Роструд объяснил, когда работодатель должен выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск

Если сотрудник проработал в компании год со дня трудоустройства, то ему положена полная компенсация за все неиспользованные отпуска.

При увольнении сотруднику полагается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска. Об этом напоминает Роструд в своем в телеграм-канале.

Рабочий год в отличие от календарного исчисляется со дня начала работы сотрудника в организации.

Если сотрудник проработал 11 месяцев и решил уволиться, то ему положена компенсация за полный рабочий год.

Работодатель также должен выплатить полную компенсацию сотрудникам, которые работали от 5,5 до 11 месяцев, если они уволились:

из-за ликвидации или организации предприятия или отдельных его частей, сокращения штата, из-за временной приостановки работ;

по причине поступления на военную службу;

из-за выяснившейся непригодности к работе.

В остальных случаях сотрудникам выплачивается пропорциональная компенсация.