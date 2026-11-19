Сегодня в выпуске:
С 2027 года на безналичные платежи физлиц не надо будет пробивать чек ККТ.
Удерживать НДФЛ с процентов по вкладам будут банки по ставке 13%.
Уведомление о переходе на УСН, смене объекта и т. д. сдают по единой форме.
В 2027 году пенсии проиндексируют дважды.
На новогодние праздники не бывает отпуска без сохранения зарплаты.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Чек ККТ
С 2027 года планируют изменить порядок формирования чеков ККТ на безнал. Продавцов освободят от обязанности пробивать чек. Его будет выдавать банк, через который идет платеж.
В чек внесут новый реквизит – «идентификатор безналичной оплаты».
Кроме того, банки будут передавать в ФНС сведения обо всех безналичных транзакциях с участием физлиц.
НДФЛ со вкладов
С 2027 года банки будут налоговыми агентами по НДФЛ для вкладчиков. То есть удерживать налог будут сразу при выплате процентов.
Проценты будут облагаться по прогрессивной шкале от 13% до 22%, но банки будут удерживать налог только по ставке 13%.
Потом ФНС все пересчитает по прогрессивной шкале и доначислит налог. Его надо будет платить по налоговому уведомлению до 1 декабря 2028 года.
🔥 БУХ.СОВЕТ 2027
XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.
За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Переход на УСН
Для перехода на УСН, смены объекта по УСН, сообщения об утрате права на УСН применяется единый бланк.
В форме КНД 1154004 надо заполнить титульный лист и нужный раздел, напомнили в ФНС.
Уведомление о переходе на УСН или смене объекта с 2027 года надо сдать до 31 декабря. Причем в случае смены объекта срок сдачи уведомления не переносится несмотря на выходные и праздники.
Пенсии-2027
В 2027 году индексация страховых пенсий пройдет в два этапа:
с 1 февраля на 6,8%;
с 1 апреля – на 3,3%.
Такие параметры заложены в проекте о бюджете СФР, который принят Госдумой во втором чтении.
Февральское повышение пенсий будет на уровень инфляции, апрельское — исходя из темпа роста зарплат.
Январские выходные
Работодатель не имеет права отправлять сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты на время длинных январских выходных.
Даже если сотрудник работает по сменам за оклад, то за январь он должен получить полный оклад, не работая в праздники.
В эти дни работники не выполняют обязанности, поскольку они относятся к нерабочим праздничным дням, а не из-за отсутствия работы, пояснил Роструд.
Главред рекомендует
Командировка, разъездная работа, выезд и тимбилдинг: оформляем и закрываем без ошибок в учете — 20.11.2026, в 11:00 мск.
Сравните налоговые режимы перед 2027 годом: посчитайте полную нагрузку.
Патентный поверенный по товарным знакам в 2026–2027 годах: для чего нужен и как его выбрать.
Мем дня
Ваша мечтает отдохнуть в праздники редакция