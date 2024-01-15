Работодатель не может продлить испытательный срок по своему усмотрению

Продолжительность испытательного срока может быть увеличена, если сотрудник находился на больничном или не выходил на работу по иным причинам.

Роструд напомнил, что наличие испытательного срока — не обязательное условие для трудоустройства и включения в трудовой договор. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

Испытательный срок можно установить только по соглашению сторон. Условие прописывается в самом тексте трудового договора или в отдельном соглашении, если сотрудник приступил к работе до заключения договора.

Если это не будет соблюдено, то работник считается принятым без прохождения испытательного срока.

Срок испытания нового сотрудника не может превышать:

шести месяцев — для главбухов, руководителей и их заместителей;

двух недель — для сотрудников с трудовых договором от двух до шести месяцев;

трех месяцев — для остальных работников.

Работодатель не имеет права по своему усмотрению продлевать испытательный срок. Его время может быть увеличено только в том случае, если сотрудник отсутствовал на работе. Например, находился на больничном.

Если сотрудник покажет неудовлетворительные результаты, то трудовой договор может быть расторгнут до окончания испытательного срока.