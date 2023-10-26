Сотрудники стали взыскивать с работодателей миллионные компенсации за увольнение по собственному желанию

Суды встают на сторону работников и удовлетворяют исковые требования к компаниям за вынужденные прогулы и за увольнение по собственному желанию.

В судебной практике появился новый тренд — сотрудники начали оспаривать увольнения по собственному желанию. Аргументируют это тем, что работник не хотел уходить с работы, но его вынудили. Об этом пишет «Коммерсант».

В 2022 году трудовые отношения прекращались по желанию сотрудников в 77,4% случаев. Это самая частая причина увольнения. По соглашению сторон работу прекращали только 7,6% человек.

За это время суды рассмотрели 140 тыс. дел, которые связаны с нарушением трудовых прав, из них 125 тыс. разбирательств выиграл персонал.

Корпоративные юристы исходят из презумпции равенства работника и работодателя, которого на деле нет. Именно работодатель имеет возможность оказывать давление на участников процесса и фабриковать доказательства, в том числе создавать документы задним числом, — сказал член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин.

В последние два года суды начали восстанавливать работников в должности только потому, что работодатель не уточнил истинные причины уйти с работы.

Большинство из тех, кто подал заявление об увольнении потом отказываются от него и подают в суд на компании, требую многомиллионные компенсации за вынужденные прогулы.

Недавно у нас был уникальный кейс. Сотрудницу уволили по ее собственному желанию, затем она пошла в суд, сказав, что уйти решила из мести и обиды, но увольняться не хотела, а надеялась понять, насколько ее ценит работодатель, готов ли повысить зарплату или предложит соглашение сторон с выходным пособием. Суд ее восстановил, — рассказала руководитель практики и трудового права BGP Litigation Анна Иванова.

Верховный суд в 2023 году взял курс на усиленную защиту интересов работников. В делах об увольнении от работодателей требуют доказательства, что на сотрудника не оказывалось давление.

Теперь суды, проверяя законность процедуры увольнения, обращают внимание и на наличие/отсутствие факта разъяснения работодателем права на отзыв работником заявления об увольнении по собственному желанию, — объяснила юрист компании «Гришин, Павлова и партнеры» Татьяна Обухова.

Признать увольнение незаконным могут, если работодатель не разъяснил сотрудникам право отозвать заявление об увольнении, а также если заявление было написано под давлением работодателя, когда работник увольняться не хотел.

Компании могут работать не только по трудовому договору, но и привлекать внештатных исполнителей. Узнайте больше о том, каки зачем оформлять задания к договору с самозанятым.