Прием на работу нового сотрудника в организацию: пошаговая инструкция

Как принимать сотрудников на работу знает как опытный, так и начинающий кадровик, ведь все пошагово описано в трудовом кодексе. Однако, несмотря на свою регламентированность, трудовые споры не редкость для предприятий, чтобы их избежать, нужно знать некоторые тонкости процесса приема нового сотрудника.

Как можно оформить сотрудника, который не хочет заключать трудовой договор

Нанимать сотрудников работодатель может двумя способами:

Заключить трудовой договор. Заключить договор гражданско-правового характера.

Однако, нанимать сотрудника, который будет у вас трудиться постоянно по договору ГПХ нельзя.

Договоры ГПХ обычно заключаются с сотрудниками, которые принимаются на краткосрочную работу или для выполнения какого-то проектного задания.

Например, по договору ГПХ можно нанять комбайнеров для уборки урожая.

Если же вам требуется человек, который будет работать на постоянной основе, подчиняться внутреннему распорядку организации, выполнять определенные, возложенные на него обязательства, то важно заключить именно трудовой договор. Он заполняется всегда в письменной форме в 2 экземплярах.

Чтобы заключить трудовой договор с сотрудником у работодателя есть 3 рабочих дня, в случае если:

Работник уже приступил к выполнению трудовых функций с разрешения директора.

Договор ГПХ был признан трудовым. В течение 3 дней с даты признания нужно заключить трудовой договор с сотрудником.

Если сроки будут нарушены, то это грозит организации штрафом до 100 тыс. рублей.

Помимо административной ответственности, наказать может налоговая и СФР, потому что недополучат налогов и страховых взносов. Все суммы недоимки придется заплатить со штрафом в 40%.

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С кем разрешено подписывать трудовой договор

В целом трудиться и заключать трудовые договоры могут лица, которым исполнилось 16 лет, однако, во всех правилах есть свои исключения.

Например, привлекать детей до 14 лет можно с письменного согласия родителей и органов опеки для работы в театре или кино, цирке или спортивных организациях.

Легкий труд, который не вредит здоровью и не мешает учебе, может быть доступен для граждан с 14 лет, но также только с письменного согласия органов опеки и родителей.

С 15 лет можно быть занятым легким трудом, не причиняющим вреда здоровью.

С 18 лет уже можно работать вахтовым методом, в религиозных организациях, с табачными или алкогольными изделиями, в охране или аварийно-спасательной службе и т.п.

С 20 лет можно привлекать граждан к работе с химическим оружием.

Помимо возрастных ограничений, есть некоторые виды работ, к которым нельзя привлекать женский пол, например добыча нефти или работа со свинцовыми соединениями.

Важно отметить, что иностранные граждане не могут занимать некоторые должности или трудиться в ряде организаций, например, на атомных станциях.

Перед тем, как заключить трудовой договор нужно проверить все имеющиеся ограничения и убедиться, что соискатель имеет право занимать желаемую должность.

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Документы для оформления трудового договора

Чтобы заключить трудовой договор соискатель должен предоставить работодателю:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку и сведения о трудовой деятельности, если ранее сотрудник уже где-то работал;

СНИЛС.

Для трудоустройства совместителей достаточно только паспорта.

В зависимости от того, на какую должность претендует работник, работодатель может дополнительно запросить:

справку об отсутствии судимости;

документы об образовании;

документы воинского учета;

вид на жительство;

разрешение на работу;

медицинское заключение;

согласие органов опеки или родителей для лиц до 15 лет.

В каждом отдельном случае перечень документов будет различаться, однако, работодатель не вправе запрашивать дополнительные документы, не относящиеся к характеру деятельности и трудовым обязанностям будущих работников.

Например, запросить водительское удостоверение при приеме на работу водителя нужно, а вот спрашивать права на управление ТС у педагога — это лишняя информация.

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Как принимать на работу сотрудников

Получить заявление о приеме на работу. Заявление пишется в свободной форме. Как правило, организация самостоятельно устанавливает шаблон такого документа. Заявление не является обязательным документом, но при оформлении на подземные работы без него не обойтись. Выдача направления на медосмотр. Такой шаг нужен не для всех работников. Однако при трудоустройстве педагогов, сотрудников пищевых производств нужно получить заключение медицинской комиссии. Если комиссия выявит противопоказания, кандидату откажут в трудоустройстве. Заключить договор с кандидатом. Обязательно в письменной форме, в 2 экземплярах, с включением обязательных сведений и условий. Если договор формируется в электронном виде, то он должен быть подписан квалифицированной электронной подписью. Сформировать приказ о приеме на работу. В 2023 году это не обязательный шаг, однако многие продолжают издавать приказы для заполнения отчетных форм. Обычно используют унифицированную форму Т-1. Работник должен ознакомиться с приказом и поставить свою подпись. Направить сведения в СФР о принятом сотруднике. Не позднее одного рабочего дня после издания приказа о приеме на работу компания должна уведомить СФР о том, что в их рядах произошло пополнение. Для этого нужно подать форму ЕФС-1 в части сведений подраздела 1 раздела 1 и подраздела 1.1 раздела 1.

Обращаем внимание, что со 2 июня 2023 года действует новая инструкция по ведению индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах (утверждена приказом Минтруда от 03.04.2023 № 256н).

Что изменилось:

Если гражданин устраивается на работу по трудовому договору или договору ГПХ, и у него отсутствует индивидуальный лицевой счет (ИЛС), то страхователю следует зарегистрировать этого гражданина в системе ИПУ. Для этого нужно заполнить анкету по форме АДВ-1 и подать ее в СФР в течение одного рабочего дня после приема на работу или подписания ГПД.

Персональные данные страхователь может направить в СФР как в бумажной форме (лично или по почте), так и в электронном виде с помощью оператора ЭДО, через Госуслуги или из личного кабинета страхователя. Электронный документ должен быть подписан УКЭП. По новым правилам больше нельзя передавать сведения персучета в СФР через МФЦ.

Некоторые особенности приема на работу

Принимая сотрудников на подземные работы важно убедиться в соответствии уровня знаний кандидата. Нужно провести тест или экзамен. В течение 2 дней после приема заявления работодатель обязан сообщить кандидату время и место экзамена, а в течение семи дней после получения заявления провести проверку знаний.

Если вы принимаете на работу бывшего госслужащего , то в течение 10 дней после заключения трудового договора сообщите по его последнему месту работы. Это нужно сделать, если с момента увольнения с госслужбы прошло не более 2 лет или ваш будущий коллега занимал должности, указанные в п. 1 указа Президента от 21.07.2010 № 925.

Если принимаете работника на время, то в договоре нужно обязательно указать срок его действия. Некоторые профессии подразумевают заключение срочных трудовых договоров. Они приведены в ст. 59 ТК. Если в договоре не указать срок его действия, он будет считаться постоянным.

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