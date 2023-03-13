Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через три года. Этот срок могут уменьшить

В общем случае продать квартиру без НДФЛ можно после пяти лет владения. Но для унаследованных квартир этот срок – три года.

Если срок владения меньше, то будет доход для НДФЛ, который можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей или документально подтвержденные расходы наследодателя.

Минфин в письме от 07.02.2023 № 03-04-09/9748 напомним, что сейчас власти регионов могут уменьшить минимальный 5-летний срок владения имуществом для НДФЛ. А вот права уменьшать 3-летний срок у региональных властей нет.

Но это хотят исправить. Планируют внести поправки в НК, чтобы регионы могли уменьшать и этот трехлетний срок.

То есть, регионам дадут право уменьшать срок владения при продаже жилья:

полученного в наследство;

подаренного;

приватизированного;

полученного по договору ренты;

единственного.

Кстати, в Госдуму вносили законопроект, по которому продать унаследованную квартиру можно в любое время без НДФЛ.

Перечень регионов, где снижен минимальный срок владения, смотрите в нашей таблице.