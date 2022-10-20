Бухгалтерия

📒 Главные новости 20 октября одной строкой

Собрали только самую важную бухгалтерскую информацию за день. Прочтете за одну минуту.

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Новости:

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Повышение квалификации

Самозанятые

Яндекс и Сбер не будут оплачивать больничные самозанятым и платить за них взносы

Минтруд планировал прописать в законах платформенную занятость, которая характерна для таксистов, курьеров и т.д., чтобы у этих людей была социальная защищенность (оплата больничных за счет платформ). Но от этой идеи отказались.

Налоговые требования

ИФНС вызывает срочно из-за трехлетнего убытка. Бухгалтер не в городе, директор не в теме. Какие последствия?

Вызывают в налоговую для дачи пояснений на соответствия общедоступным критериям оценки рисков. У организации на ОСНО убыток третий год подряд. Идти никто не хочет. Какие последствия неявки?

Мероприятия

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44-ФЗ

Акт финансового контроля не основание требовать переплату по контракту

Акт финансового контроля не основание требовать переплату по госконтракту, если Госзаказчик принял и оплатил работы полностью. Постановление 5-го ААС от 03.10.2022 по делу N А51-5642/2022 (дело рассмотрено по первой инстанции в упрощенном порядке).

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Больничные

С 2023 года заказчики будут оплачивать больничные работникам по договорам ГПХ. Но не всем

Чтобы получать больничные в 2023 году, договорник должен в 2022 году поработать по трудовому договору. Если он и сейчас на ДГПХ, то права на больничные придется ждать еще год, оплачивать больничные начнут с 2024 года.

С 2023 года заказчики будут оплачивать больничные работникам по договорам ГПХ. Но не всем
Банкротство

Выплатили дивиденды без отправки отказа на Федресурс: чем это грозит

Налоговики начали рассылать требования с просьбой явиться и представить пояснения: почему, выплатили дивиденды (распределили прибыль), не отказавшись от моратория, т. е. не опубликовав сообщение об этом на Федресурсе? Рассказываем, что за это будет и, что куда более важно, как избежать негативных последствий.

Выплатили дивиденды без отправки отказа на Федресурс: чем это грозит
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