Работодатели готовы платить новым сотрудникам почти на 19% больше

На фоне инфляции и повышения МРОТ до 19 242 рублей на рынке труда выросли зарплатные предложения. Сильнее всего эта динамика заметна в вакансиях для соискателей без опыта.

Зарплатные предложения в среднем по стране увеличились на 18,5% по сравнению с 2023 годом. Основная причина — повышение МРОТ с 1 января до 19 242 рублей.

О том, что цена рабочей силы растет, «Известиям» рассказала директор по аналитике и Data Science «Работа.ру» Елена Артемьева.

На 23% выросли зарплаты в вакансиях для соискателей без опыта. В сфере услуг рост зарплатных предложений составил 21%.

Оплата труда также растет на фоне инфляции. Это приведет к компенсации частичной потери покупательной способности, считает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве Ольга Панина.

По данным Росстата в 2023 году средний размер ежемесячных выплат от работодателей составил 73 709 рублей. Это на 14% больше, чем в 2022 году.