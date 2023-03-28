💎Не путайтесь с зарплатными долгами, проверяйте компьютеры в офисе и не надейтесь, что чувство юмора вам поможет. Самые важные новости дня 28 марта

🔺 Роструд: нельзя недоплачивать зарплату за вторую половину месяца при переплате аванса
Расчет должен быть в пользу работника, уверены чиновники. Так что учтите это, чтобы не проиграть в случае спора с работником и ничего не нарушить.
🔺 При выплате старых зарплатных долгов в 2023 году надо сдать уточненную 6-НДФЛ за прошлый период
Да, такая зарплата уже будет считаться доходом этого года, но уточненку сдавать все равно нужно, говорит ФНС.
🔺 Проверяйте компьютеры в офисе компании, если вам грозит выездная налоговая проверка. Многие этого не делают
Парочка примеров из судебной практики, когда вам ничего не поможет: не делайте так.
🔺 Минфин: для льготных взносов IT-компания указывает свои доходы в РСВ
РСВ как раз на носу, так что самое время разобраться, что вам нужно для того, чтобы воспользоваться льготой.
🔺 Льготная ипотека не делает жилье доступным, считает ЦБ. Сейчас, чтобы купить квартиру в новостройке, россиянину надо не есть 8 лет
Статистика, которую мы заслужили: и посчитал ее не кто-нибудь, а представитель Центробанка. Почитайте, что он предлагает, чтобы поменять ситуацию.
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