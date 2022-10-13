📒 Главные новости 13 октября одной строкой

Новости:
- Будут новые КБК по взносам. Для ИП фиксированные взносы и 1% пойдут на разные КБК.
- Результаты СОУТ по классам 1 и 2 автоматически продлят на 2023 год.
- Бизнес в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях может 5 лет не применять ККТ
Вебинар о том, как управлять клиентами на примере Битрикс24 пройдет завтра в 15:00 мск
Разъяснения:
17 октября пройдет наш первый бесплатный мастер-класс про увеличение продаж.
- Вводят новые КБК по разным взносам, хотя тариф будет единый. Что «Клерку» пояснили эксперты.
- Закрыть ИП можно по селфи с паспортом без электронной подписи.
- Долг мобилизованного перед работодателем надо удержать, когда он вернется.
- В чеке ККТ агентов должна быть информация о поставщике. Иначе всю сумму чека посчитают доходом агента.
- ИП объяснили, как передать дела своей компании другому человеку.