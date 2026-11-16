Утренний бухгалтер № 6255. С 2027 года ФНС может получить право запрашивать выписки по счетам физлиц без проверок

С 2027 года ФНС сможет запрашивать выписки по счетам физлиц без налоговых проверок.
Разъяснение Минфина: доход от продажи амортизируемого имущества уменьшают на его остаточную стоимость.
ИИ-решения для вашего бизнеса, которые доказали эффективность: подходы использования и реальные кейсы, узнаете здесь.
Директоры бездействующих фирм будут получать пенсионный балл за взносы с МРОТ.
Эквайринг и онлайн-касса: в чем разница и нужна ли касса, если есть эквайринг, узнаете из статьи.
Налоговая рассказала, кто и как должен платить налоги, которые перешли по наследству.
Законопроект: банки смогут ограничивать внесение наличных и получение переводов лицам, которые подозреваются в сомнительных операциях.
Как селлеру открыть собственный склад в 2026–2027 году: пошаговая инструкция, узнаете из статьи.
ФНС поделилась рекомендациями о том, как легализовать доход от сдачи жилья.
Как изменится учёт расходов по ФСБУ 10/2026?
На вебинаре «Такском» аудитор Ольга Антошина разберёт признание расходов, скидки, рассрочку и длительные договоры.
Вы узнаете, что изменить в учётной политике и как подготовиться к переходу на новый стандарт. Предусмотрена возможность задать вопросы.
18 ноября, 11:00
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Разборы законов
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 принять к вычету НДС, уплаченный на таможне
Начисление ввозного НДС в 1С еще не означает, что налог принят к вычету. Проверьте право на вычет, уплату налога и запись в книге покупок. Покажем два способа отражения вычета и порядок проверки отчетности.
— Алгоритмы налоговых проверок. Проверки организаций: НДС, ст. 54.1 НК и дробление. Мини-курс
В этом мини-курсе разберем, что именно смотрит инспекция при проверках организаций и как связаны НДС, налог на прибыль и дробление бизнеса.
— Как в 1С:Бухгалтерии 8 зачесть таможенные платежи с ЕЛС таможни и проверить расчеты
Деньги на единый лицевой счет таможни перечислены, платежи по декларации начислены, но в 1С висят и аванс, и задолженность. Чаще всего причина — разная аналитика расчетов. Показываем, как связать суммы документом «Корректировка долга» и проверить результат.
— Финансовая модель — 2027: как использовать итоги 2026 года, чтобы предотвратить кассовые разрывы и защитить маржу. Конспект вебинара с видео
Разобрали, где бизнес теряет деньги, как оценить достаточность средств на ближайшие 13 недель и проверить финансовую устойчивость компании.
— Как оплачиваются военные сборы в выходные дни в 2026 году
Хотя выплачивать средний заработок за время сборов должен работодатель, их можно возместить из бюджета: то есть за счет военкомата. Рассмотрим, компенсировать ли только рабочие дни, примеры расчета и судебную практику.
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Новости
1 Рубль опустился по отношению к доллару еще ниже 13 ноября 2026
2 🚗 Кто сможет взять льготный автокредит с 1 декабря 2026
3 Минтруд уточнил, насколько вырастет пособие по уходу за ребенком в 2027 году
4 Уточнены риски пользователей карт Visa и Mastercard
5 Средняя страховая пенсия вырастет до 30,2 тыс. рублей в 2027 году
6 Уточнено число квалифицированных кадров среди трудовых мигрантов
7 🔥 Клерк продолжает акцию 11.11: выберите свой курс
8 Объем сбережений россиян в банках растет с начала 2026 года
9 Для льготного утильсбора хотят ввести месячный срок регистрации авто
10 МСП смогут получить вычет за использование российских ИИ-сервисов
11 Мнение Онлайнинспекции: можно ли установить период выплаты зарплаты «с 28-го по 5-е число»
12 «Продукт потеряет облик»: почему парфюмерный бренд отказался от маркетплейсов
13 Рост налогов на недвижимость физлиц ограничен 10% — Лащенов
14 Бензин на независимых АЗС подешевел почти на 20%
15 Взносы на травматизм нужно уплатить до 16 ноября 2026 года
16 Набиуллина заявила, что российский финансовый рынок избавился от «детских болезней»
17 Самозапрет на кредиты предложили включать автоматически при утрате паспорта
18 Microsoft исключила кибератаку как причину массового сбоя в работе сервисов
19 Зумеры чаще миллениалов копят на финансовую подушку
20 Пять регионов получат свыше 380 млн рублей на спортивные объекты
21 В Госдуме предложили поощрять регионы за поддержку участников СВО
22 🎰 Как ФНС рассчитывает НДФЛ с выигрышей в казино и продажи ценных бумаг
23 Кто из пенсионеров может получить две пенсии в декабре 2026 года
24 Письмо ФНС: бумажные перевозочные документы не лишают права на учет расходов и вычет НДС
25 В России хотят ввести новый лимит на банковские переводы для борьбы с дропперами
26 ФНС начисляет частным специалистам взносы сразу за восемь лет
27 ЦБ выявил схему навязывания дополнительных услуг при покупках в кредит
28 Как правильно выдать суточные и пересчитать валюту при загранкомандировке: разбор от эксперта
29 ЕС намерен ввести санкции против 50 российских банков уже 16 ноября
30 Компания простила долг контрагенту — что будет с налогом на прибыль и НДС
31 Wildberries запустит сервис по поиску сотрудников для продавцов маркетплейса
32 Новый ФСБУ, ФСБУ государственных финансов и ПБУ: добавили разделы в справочно-правовую систему «Клерка»
33 Назвали максимальный размер больничных выплат самозанятым в 2027 году
34 Правительство расширило налоговую поддержку продавцов Wildberries, пострадавших от атак
35 Маткапитал предложили разрешить для строительства домов на личных участках
36 В Сбере назвали год, когда ключевая ставка может опуститься ниже 10%
37 Подача жалобы в налоговую превратится в продление проверки — мнение эксперта
38 Письмо Минфина: доход от продажи амортизируемого имущества можно уменьшить на его остаточную стоимость
39 Ozon с 19 ноября повысит штрафы за просрочку отгрузки и отмену заказов
40 С 2027 года ФНС сможет запрашивать выписки по счетам физлиц без проверок
41 Налоговики рассказали, кто и как платит долги наследодателя
42 Юрист назвал три способа уменьшить налог на доходы от вкладов
43 Директору бездействующей фирмы дадут 1 пенсионный балл за взносы с МРОТ
44 Налоговые проверки в 2027 году: часто задаваемые вопросы. Ответы эксперта
45 Минфин предложил удерживать налог с процентов по вкладам по ставке 13% в 2027 году
46 Кабинет продавца на маркетплейсе можно передать по наследству
47 Стало известно, в каких отраслях открывается больше всего компаний
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49 Выручка МСП за девять месяцев оказалась на 24% ниже плана
50 Минфин предложил дать ФНС новое основание для запроса выписок по счетам граждан
51 Зеркальные штрафы уравняют ответственность заказчиков и малого бизнеса
52 Баланс сместится в пользу ФНС: налоговый консультант разобрал скрытые угрозы нового проекта Минфина
53 Провайдерам могут запретить работать без подключения к СОРМ
54 На льготные кредиты аграриям направят более 48 млрд рублей
55 Массовый спрос на цифровой рубль появится не раньше 2027–2028 годов
56 В Клерк.Системе появились отдельные каталоги ФСБУ, ПБУ, ФСБУ государственных финансов и всех кодексов РФ
Мероприятия
Учет в общепите: льготы, НДС, работа в 1С и маркировка
Дата проведения: 15 ноября, воскресенье
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: готовимся к новым правилам учета доходов и расходов
Дата проведения: 17 ноября, вторник
ФСБУ-2026: готовим отчетность и переходим на новые стандарты доходов и расходов
Дата проведения: 17 ноября, вторник
ВЭД-контракты с Китаем: платежи, валютный контроль и разрешение споров
Дата проведения: 18 ноября, среда
Учет в строительстве: от договора и сметы до КС-2, себестоимости, НДС. ПБУ 2/2008 и ФСБУ 9/2025- что делать подрядчикам
Дата проведения: 19 ноября, четверг
Статьи
— 13 ноября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире
Сегодня 13 ноября отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты России и Всемирный день доброты. Какие еще праздники отмечают в этот день, какие народные приметы связаны с этой датой и кто из известных людей родился 13 ноября.
