Власти готовят законопроект о переводе кадровых документов в электронный вид

Сейчас прорабатывается возможность ведения электронного кадрового документооборота. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котков.

Он напомнил, что в 2020 году стартовал эксперимент по внедрению электронного документооборота.

«В эксперименте по внедрению электронного кадрового документооборота приняли участие порядка 400 организаций с численностью работников около 2 млн человек. Сейчас мы анализируем результаты эксперимента, чтобы учесть все нюансы хозяйственной деятельности предприятий и сформировать необходимый перечень электронных документов для создания возможности ведения электронного кадрового документооборота на портале „Работа в России“», — отметил министр.

Напомним, эксперимент по кадровому ЭДО продлится до 31 марта 2021 года.

В ходе него Минтруд выяснял: какой именно перечень документов наиболее востребован для перевода в электронный формат.

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В профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике высказались в поддержку будущего законопроекта о кадровом ЭДО.

«Считаю, что за цифрой будущее. Электронный документооборот более динамичный, оперативный и менее затратный. Не надо заполнять большое количество бумаг, их распечатывать, отправлять по почте, носить... Это же всё деньги. Поэтому в целом мы эту инициативу поддерживаем, но при этом считаем, что при внесении документа в Госдуму его надо будет внимательно изучить, — заявил «Известиям» глава комитета, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Зампред фракции «СР» Михаил Емельянов также считает, что законопроект давно назрел и его нужно принимать.

«И госаппарат, и экономику нужно переводить на цифру, потому что это ускоряет работу и снижает издержки. Другое дело, что нужно повышать компьютерную грамотность населения, чтобы не только чиновники, но и простые люди могли в этом разбираться и не боялись цифровизации, — пояснил парламентарий.