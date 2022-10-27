📒 Главные новости 27 октября одной строкой

Новости:
- ИП могут снизить ставку по УСН до 1 %
- Стал известен показатель для расчета накопительной пенсии в 2023 году
- Пришло время бухгалтеру подумать о
зарплатесебе
Разъяснения:
- При перестановке торгового автомата в Москве надо сдать уведомление на торговый сбор
- Даже если сотрудник уже уволился, ему все равно можно вернуть НДФЛ по имущественному вычету
- Системный администратор не несет полной материальной ответственности за сохранность серверов компании
- При удержаниях за отпуск при увольнении надо сдать уточненный РСВ