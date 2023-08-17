Работодатель может применить к сотруднику один из трех видов взыскания

Работнику можно сделать либо замечание, либо выговор или уволить сотрудника по соответствующим основаниям.

Роструд в своем телеграм-канале напомнил, что работодатель может применить по отношению к сотруднику только один вид дисциплинарного взыскания.

За нарушение правил могут либо сделать замечание, выговор или уволить по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом.

Однако есть категории сотрудников, в отношении которых применяются другие виды взысканий. Например, строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и другие.

Такие дисциплинарные взыскания могут получить служащие ОВД, следственного комитета, прокуратуры, чиновники, работники морского и железнодорожного транспорта, а также те, кто трудится на радиационно-опасном или ядерном производстве.

Перед применением дисциплинарного взыскания работодатель должен получить письменное объяснение от сотрудника. В соответствии со ст. 193 ТК.

Если по истечение двух рабочих дней такое объяснение не предоставлено, то нужно составить акт.

После чего работодатель должен подписать приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания. Документ отдается на подпись сотруднику в течение трех дней со дня его издания. При этом не идут в счет дни, когда провинившийся не появлялся на работе.

Узнайте о том, как правильно принимать сотрудника на работу. Есть пошаговая инструкция.