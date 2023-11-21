Каждый пятый работодатель вместо больничного отправляет сотрудников на удаленку

Сотрудники договариваются с начальством о переходе на удаленную работу во время простуды. Это позволяет им сохранить прежний уровень дохода, а работодателю не нарушать производственный процесс в условиях кадрового голода.

21% работодателей соглашаются заменить больничный лист удаленной работой. 11% заболевших сотрудников сами предлагают такой вариант, чтобы сохранить зарплату в прежнем размере. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование «Авито Работа».

Компаниям выгоднее отправлять сотрудников на больничный, но в условиях дефицита кадров работодатели готовы идти на компромисс с удаленкой и не нарушать производственный процесс.

Если специалист имеет опыт работы менее пяти лет, то размер компенсации составит всего 60% от заработка. Чем больше стаж, тем значительнее размер выплат, — сказал представитель бизнеса Дмитрий Пучков.

От больничных чаще всего отказываются молодые сотрудники, страж которых не достиг восьми лет. Работа из дома поможет им не проседать по доходам во время болезни.

При обычной простуде из дома могут работать офисные сотрудники, IT-специалисты, маркетологи, рекламщики, бухгалтеры и финансисты. Зачастую такой персонал и без больничного выбирает удаленный или гибридный формат работы.

29% работников в области торговли, транспорта и производства заявили, что выбирают больничный лист, поскольку у них нет возможности трудиться удаленно.

Отказ от оформления больничного листа, когда сотрудник заболел, является нарушением, но за него нет наказания. В 2021 году Минздрав выпустил приказ, в котором перечислены случаи, когда больничный можно не выдавать. Например, если человек нигде не работает и у него нет медицинской страховки.

Чтобы не переживать об оплате больничных и не сомневаться, что работа будет сделана, можно заключить гражданско-правовой договор. Узнайте больше о том, как по форме ЕФС-1 заполнить и сдать сведения о договоре ГПХ с физлицом.