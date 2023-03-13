НДФЛ

Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через три года. Этот срок могут уменьшить

Пока минимальный срок владения унаследованной квартирой для целей НДФЛ с доходов от ее продажи – три года. Но в будущем этот срок можно будет уменьшить по решению региональных властей.

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Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через три года. Этот срок могут уменьшить
Иллюстрация: Михаил Калегин/unsplash

В общем случае продать квартиру без НДФЛ можно после пяти лет владения. Но для унаследованных квартир этот срок – три года.

Если срок владения меньше, то будет доход для НДФЛ, который можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей или документально подтвержденные расходы наследодателя.

Минфин в письме от 07.02.2023 № 03-04-09/9748 напомним, что сейчас власти регионов могут уменьшить минимальный 5-летний срок владения имуществом для НДФЛ. А вот права уменьшать 3-летний срок у региональных властей нет.

Но это хотят исправить. Планируют внести поправки в НК, чтобы регионы могли уменьшать и этот трехлетний срок.

То есть, регионам дадут право уменьшать срок владения при продаже жилья:

  • полученного в наследство;
  • подаренного;
  • приватизированного;
  • полученного по договору ренты;
  • единственного.

Кстати, в Госдуму вносили законопроект, по которому продать унаследованную квартиру можно в любое время без НДФЛ.

Перечень регионов, где снижен минимальный срок владения, смотрите в нашей таблице.

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