Обзоры для бухгалтера

💎Не путайтесь с зарплатными долгами, проверяйте компьютеры в офисе и не надейтесь, что чувство юмора вам поможет. Самые важные новости дня 28 марта

Собрали в один пост самые важные бухгалтерские новости за день. Время чтения: 3 минуты.

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🔺 Роструд: нельзя недоплачивать зарплату за вторую половину месяца при переплате аванса

Расчет должен быть в пользу работника, уверены чиновники. Так что учтите это, чтобы не проиграть в случае спора с работником и ничего не нарушить.

🔺 При выплате старых зарплатных долгов в 2023 году надо сдать уточненную 6-НДФЛ за прошлый период

Да, такая зарплата уже будет считаться доходом этого года, но уточненку сдавать все равно нужно, говорит ФНС.

🔺 Проверяйте компьютеры в офисе компании, если вам грозит выездная налоговая проверка. Многие этого не делают

Парочка примеров из судебной практики, когда вам ничего не поможет: не делайте так.

🔺 Минфин: для льготных взносов IT-компания указывает свои доходы в РСВ

РСВ как раз на носу, так что самое время разобраться, что вам нужно для того, чтобы воспользоваться льготой.

🔺 Льготная ипотека не делает жилье доступным, считает ЦБ. Сейчас, чтобы купить квартиру в новостройке, россиянину надо не есть 8 лет

Статистика, которую мы заслужили: и посчитал ее не кто-нибудь, а представитель Центробанка. Почитайте, что он предлагает, чтобы поменять ситуацию.

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