживали за пожилыми, но пока не оформили это в СФР.
Зарплата за декабрь
В начале января много праздничных дней. Если на один из них приходится срок выплаты зарплаты, ее надо будет выплатить в последний рабочий день декабря – 30.12.
В частности, на 30.12.2026 приходится день выплаты зарплаты со сроком выплаты с 1 по 10 января.
В Думе заявили, что в декабре сотрудникам также можно досрочно выплатить 13-ю зарплату или часть январской зарплаты.
Сроки выплаты декабрьской зарплаты – здесь.
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Ваша получит декабрьскую зарплату в январе редакция