— Как правильно заполнить график отпусков на 2027 год: образец
График отпусков на 2027 год надо составить и утвердить за две недели до наступления нового года — то есть до 17 декабря 2026 года включительно. Есть унифицированная форма Т-7, но работодатели вправе разработать свою форму и утвердить ее с помощью локального нормативного акта.
— Подарки сотрудникам на Новый год-2027: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС
НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.
— Что сделать бухгалтеру, кадровику, предпринимателю до конца 2026 года: справочник важных дел и дат
До конца 2026 года остается совсем немного времени — и для бизнеса это не просто финишная прямая года, а рубеж перед серьезными изменениями с 2027 года. Новые ставки по дивидендам, окончание налоговых каникул для ИП, обновленные лимиты по взносам и НДФЛ, пересмотр учетной политики — все это требует четкого плана.
— Утренний бухгалтер № 6254. Ежегодное увеличение имущественных налогов не может превышать 10%
Ограничение распространяется на ситуации, когда изменилась кадастровая стоимость или налоговые ставки.
— Сверка с ФНС и ЕНС перед Новым годом: как войти в 2027-й без долгов, зависших платежей и «замороженных» переплат
Декабрь — последний шанс привести расчеты с государством в порядок до того, как сработают сроки уплаты, декларации и требования инспекций. Сверка с ФНС, проверка сальдо ЕНС и расчетов с СФР — не формальность, а страховка: расхождение, которое вы найдете сейчас, обойдется в пару часов работы.
— Туристический налог в 2027 году: ставка до 3%, новый момент исчисления и одна инспекция для отчетности
С 1 января 2027 года потолок ставки туристического налога вырастает с 2% до 3%. Для гостиниц, хостелов, баз отдыха и гостевых домов это третий виток нагрузки с момента введения налога: 1% — в 2025-м, 2% — в 2026-м, дальше — до 5% к 2029 году.
— ФФД 1.05 и 1.1 уходят: как рознице подготовить кассы до конца 2026 года
Приказ ФНС уже подписан и опубликован — в кассовых чеках с 1 марта 2027 года появятся новые реквизиты, а с 1 сентября 2027 года форматы 1.05 и 1.1 официально перестанут действовать. Останется только ФФД 1.2. Что успеть сделать в оставшиеся месяцы 2026-го — разберу по шагам.
— Сменить объект по УСН нужно до конца года. Рассчитывать на перенос срока с выходного рискованно!
31 декабря 2026 года объявлен выходным, но лучше подать уведомление о смене объекта до 30 декабря: формально срок сдвинется на 11 января 2027-го, а на практике инспекции нередко спорят с опоздавшими.
— Изменения для бухгалтера с 1 декабря 2026: техсбор на электронику, новая маркировка и крайние сроки по налогам
С 1 декабря 2026 года бизнес ждут сразу несколько изменений: начинает действовать технологический сбор за ноутбуки и смартфоны, радиотехнику и стройматериалы переводят на поэкземплярный учет, под «Честный знак» попадают мука и крупы, а физлица вносят налоги по уведомлениям.
— Нужно ли заказчику удерживать НДФЛ, если самозанятый не предоставил чек
Организация заключила договор оказания услуг с самозанятым. однако исполнитель не выдал чек. Нужно ли организации удерживать НДФЛ?
— Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты
Разбираем, нужно ли применять онлайн-кассу при договоре займа.
— Страхователь исчез из реестра СФР. Дайджест КУБа за 13 ноября 2026
Обсуждаем исчезновение страхователя из реестра СФР, обязанность бухгалтеров регистрироваться в Росфинмониторинге, дооборудование самортизированного компьютера и давление налоговой по «проблемному» контрагенту.
— Займы учредителю: когда налоговая квалифицирует их как скрытые дивиденды или оплату труда
Беспроцентный заем учредителю нередко используют для получения денежных средств из компании. В отличие от дивидендов, для выдачи займа не требуется наличие прибыли и решение о распределении чистой прибыли, а сама сумма займа не признается доходом заемщика.
— Дайджест новых поступлений в справочно-правовую систему «Клерк» — 12 ноября 2026
Собрали самые важные документы за 12 ноября.
— Россияне могут получить право заранее устанавливать запрет на повышение лимитов по кредитным картам
Инициаторы законопроекта из фракции «Новые люди» Госдумы предлагают расширить опциональные возможности недавно введенного механизма самозапрета на кредитование для физлиц.
