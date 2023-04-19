Работодатели стали чаще предлагать гибридный режим работы

Сотрудники должны несколько раз в неделю появляться в офисе, а остальное время могут работать удаленно.

В 2023 году стало в 1,3 раза больше вакансий с гибридным режимом работы. Это следует из исследования аналитиков сервиса SuperJob. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Гибридный режим работы предполагает посещение офиса несколько раз в неделю, когда невозможно организовать полную удаленную занятость.

«На удаленке у сотрудников появляется возможность взять второй и третий проект, о чем работодатель может даже не подозревать. Как следствие, у части таких удаленных сотрудников эффективность неизбежно падает», – сообщил Алексей Захаров, президент и основатель SuperJob.

Чаще всего гибридную работу предлагают в сфере IT, управления персоналом, строительства и проектирования, на производстве. В таком режиме работают бухгалтеры, юристы, экономисты и менеджеры по продажам.

Работодатели перестали указывать в резюме требование к резидентству РФ. Теперь они просто предлагают гибридный режим занятости, который невозможен для сотрудника за границей.