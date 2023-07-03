❗️❗️ Эти законы заработают в июле: топ важных изменений месяца

Итак, с 1 июля:
лекарства для тяжелобольных детей освобождаются от НДС;
физлица начинают получать и отправлять документы в налоговую через Госуслуги;
на сахаросодержащие напитки заработают акцизы (в размере 7 рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка (при этом этилового спирта — не более 1,2 %));
назначать пенсии будут быстрее (СФР будет получать ответы от госорганов через ЕГИССО);
меняется порядок выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по ТКС;
заработала упрощенная ликвидация компаний;
увеличивается список офшорных зон.
Кстати, про офшоры: подключайтесь к важному вебинару Клерка, где эксперты расскажут, как зарегистрироваться компаниям и ИП в российском офшоре и какие налоговые льготы вам это даст.
Еще одно изменение будет с 14 июля: заработаетXML-формат представления договорного документа в электронной форме.
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