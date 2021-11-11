💰 129 млн руб. возместили в бюджет Кирилл Серебренников и фигуранты дела «Седьмой студии»

Фигуранты дела «Седьмой студии» погасили долг в 129 миллионов. Такую сумму им предписали возместить государству еще в прошлом году. Речь о троих участниках дела — Серебренникове, Итине и Малобродском.

Об этом пишет «ТАСС».

«Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменен по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда», — сказали в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

В июне прошлого года фигурантам дали условные сроки, а троим из них — Кириллу Серебренникову, Юрию Итину и Алексею Малобродскому присудили возместить государству 129 млн руб.

На «Клерке» об этом деле неоднократно писали: