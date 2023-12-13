Роструд объяснил, когда работодатель должен выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск

При увольнении сотруднику полагается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска. Об этом напоминает Роструд в своем в телеграм-канале.
Рабочий год в отличие от календарного исчисляется со дня начала работы сотрудника в организации.
Если сотрудник проработал 11 месяцев и решил уволиться, то ему положена компенсация за полный рабочий год.
Работодатель также должен выплатить полную компенсацию сотрудникам, которые работали от 5,5 до 11 месяцев, если они уволились:
из-за ликвидации или организации предприятия или отдельных его частей, сокращения штата, из-за временной приостановки работ;
по причине поступления на военную службу;
из-за выяснившейся непригодности к работе.
В остальных случаях сотрудникам выплачивается пропорциональная компенсация.
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