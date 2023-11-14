🚨 У пенсионеров не будет НДФЛ, у бухгалтеров он будет аж два раза в месяц, а 6-НДФЛ надо сдавать по новой форме, которой нет. Топ новостей за неделю

😍 Предложили создать министерство счастья
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России необходимо принять закон о всеобщем счастье.
👌 Работающих пенсионеров хотят освободить от НДФЛ
Зарплата пенсионеров до 700 тыс. рублей в год будет необлагаемой. Такая задумка есть у партии Сергея Миронова.
Это позволит скомпенсировать наиболее нуждающимся работающим пенсионерам отсутствие индексации их пенсии.
😡 Меняют периоды по НДФЛ. И вводят обязательное второе уведомление
Новость-шок для бухгалтеров. Уведомление на НДФЛ надо будет сдавать два раза в месяц, платить налог тоже два раза в месяц. Периоды – не с 23 по 22, а с 1 по 22 и с 23 по 30.
🙆 Новая форма 6-НДФЛ не годится. Нужна еще новее. Пока нет официальной, будет рекомендованная
Из-за того, что уведомлений на НДФЛ будет два в месяц, в квартал получается уже шесть сроков уплаты. А в новой 6-НДФЛ, которую надо сдавать с 1 квартала 2024 года, их только три. Нужна новая форма. И ФНС явно не успеет ее разработать.
🕓 По пятницам хотят ввести 7-часовой рабочий день
Сейчас рабочий день сокращается на 1 час только перед праздничным днем. Такое же правило хотят прописать и для рабочих дней, предшествующих обычным выходным. То есть пятница будет короткой. Если законопроект от КПРФ пройдет.
🚗 Компенсацию за личное авто повышают с 1 200 до 2 400 руб.
С 2024 года норма вырастет в два раза. Но в комментариях от наших читателей большой радости не наблюдается. Потому что даже в эту увеличенную сумму никак не получится вместить все расходы на бензин, запчасти и т. д.
Комментарии2
Главный бухгалтер
Только от этой фразы мне ещё больше захотелось быть пенсионером!
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