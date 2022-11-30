Трудовые отношения

Соискатели теперь ищут работу не по зарплате, а по стабильности компании: исследование Работа.ру

Основной тренд рынка труда по всем специальностям – людям становится важнее стабильность, а не зарплата. 67% респондентов в исследовании Работа.ру отметили стабильность как самый важный критерий для поиска работы.

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Соискатели теперь ищут работу не по зарплате, а по стабильности компании: исследование Работа.ру

Об этом рассказала Алёна Артемьева, руководитель департамента аналитики и Data Science Работа.ру на конференции компании СallTouch.

Раньше важнее всего при поиске работы была зарплата. Теперь люди опасаются, что компания закроется, поэтому ищут стабильных работодателей. 

Конкуренция на рынка труда в маркетинге поворачивается в сторону соискаталей. Еще в начале 2022 года для работодателя было все хорошо. Сейчас рынок становится рынком соискателя.

Возраст соискателей. Соискатели в маркетинге взрослеют. В январе 2022 года 7% соискателей были от 45 лет и старше, сейчас таких соискателей 12%. Ну, и мужчин больше: их 60%.

Владение английским. Соискатели в маркетинге стали чаще козырять своим знанием английского языка. Доля резюме маркетологов, в которых это подчеркивают, в октябре равна 34%. Причем, сами работодатели указывают требование английского только в 3% вакансий.

Личные качества соискателей. Удивительно, что самыми важными навыками соискателей в вакансиях маркетологов компании ставят умение справляться со стрессом, а не владение конкретными инструментами интернет-маркетинга. Вот три самых важных для работодателя личных навыка:

  • стрессоустойчивость
  • коммуникабельность
  • многозадачность

Вакансии в финансах. Что касается бухгалтеров и финансистов, то за осень 2022 года они стали активнее при поиске работы. По финансовым вакансиям на 10% увличились отклики соискаталей в октябре по сравнению с августом.

Трудовые отношения

Соискатели теперь ищут работу не по зарплате, а по стабильности компании: исследование Работа.ру

Основной тренд рынка труда по всем специальностям – людям становится важнее стабильность, а не зарплата. 67% респондентов в исследовании Работа.ру отметили стабильность как самый важный критерий для поиска работы.

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