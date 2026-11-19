НДФЛ со вкладов

С 2027 года банки будут налоговыми агентами по НДФЛ для вкладчиков. То есть удерживать налог будут сразу при выплате процентов.

Проценты будут облагаться по прогрессивной шкале от 13% до 22%, но банки будут удерживать налог только по ставке 13%.

Потом ФНС все пересчитает по прогрессивной шкале и доначислит налог. Его надо будет платить по налоговому уведомлению до 1 декабря 2028 года.