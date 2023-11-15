Трудовые отношения

Какие сотрудники могут отказаться от командировки

Компания не может отправлять в служебные поездки сотрудников моложе 18 лет и беременных женщин. У работников с тремя детьми до 14 лет нужно получить письменное согласие.
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Работодатель имеет право отправлять в служебную поездку за пределы постоянного места работы только сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Об этом сказано на сайте Роструда.

Во время командировки за работником сохраняется его рабочее место, должность и зарплата, а также дополнительно выплачиваются расходы на поездку.

Если деятельность сотрудника связана с разъездной работой, то это не признается командировкой.

Работодатель не может отправлять в служебные командировки персонал моложе 18 лет, беременных женщин и сотрудников, с которыми подписан ученический договор, если в документе не указана возможность деловых поездок.

Трудовое законодательство разрешает посылать в командировку женщин, у которых есть дети до трех лет, а также тех, кто в одиночку воспитывает ребенка младше 14 лет. Также в список входят сотрудники с инвалидностью или с детьми-инвалидами.

Для командировки сотрудников с тремя и более детьми до 14 лет нужно получить обязательное согласие работника.

Документ о согласии также нужно подписать родителям с детьми младше 14 лет, если их супруг или супруга работают вахтовым методом, мобилизованы или служат по контракту.

Работодатель должен письменно сообщить таким сотрудникам об их праве отказаться от служебных поездок.

Узнайте больше о проводках и первичных документах для учета командировочных расходов.

Комментарии

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