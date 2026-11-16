Утренний бухгалтер № 6255. С 2027 года ФНС может получить право запрашивать выписки по счетам физлиц без проверок

Статьи

— 13 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Сегодня 13 ноября отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты России и Всемирный день доброты. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 13 ноября.

— Как правильно заполнить график отпусков на 2027 год: образец

График отпусков на 2027 год надо составить и утвердить за две недели до наступления нового года — то есть до 17 декабря 2026 года включительно. Есть унифицированная форма Т-7, но работодатели вправе разработать свою форму и утвердить ее с помощью локального нормативного акта.

— Подарки сотрудникам на Новый год-2027: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.

— Что сделать бухгалтеру, кадровику, предпринимателю до конца 2026 года: справочник важных дел и дат

До конца 2026 года остается совсем немного времени — и для бизнеса это не просто финишная прямая года, а рубеж перед серьезными изменениями с 2027 года. Новые ставки по дивидендам, окончание налоговых каникул для ИП, обновленные лимиты по взносам и НДФЛ, пересмотр учетной политики — все это требует четкого плана.

— Утренний бухгалтер № 6254. Ежегодное увеличение имущественных налогов не может превышать 10%

Ограничение распространяется на ситуации, когда изменилась кадастровая стоимость или налоговые ставки.

— Сверка с ФНС и ЕНС перед Новым годом: как войти в 2027-й без долгов, зависших платежей и «замороженных» переплат

Декабрь — последний шанс привести расчеты с государством в порядок до того, как сработают сроки уплаты, декларации и требования инспекций. Сверка с ФНС, проверка сальдо ЕНС и расчетов с СФР — не формальность, а страховка: расхождение, которое вы найдете сейчас, обойдется в пару часов работы.

— Туристический налог в 2027 году: ставка до 3%, новый момент исчисления и одна инспекция для отчетности

С 1 января 2027 года потолок ставки туристического налога вырастает с 2% до 3%. Для гостиниц, хостелов, баз отдыха и гостевых домов это третий виток нагрузки с момента введения налога: 1% — в 2025-м, 2% — в 2026-м, дальше — до 5% к 2029 году.

— ФФД 1.05 и 1.1 уходят: как рознице подготовить кассы до конца 2026 года

Приказ ФНС уже подписан и опубликован — в кассовых чеках с 1 марта 2027 года появятся новые реквизиты, а с 1 сентября 2027 года форматы 1.05 и 1.1 официально перестанут действовать. Останется только ФФД 1.2. Что успеть сделать в оставшиеся месяцы 2026-го — разберу по шагам.

— Сменить объект по УСН нужно до конца года. Рассчитывать на перенос срока с выходного рискованно!

31 декабря 2026 года объявлен выходным, но лучше подать уведомление о смене объекта до 30 декабря: формально срок сдвинется на 11 января 2027-го, а на практике инспекции нередко спорят с опоздавшими.

— Изменения для бухгалтера с 1 декабря 2026: техсбор на электронику, новая маркировка и крайние сроки по налогам

С 1 декабря 2026 года бизнес ждут сразу несколько изменений: начинает действовать технологический сбор за ноутбуки и смартфоны, радиотехнику и стройматериалы переводят на поэкземплярный учет, под «Честный знак» попадают мука и крупы, а физлица вносят налоги по уведомлениям.

— Нужно ли заказчику удерживать НДФЛ, если самозанятый не предоставил чек

Организация заключила договор оказания услуг с самозанятым. однако исполнитель не выдал чек. Нужно ли организации удерживать НДФЛ?

— Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

Разбираем, нужно ли применять онлайн-кассу при договоре займа.

— Страхователь исчез из реестра СФР. Дайджест КУБа за 13 ноября 2026

Обсуждаем исчезновение страхователя из реестра СФР, обязанность бухгалтеров регистрироваться в Росфинмониторинге, дооборудование самортизированного компьютера и давление налоговой по «проблемному» контрагенту.

— Займы учредителю: когда налоговая квалифицирует их как скрытые дивиденды или оплату труда

Беспроцентный заем учредителю нередко используют для получения денежных средств из компании. В отличие от дивидендов, для выдачи займа не требуется наличие прибыли и решение о распределении чистой прибыли, а сама сумма займа не признается доходом заемщика.

— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 12 ноября 2026

Собрали самые важные документы за 12 ноября.

— Россияне могут получить право заранее устанавливать запрет на повышение лимитов по кредитным картам

Инициаторы законопроекта из фракции «Новые люди» Госдумы предлагают расширить опциональные возможности недавно введенного механизма самозапрета на кредитование для физлиц.

— Онлайн-касса в SaaS: когда формировать чек при оплате подписки

При оплате подписки SaaS-сервис формирует кассовый чек в момент получения денег от клиента. Если клиент оплачивает подписку заранее, выдается чек на предоплату; если деньги поступают после оказания услуги, чек содержит признак «полный расчет».

— Календарный месяц против расчетного периода: как приставы трактуют сроки выплаты зарплаты

По исполнительному листу работодатель обязан перечислять 50% зарплаты сотрудника в ФССП с сохранением прожиточного минимума. Рассказываем, как работает логика исчисления месяца с точки зрения банка и приставов.

— Сколько баллов к пенсии получит ИП в 2027 году

В 2027 году фиксированные взносы ИП дадут прибавку к пенсии в 116 рублей.

— КУБ дня. Про регистрацию бухгалтеров-аутсорсеров в Росфинмониторинге

Разбираемся, нужно ли бухгалтеру-аутсорсеру регистрироваться в Росфинмониторинге.

— Материнский капитал в 2026-2027 годах: кому положен, в каком размере и на что можно потратить

Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2026 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.

— СОРМ для лицензий, сбой Outlook и RCE в виджетах Telegram: российский IT-дайджест #77

Главные новости российского айти за сутки.

— Как узнать размер пенсионных накоплений и получить выплату

Уже в предпенсионном возрасте можно получить от СФР выплату – либо единовременно забрать все свои пенсионные накопления, либо в виде пенсии пожизненно.

— Что такое локальный нормативный акт: виды, обязательные документы и порядок разработки ЛНА

Внутренние акты работодателя определяют порядок труда, выплат и защиты данных сотрудников. Их состав зависит от требований ТК и особенностей деятельности организации.

— Если компания не работает, за директора надо платить взносы с МРОТ, чтобы ему дали 1 балл к пенсии. 💼«Ночной бухгалтер» № 2305

Взносы с МРОТ ввели, чтобы директор-учредитель не был в более выгодном положении, чем ИП.