— Онлайн-касса в SaaS: когда формировать чек при оплате подписки
При оплате подписки SaaS-сервис формирует кассовый чек в момент получения денег от клиента. Если клиент оплачивает подписку заранее, выдается чек на предоплату; если деньги поступают после оказания услуги, чек содержит признак «полный расчет».
— Календарный месяц против расчетного периода: как приставы трактуют сроки выплаты зарплаты
По исполнительному листу работодатель обязан перечислять 50% зарплаты сотрудника в ФССП с сохранением прожиточного минимума. Рассказываем, как работает логика исчисления месяца с точки зрения банка и приставов.
— Сколько баллов к пенсии получит ИП в 2027 году
В 2027 году фиксированные взносы ИП дадут прибавку к пенсии в 116 рублей.
— КУБ дня. Про регистрацию бухгалтеров-аутсорсеров в Росфинмониторинге
Разбираемся, нужно ли бухгалтеру-аутсорсеру регистрироваться в Росфинмониторинге.
— Материнский капитал в 2026-2027 годах: кому положен, в каком размере и на что можно потратить
Материнский капитал — один из способов поддержки семей с детьми. В 2026 году его можно потратить сразу или подождать 3 года и использовать на другие цели. Рассказываем, кому положен материнский капитал, в каком размере и на что его можно потратить.
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Главные новости российского айти за сутки.
— Как узнать размер пенсионных накоплений и получить выплату
Уже в предпенсионном возрасте можно получить от СФР выплату – либо единовременно забрать все свои пенсионные накопления, либо в виде пенсии пожизненно.
— Что такое локальный нормативный акт: виды, обязательные документы и порядок разработки ЛНА
Внутренние акты работодателя определяют порядок труда, выплат и защиты данных сотрудников. Их состав зависит от требований ТК и особенностей деятельности организации.
— Если компания не работает, за директора надо платить взносы с МРОТ, чтобы ему дали 1 балл к пенсии. 💼«Ночной бухгалтер» № 2305
Взносы с МРОТ ввели, чтобы директор-учредитель не был в более выгодном положении, чем ИП.
Блоги компаний
Аутстаффинг и аутсорсинг персонала простыми словами
Единое пособие на детей: актуальные правила назначения и размеры ежемесячных выплат
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6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1 без ошибок: как освоить зарплатный участок и сэкономить на обучении
Импорт из ЕАЭС в 2027 году: как СПОТ меняет работу бухгалтера и импортёра
Налоговые вычеты в 2026 году: какие можно получить и что доступно самозанятым
Фриланс для бухгалтера — свобода или обман? Честный разбор рисков
ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: что бухгалтеру изменить до отчетности за 2027 год
Куда двигаться в профессии? Клерк все расскажет и подарит щедрую скидку на крутые карьерные маневры
МРОТ в 2027 году: размер с 1 января, расчет зарплаты, отпускных и больничных
Нейросети в работе бухгалтера: 10 задач, которые можно делегировать ИИ
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Гостиница с рестораном: две льготы в одном юрлице, которые не уживаются
Расходы на НИОКР с 2027 года: Минэкономразвития предлагает учитывать их в налоге дважды
Какие виды ККТ использовать при расчетах в 2027 году: обзор
Зарплатный проект: как работает, польза и подводные камни
Как учитывать расходы на профессиональную переподготовку сотрудников при расчете налога на прибыль
Как нанять визового иностранца в 2026 году — обычное разрешение или статус ВКС
Деловая речь бухгалтера: 5 приемов, которые помогут уверенно отстаивать свою позицию
Как селлеру открыть собственный склад в 2026–2027 году: пошаговая инструкция
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Резюме
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Трибуна
Налоги с 1 января 2027 года: новые ставки, изменения для ИП и ООО, НДФЛ, НДС и налог на сверхдоходы
💥Обзор новостей: пособие по уходу за ребенком в 2027 году — 95 тыс руб, дата-центры уйдут «под землю», увеличение программ льготного кредитования — тупик
Как составить NDA в 2026 году: соглашение о неразглашении, которое действительно защитит бизнес и позволит взыскать штраф
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Самозанятые вместо штата: по каким признакам суды в 2026 году переквалифицируют договоры
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Массовая печать документов в 1С:Бухгалтерии: как распечатать сразу много УПД, актов и накладных
Изменение контракта по 44-ФЗ в 2026 году: как увеличить цену на 10% и заменить товар без нарушения закона
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