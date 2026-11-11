ФНС мониторит расходы компаний на УСН «доходы», чтобы выявить доходы сотрудников. 🔎«Ночной бухгалтер» № 2303

Расходы на УСН

На УСН «доходы» расходы не влияют на налоговую базу по УСН. Но налоговики стали чаще мониторить их, когда траты идут по корпоративной карте.

Так ФНС выявляет расходы физлиц, которые должны облагаться НДФЛ и взносами.

У компаний запрашивают чеки, авансовые отчеты, чтобы убедиться, что деньги потрачены на нужды бизнеса, а не на личные покупки сотрудников.