❗️❗️ Эти законы заработают в июле: топ важных изменений месяца

на сахаросодержащие напитки заработают акцизы (в размере 7 рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка (при этом этилового спирта — не более 1,2 %));