❓❗❗ Бухгалтеры за неделю обнаружили три новых проблемы с ЕНС

В начале года долго решали вопрос с уменьшение налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы. В итоге вышло три разъяснения с разными способами.
Но как только закончился 1 квартал и пошли уведомления за этот период, возникли новые проблемы. О них мы писали на минувшей неделе.
НДФЛ 15%Неожиданно выяснилось, что налоговики не готовы принимать уведомления на НДФЛ 15% от ИП на ОСНО.
Подробно об этой проблеме читайте тут:
Пошла путаница с кодами периодов в уведомлении по ЕНП
Адвокаты и арбитражные управляющиеЕсть категории граждан, которые ведут профдеятельность и платят авансы по НДФЛ по аналогии с ИП на ОСНО. Это адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, патентные поверенные.
У них есть личный кабинет физлица, но через него уведомление на НДФЛ отправить нельзя.
Арбитражные управляющие не понимают, как им сдавать уведомления по ЕНП. В ЛК такой возможности нет
Отрицательный налогАванс по УСН за 2 квартал может оказаться меньше, чем аванс за 1 квартал. Но подать уведомление на отрицательную сумму нельзя.
Появилась новая проблема с уведомлениями по ЕНП: отрицательные суммы по УСН
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