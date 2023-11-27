💡 Растет спрос на бухгалтеров, а у бухгалтеров растет количество отчетов. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

🙆 При изменении графика работы надо будет сдавать форму ЕФС-1

И при изменении срока трудового договора – тоже.

Сдавать отчет надо будет, если срочный договор пролонгировали или он стал бессрочным, если сотрудник перешел на неполный день, ушел на дистанционку, или вернулся с нее к обычному режиму.

🙅 Бухгалтеры не хотят сдавать допотчеты ЕФС-1 на заболевших сотрудников. Но придется

В новой форме ЕФС-1 в разделе о стаже (бывшая форма СЗВ-СТАЖ) появится поле для досрочной сдачи этого отчета – «Назначение выплат по ОСС». Бухгалтеры возразили, но их мнение не учли. Новому полю быть! Придется сдавать отчет на заболевших сотрудников.

👭 За последний год спрос на бухгалтеров вырос почти на 70%

В ноябре число бухгалтерских вакансий увеличилосьна 69%по сравнению с тем же периодом 2022 года. Это связывают с ростом количества ИП, которым нужны бухгалтеры. Наши читатели считают, что это связано с ЕНС и ЕНП.

😡 Скандал вокруг больничных ИП: выплаты беременным отменять не будут

Минтруд было подготовил правила по больничным ИП, по которым страхования по беременности и родам не будет, а по абортам будет. Поднялась волна возмущения и Минтруд от своей идеи отказался.

🎯 Когда выплачивать зарплату, чтобы в 2024 году не сдавать два ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица

Лайфхак: можно подогнать сроки выплаты зарплаты так, чтобы НДФЛ с нее попадал в одно уведомление и нормы ТК РФ не нарушались. Но стоит ли овчинка выделки? Коллеги обсуждают.

🌜Зарплату можно выплатить поздно вечером

Если работодатель произвел выплату зарплаты в рабочий день, но уже в нерабочее время, это законно. Не обязательно спешить с выплатой до 18:00. Главное, уложиться до 23:59:59.

💻 Минцифры обновит регламент для аккредитации IT-компаний

Будет новая форма заявления на аккредитацию. И еще разработают форму справки с IT-доходами, которая нужна для аккредитации.