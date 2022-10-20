📒 Главные новости 20 октября одной строкой

Новости:
- Путин упразднил Ростуризм
- Не позднее 31 октября ИТ-компаниям нужно направить согласие на раскрытие налоговой тайны. Опрос
- В ФСБУ 6/2020 изменят норму о ликвидационной стоимости ОС
- Приглашаем на марафон «Как бухгалтеру прокачать карьеру: цели, навыки, повышение дохода»
Разъяснения:
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет безработным будут платить, только если они малоимущие
- Дистанционщик, работающий за границей, сам платит НДФЛ, если он резидент
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим женщинам не войдет в состав универсального пособия
- Отчислений в ПФР и ФСС с денежного довольствия военнослужащего нет. А вот НДФЛ удержат