❓❗❗ Бухгалтеры за неделю обнаружили три новых проблемы с ЕНС

По мере того, как ЕНС внедряется в жизнь бизнеса, выявляются все новые непредвиденные нюансы.

В начале года долго решали вопрос с уменьшение налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы. В итоге вышло три разъяснения с разными способами.

Но как только закончился 1 квартал и пошли уведомления за этот период, возникли новые проблемы. О них мы писали на минувшей неделе.

НДФЛ 15%

Неожиданно выяснилось, что налоговики не готовы принимать уведомления на НДФЛ 15% от ИП на ОСНО.

Уведомление по ставке 13% с кодом 34/01 проходит, а по ставке 15% с этим же кодом – не проходит.

Подробно об этой проблеме читайте тут:

Пошла путаница с кодами периодов в уведомлении по ЕНП

Адвокаты и арбитражные управляющие

Есть категории граждан, которые ведут профдеятельность и платят авансы по НДФЛ по аналогии с ИП на ОСНО. Это адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, патентные поверенные.

У них есть личный кабинет физлица, но через него уведомление на НДФЛ отправить нельзя.

ФНС велит отправлять его другими способами, а налоговики на местах говорят, что уведомление в таком случае вообще сдавать не надо.

Арбитражные управляющие не понимают, как им сдавать уведомления по ЕНП. В ЛК такой возможности нет

Отрицательный налог

Аванс по УСН за 2 квартал может оказаться меньше, чем аванс за 1 квартал. Но подать уведомление на отрицательную сумму нельзя.

Бухгалтеры уже сейчас задумались, как вызволять из недр бюджета переплату по итогам полугодия или 9 месяцев.

Появилась новая проблема с уведомлениями по ЕНП: отрицательные суммы по УСН